Fenerbahçe, Hull City\'i 5-1 mağlup etti

Spor

STAT: Ülker

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Candaş Elbil

FENERBAHÇE: Livakovic (Dk. 83 Osman Ertuğrul Çetin)- Osayi-Samuel (Dk. 62 Yiğit Efe Demir), Djiku (Dk. 83 Yusuf Akçiçek), Çağlar Söyüncü (Dk. 62 Becao), Oosterwolde (Dk. 83 Levent Mercan), Bartuğ Elmaz (Dk. 46 Krunic), Fred (Dk. 68 Zajc), Tadic (Dk. 68 İrfan Can Kahveci), Szymanski (Dk. 62 Mert Hakan Yandaş), Kent (Dk. 46 Oğuz Aydın) (Dk. 83 Cengiz Ünder), Dzeko (Dk. 68 Cenk Tosun)

HULL CITY: Pandur- Coyle, Jones, McLoughlin (Dk. 62 Smith), Jacob (Dk. 62 Hall), Seri (Dk. 73 Tinsdale), Slater, Simons, Abdülkadir Ömür (Dk. 85 Sandat), Longman (Dk. 85 Vaughan), Giles (Dk. 62 Fleming)

GOLLER: Dk. 38 ve Dk. 46 Dzeko, Dk. 44 Fred, Dk. 52 Szymanski, Dk. 67 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe), Dk. 73 Hall (Hull City)

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'i 5-1 mağlup etti.

38'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kent'in sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Dzeko'nun arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

44'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Tadic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko'nun sol kanattan içeriye çevirdiği topa hareketlenen Fred'in penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top ağlara gitti: 2-0.

İlk yarı sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

46'ncı dakikada Fenerbahçe 3'ü golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içerisine giren Osayi-Samuel rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı yerden altıpas içerisine çevirdi. Savunma çarpıp kaleye yönelen topa dokunan Dzeko meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.

52'nci dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı: Dzeko'nun ceza sahası dışından yaptığı ortaya hareketlenen Szymanski'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 4-0.

67'nci dakikada Fenerbahçe 5'inci golü buldu. Seri'den kaptığı topla birlikte rakip sahaya giren Mert Hakan Yandaş'ın kaleciyi önde görmesiyle orta yuvarlağı geçtikten sonra yaptığı uzun mesafeli vuruşta top ağlarla buluştu: 5-0.

73'üncü dakikada Hull, farkı 4'e indirdi. Hall, Mert Hakan'dan kaptığı topu bekletmeden Longman'a aktardı. Bu oyuncu ceza sahası içerisine girdikten sonra tekrardan müsait pozisyondaki Hall'ı gördü. Hall'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 5-1.

Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 5-1 kazandı.

CENK TOSUN VE OĞUZ AYDIN İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden olan Cenk Tosun ve Oğuz Aydın, sarı-lacivertli forma ile ilk maçlarına çıktı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Oğuz Aydın, 46'ncı dakikada Ryan Kent'in yerine oyuna dahil olurken; Cenk Tosun 68'inci dakikada Edin Dzeko'nun yerine süre buldu.