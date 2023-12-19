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Futbol Gelişim Projesi ile 100 Bin Çocuk Futbolla Buluşacak - Son Dakika
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Futbol Gelişim Projesi ile 100 Bin Çocuk Futbolla Buluşacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirilen Futbol Gelişim Projesi ile 2023-2024 eğitim öğretim yılında 100 bin çocuğun futbolla buluşturulması hedefleniyor. Proje kapsamında pilot il olarak seçilen Sakarya'da eğitimler başladı ve diğer illerde de eğitimler devam edecek.

Futbol Gelişim Projesi ile 100 Bin Çocuk Futbolla Buluşacak
19.12.2023 - 12:35,
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Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirilen Futbol gelişim Projesi'yle 2023-2024 eğitim öğretim yılında 100 bin çocuğun futbolla buluşturulması hedefleniyor.

Proje kapsamda pilot il olarak seçilen Sakarya'da Kasım ayında gerçekleştirilen eğitim ile 200 ilkokul sınıf öğretmeni, 80 beden eğitimi öğretmeni, 20 EYS ve 20 futbol uzmanlık son sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 320 kişi gönüllü liderlik ve çocuk futbolu antrenör sertifikası alarak okullarında çalışmaya başladı.

Gaziantep, Diyarbakır, Adana, İzmir ve Antalya illerinde 16 Aralık Cumartesi ve 17 Aralık Pazar günleri online eğitimler verildi. Bu şehirlerdeki saha eğitimleri 18-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu eğitim planı ile 5 ilimizdeki 100 okulda katılım sağlayan bin ilkokul sınıf öğretmeni, 100 BESYO futbol uzmanlık 4. sınıf öğrencisi ve Eğitim Yönetim Sistemi içerisinde yer alan 100 Antrenöre yönelik Grassroots Gönüllü Liderlik eğitimlerine devam edilirken, ortaokullarda görev alan 400 beden eğitimi öğretmenine de Çocuk Futbolu Antrenörü Sertifikasyon Programı eğitimi verilecek.

Yoğun eğitim ve uygulama süreci ayın son haftasında da devam edecek ve 23-29 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara, İstanbul, Bursa, Konya, Samsun, Kayseri, Sivas, Trabzon, Rize ve Erzurum illerinde çalışmalar gerçekleştirilecek. TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in yönetiminde illerde açılan eğitim programlarında FGD antrenör eğitim programı antrenör eğitimcileri, Serhat Sütlü'nün koordinasyonunda görev yapıyor.

Oğuz Çetin: "Futbolu okullara taşımak geleceğimiz açısından son derece önemli"

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, proje ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çetin, "Futbol Gelişim Projesi'ne Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin verdiği büyük destek çok anlamlı ve ülkemizin geleceği açısından büyük değer taşıyor. Bu değeri ve önemi bilerek hazırladığımız plan doğrultusunda yoğun ve özverili bir şekilde çalışıyoruz. Bu projede görev alan herkes binlerce çocuğa ulaşma hedefi olan bu büyük organizasyona katkı sağlamak için yüksek gayret sarf ediyor. Daha önce de belirtiğim gibi futbolu okullara taşımak geleceğimiz açısından son derece önemli. Amacımız çocuklarımıza futbolu sevdirip onları oyunun içerisine çekerek teknoloji bağımlılığı, kötü alışkanlıklar ve obeziteden uzak tutmak. Şu ana kadar gösterilen ilgi memnuniyet verici. Futbol Gelişim Projesi kısa süre içinde 16 ilde hayata geçirilmiş olacak" ifadelerini kullandu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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