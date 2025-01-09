Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Kasımpaşa\'yı 3-0 yendi

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Kupa maçında hiç istemeyeceği bir şey yaşadı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, U19 takımında forma giyen genç oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyla sahaya çıkan rakibini 3-0 yenerek kupaya galibiyetle başladı.

KUPAYA KATILMAMA KARARLARINDAN VAZGEÇTİLER

Hem Kasımpaşa hem de Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na kupada yer almayacaklarına dair başvuru yapmış, yapılan görüşmelerin ardından her iki kulüp de bu kararlarından vazgeçmişti. Lacivert-beyazlı takım ise bunun yanı sıra bu sezon tüm kupa maçlarına U19 takımıyla çıkmaya karar vermişti.

KASIMPAŞA U19 İLE ÇIKTI

Fenerbahçe'yi konuk eden Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruptaki ilk maçında kaleci Ali Emre Yanar hariç U19 takımıyla sahaya çıktı. Lacivert-beyazlı ekip daha önce Türkiye Futbol Federasyonu'NA Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele etmemek için başvuruda bulunmuş ancak yapılan görüşmelerin ardından kupaya devam etmeye karar vermişti. Bir önceki turda Gençlerbirliği deplasmanında genç oyuncularla sahaya çıkan Kasımpaşa, rakibini 1-0 mağlup ederek gruplara yükselmişti. Kasımpaşa'da takımın başında da U19 takımın teknik direktörü Taner Yapağıcı yer aldı.

MOURINHO ROTASYON YAPTI: 4 İSİM İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, Kasımpaşa ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında rotasyon yapmayı tercih etti. Dahaz süre alan isimlere şans veren Portekizli teknik adam, müsabakaya Osman Ertuğrul, Osayi, Yusuf, Çağlar, Mert, Bartuğ, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Kostic, Cenk Tosun ve En-Nesyri ilk 11'iyle çıktı. Öte yandan Fenerbahçe'de 4 futbolcu, bu sezon ilk kez 11'de görev aldı. Kasımpaşa karşısında 11'de oynayan kaleci Ertuğrul Çetin, savunmacı Yusuf Akçiçek, orta sahadan Bartuğ Elmaz ve forvet Cenk Tosun, bu sezon ilk kez 11'de forma giydi.

EN-NESYRI PERDEYİ ERKEN AÇTI

Fenerbahçe, maçın henüz 2. dakikasında öne geçti. İrfan Can'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Cenk, şut açısı bulamayınca ceza sahasının sağ köşesinden orta yaptı. Bu ortaya kafa vuruşunu yapan sarı-lacivertlilerin formda golcüsü En-Nesyri, topu filelerle buluşturarak takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.

YUSUF AKÇİÇEK FARKI 2'YE ÇIKARDI

Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun övgüyle bahsettiği genç stoperi Yusuf Akçiçek ile farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın 27. dakikasında İrfan Can'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Kasımpaşa savunması topu karşıladı. Savunmadan seken top, penaltı noktası solunda Mert Müldür'ün önüne düştü. Mert, bekletmeden topu ceza sahasına çevirdi. Gelen topa sol ayağıyla vuran Yusuf, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.

BARTUĞ SKORU BELİRLEDİ

Fenerbahçe, ilk yarının sonunda bir gol daha buldu. İrfan Can Kahveci, sol kanattan topu taşıyarak ceza sahasına ortaladı. Kasımpaşa savunması, kale önünde topu karşıladı. Bartuğ, penaltı noktasının hemen gerisine seken topta sağ ayak içiyle şutunu çekerek meşin yuvarlağı 45+1. dakikada ağlarla buluşturdu. Skoru 3-0'a getiren bu gol, maçın da sonucu belirledi.

KUPADA SIRADAKİ RAKİP ERZURUM FK

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe grubun ilk maçları sonrasında 3 puanla ikinci sıraya yükselirken, 0 puanda kalan Kasımpaşa beşinci sırada yer aldı. Grubun bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Erzurumspor FK'yi ağırlarken, Kasımpaşa deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.