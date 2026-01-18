Fenerbahçe\'nin yıldızı Talisca\'dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, 5 yıldır birlikte olduğu Brezilyalı model ve sosyal medya fenomeni Carolaine Freitas'a evlenme teklifinde bulundu.

"SONSUZA KADAR EVET"

Freitas, Talisca'nın teklifine sosyal medyada "Evet" yanıtını vererek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. İkilinin ortak paylaşımında, "5 yıllık aşk ve yeni bir bölüm başlıyor. Sonsuza kadar evet" ifadelerine yer verildi.

Çiftin bu romantik anı kısa sürede büyük ilgi gördü ve sosyal medyada çok sayıda tebrik mesajı aldı.

2 ÇOCUK BABASI

Anderson Talisca, 2015 yılında Anna Paula Ramos ile evlenmiş, bu evlilikten Maria Laura ve Samuel Davi adında iki çocuğu olmuştu. Çift 2018 yılında ise boşanmıştı.