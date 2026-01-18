Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi - Son Dakika
Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi

Fenerbahçe\'nin yıldızı Talisca\'dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi
18.01.2026 00:59
Fenerbahçe'nin yıldızı Anderson Talisca, 5 yıldır süren ilişkisini bir adım ileri taşıdı ve sevgilisi Carolaine Freitas'a romantik bir evlenme teklifi yaptı. Çiftin mutluluk dolu anları sosyal medyada takipçileriyle paylaşıldı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, 5 yıldır birlikte olduğu Brezilyalı model ve sosyal medya fenomeni Carolaine Freitas'a evlenme teklifinde bulundu.

Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi
Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi

"SONSUZA KADAR EVET"

Freitas, Talisca'nın teklifine sosyal medyada "Evet" yanıtını vererek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. İkilinin ortak paylaşımında, "5 yıllık aşk ve yeni bir bölüm başlıyor. Sonsuza kadar evet" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi

Çiftin bu romantik anı kısa sürede büyük ilgi gördü ve sosyal medyada çok sayıda tebrik mesajı aldı.

2 ÇOCUK BABASI

Anderson Talisca, 2015 yılında Anna Paula Ramos ile evlenmiş, bu evlilikten Maria Laura ve Samuel Davi adında iki çocuğu olmuştu. Çift 2018 yılında ise boşanmıştı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi

Son Dakika Spor

SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi
