Fenerbahçe'nin 200. Yabancı Oyuncusu: Nelson Semedo

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu kadro planlaması çerçevesinde transferini duyurduğu Portekizli futbolcu Nelson Semedo, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki 200. yabancı oyuncu oldu.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe; John Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin'in ardından geçen sezon kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar'ı kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli ekip, Bright Osayi-Samuel'in ayrılmasının ardından sağ bekte oluşan boşluğu Portekizli futbolcu Nelson Semedo'yla doldurdu.

Kulüp tarihinin 200. yabancı oyuncusu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nelson Semedo, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki 200. yabancı futbolcu olarak da kayıtlara geçti.

Portekiz'in Benfica ekibinde başladığı profesyonel kariyerinin ardından İspanya temsilcisi Barcelona'ya transfer olan Semedo, burada 3 yıl oynadı. Barcelona'dan Premier Lig temsilcisi Wolverhampton'a transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 5 sezon forma giydi. Sözleşmesinin sona ermesiyle ada ekibinden ayrılan Nelson Semedo, bedelsiz olarak Fenerbahçe'yle anlaşmaya vardı.

Semedo, aynı zamanda Fenerbahçe tarihinin 8. Portekizli oyuncusu oldu. Sarı-lacivertli kulüpte daha önce forma giyen Portekizli oyuncular şunlardı:

Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Bruma.

Ali Koç'un başkanlığındaki 109. transfer

Fenerbahçe, Nelson Semedo transferiyle Ali Koç başkanlığındaki 68'i yabancı olmak üzere 109. transferini yaptı.

Geçen sezon Sofyan Amrabat transferiyle "dalya" diyen başkan Ali Koç, ardından sırasıyla Filip Kostic, Diego Carlos, Anderson Talisca, Ognjen Mimovic ve Milan Skriniar'ı renklerine bağlamıştı.

Bu sezon önce John Duran ve Archie Brown transferlerinin ardından kaleci Tarık Çetin'le anlaşan Fenerbahçe, Nelson Semedo transferiyle Ali Koç yönetimindeki 109. transferine imza attı.

Ali Koç'un başkanlığı dönemindeki transferler şöyle:

Kaynak: AA