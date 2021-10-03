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Futbol: Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Süper Lig'de görünüm

03.10.2021 21:18
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Süper Lig'de 8. hafta müsabakaları sona erdi.

Süper Lig'de 8. hafta müsabakaları sona erdi.

Sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Fenerbahçe, 19 puanla liderliğini sürdürdü.

Ligde Trabzonspor haftayı 18 puanla ikinci, Beşiktaş ise 17 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Süper Lig'de 8. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: 1-2

VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: 3-1

İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

Göztepe-GZT Giresunspor: 0-1

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-2

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 2-1

Gaziantep-Altay: 4-1

Çaykur Rizespor-Galatasaray: 2-3

Puan durumu

Süper Lig'de 8. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAv. Puan
1.FENERBAHÇE8611126619
2.TRABZONSPOR8530168818
3.BEŞİKTAŞ8521168817
4.ATAKAŞ HATAYSPOR85121661016
5.ALTAY85031513215
6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR8350128414
7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK84221411314
8.GALATASARAY84221312114
9.AYTEMİZ ALANYASPOR8422811-314
10.ADANA DEMİRSPOR83321412212
11.YUKATEL KAYSERİSPOR8323109111
12.GAZİANTEP83231011-111
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR823311929
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR8224812-48
15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR8206810-26
16.KASIMPAŞA8134812-46
17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR8206716-96
18.GÖZTEPE8125712-55
19.GZT GİRESUNSPOR812539-65
20.ÇAYKUR RİZESPOR8017619-131

9. hafta

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının programı şöyle:

15 Ekim Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

16 Ekim Cumartesi:

13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor (Çotanak)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

17 Ekim Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Türk Telekom)

16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

18 Ekim Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Yeni Hatay)

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Kaynak: AA

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