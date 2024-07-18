Fenerbahçe, Hull City'i 5-1 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Hull City'i 5-1 mağlup etti

Fenerbahçe, Hull City\'i 5-1 mağlup etti

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'i 5-1 mağlup etti. Dzeko (2), Fred, Szymanski ve Mert Hakan Yandaş'ın attığı gollerle Fenerbahçe galibiyete ulaştı. Cenk Tosun ve Oğuz Aydın da ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

18.07.2024 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

STAT: Ülker

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Candaş Elbil

FENERBAHÇE: Livakovic (Dk. 83 Osman Ertuğrul Çetin)- Osayi-Samuel (Dk. 62 Yiğit Efe Demir), Djiku (Dk. 83 Yusuf Akçiçek), Çağlar Söyüncü (Dk. 62 Becao), Oosterwolde (Dk. 83 Levent Mercan), Bartuğ Elmaz (Dk. 46 Krunic), Fred (Dk. 68 Zajc), Tadic (Dk. 68 İrfan Can Kahveci), Szymanski (Dk. 62 Mert Hakan Yandaş), Kent (Dk. 46 Oğuz Aydın) (Dk. 83 Cengiz Ünder), Dzeko (Dk. 68 Cenk Tosun)

HULL CITY: Pandur- Coyle, Jones, McLoughlin (Dk. 62 Smith), Jacob (Dk. 62 Hall), Seri (Dk. 73 Tinsdale), Slater, Simons, Abdülkadir Ömür (Dk. 85 Sandat), Longman (Dk. 85 Vaughan), Giles (Dk. 62 Fleming)

GOLLER: Dk. 38 ve Dk. 46 Dzeko, Dk. 44 Fred, Dk. 52 Szymanski, Dk. 67 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe), Dk. 73 Hall (Hull City)

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'i 5-1 mağlup etti.

38'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kent'in sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Dzeko'nun arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

44'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Tadic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko'nun sol kanattan içeriye çevirdiği topa hareketlenen Fred'in penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top ağlara gitti: 2-0.

İlk yarı sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

46'ncı dakikada Fenerbahçe 3'ü golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içerisine giren Osayi-Samuel rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı yerden altıpas içerisine çevirdi. Savunma çarpıp kaleye yönelen topa dokunan Dzeko meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.

52'nci dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı: Dzeko'nun ceza sahası dışından yaptığı ortaya hareketlenen Szymanski'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 4-0.

67'nci dakikada Fenerbahçe 5'inci golü buldu. Seri'den kaptığı topla birlikte rakip sahaya giren Mert Hakan Yandaş'ın kaleciyi önde görmesiyle orta yuvarlağı geçtikten sonra yaptığı uzun mesafeli vuruşta top ağlarla buluştu: 5-0.

73'üncü dakikada Hull, farkı 4'e indirdi. Hall, Mert Hakan'dan kaptığı topu bekletmeden Longman'a aktardı. Bu oyuncu ceza sahası içerisine girdikten sonra tekrardan müsait pozisyondaki Hall'ı gördü. Hall'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 5-1.

Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 5-1 kazandı.

CENK TOSUN VE OĞUZ AYDIN İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden olan Cenk Tosun ve Oğuz Aydın, sarı-lacivertli forma ile ilk maçlarına çıktı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Oğuz Aydın, 46'ncı dakikada Ryan Kent'in yerine oyuna dahil olurken; Cenk Tosun 68'inci dakikada Edin Dzeko'nun yerine süre buldu.

Kaynak: DHA

Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Fenerbahçe, Hull City, Aydın, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Hull City'i 5-1 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:05 İzmir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu İzmir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu
20:35 Tahliye mi edilecekler Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı Tahliye mi edilecekler? Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı
19:16 Ne diyeceği merak konusuydu Seçimi kaybeden Büyükekşi’den tek cümlelik veda Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda
18:42 Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı
18:30 5 oy farkla kazandı TFF’nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu 5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu
20:22 Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ruzomberok oldu Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ruzomberok oldu
19:35 İzmir’de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu İzmir'de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:56 Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular
15:54 Öldürüp bazaya koydukları kişinin midesinden çıkanlar “Pes“ dedirtti Öldürüp bazaya koydukları kişinin midesinden çıkanlar "Pes" dedirtti
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 22:50:04. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Hull City'i 5-1 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement