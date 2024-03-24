Futbol: TFF 3. Lig\'de görünüm

TFF 3. Lig'de 25. hafta müsabakaları tamamlandı.
1. Grup'ta Tarsus İdman Yurdu'nu 10-1 mağlup eden Aliağa Futbol, puanını 58'e çıkardı ve Kepezspor'a averajla üstünlük kurarak liderliğe yükseldi.
2. Grup'ta Hacettepe 1945'i 1-0 yenen TPAO Batman Petrolspor, puanını 49 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.
3. Grup'ta Silivrispor'a 1-0 mağlup olan Karaköprü Belediyespor, yaşadığı yenilgiye rağmen 54 puanla liderliğini sürdürdü.
4. Grup'ta Tokat Belediye Plevnespor'u 2-1 yenen Bitexen Adana 1954 FK, puanını 53'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.
Puan durumu
TFF 3. Lig'de 25. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ALİAĞA FUTBOL
|24
|17
|7
|0
|50
|12
|38
|58
|2.KEPEZSPOR
|23
|18
|4
|1
|47
|11
|36
|58
|3.52 ORDUSPOR FK
|24
|12
|5
|7
|30
|22
|8
|41
|4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|23
|11
|6
|6
|28
|19
|9
|39
|5.EDİRNESPOR
|23
|11
|4
|8
|37
|22
|15
|37
|6.İNEGÖL KAFKASSPOR
|23
|9
|8
|6
|24
|23
|1
|35
|7.MARDİN 1969
|23
|10
|4
|9
|31
|26
|5
|34
|8.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|24
|9
|6
|9
|33
|25
|8
|33
|9.ARTVİN HOPASPOR
|23
|8
|7
|8
|30
|22
|8
|31
|10.KARABÜK İDMANYURDU
|23
|9
|4
|10
|21
|31
|-10
|31
|11.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR
|24
|8
|2
|14
|24
|37
|-13
|26
|12.KIRIKKALEGÜCÜ
|23
|6
|5
|12
|18
|29
|-11
|23
|13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER
|24
|4
|9
|11
|18
|37
|-19
|21
|14.MALATYA ARGUVANSPOR
|23
|2
|4
|17
|9
|40
|-31
|10
|15.TARSUS İDMAN YURDU
|23
|2
|3
|18
|16
|60
|-44
|9
2. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TPAO BATMAN PETROLSPOR
|23
|14
|7
|2
|38
|13
|25
|49
|2.TURGUTLUSPOR
|24
|14
|4
|6
|37
|25
|12
|46
|3.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR
|23
|12
|9
|2
|30
|17
|13
|45
|4.KARŞIYAKA
|23
|13
|3
|7
|42
|30
|12
|42
|5.EFELER 09
|24
|12
|6
|6
|38
|30
|8
|42
|6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
|24
|9
|4
|11
|27
|30
|-3
|31
|7.KELKİT HÜRRİYETSPOR
|24
|8
|6
|10
|24
|27
|-3
|30
|8.PAZARSPOR
|24
|8
|5
|11
|25
|26
|-1
|29
|9.SİLİFKE BELEDİYESPOR
|23
|8
|4
|11
|26
|32
|-6
|28
|10.KEMERKENT BULVARSPOR
|23
|6
|9
|8
|18
|20
|-2
|27
|11.ERGENE VELİMEŞESPOR
|23
|7
|5
|11
|24
|31
|-7
|26
|12.AMASYASPOR
|23
|6
|6
|11
|18
|28
|-10
|24
|13.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR
|23
|7
|3
|13
|18
|34
|-16
|24
|14.HACETTEPE 1945
|23
|6
|4
|13
|20
|28
|-8
|22
|15.SAPANCA GENÇLİKSPOR
|23
|6
|3
|14
|27
|41
|-14
|21
3. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|24
|16
|6
|2
|47
|21
|26
|54
|2.MERKÜR JET ERBAASPOR
|23
|12
|9
|2
|43
|15
|28
|45
|3.BORNOVA 1877
|23
|12
|4
|7
|39
|27
|12
|40
|4.KUŞADASISPOR
|24
|10
|9
|5
|32
|25
|7
|39
|5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|23
|9
|9
|5
|35
|22
|13
|36
|6.SİLİVRİSPOR
|23
|9
|9
|5
|28
|21
|7
|36
|7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|23
|9
|7
|7
|23
|22
|1
|34
|8.FATSA BELEDİYESPOR
|23
|8
|9
|6
|20
|21
|-1
|33
|9.ONVO AĞRI 1970
|23
|8
|8
|7
|29
|27
|2
|32
|10.OSMANİYESPOR
|24
|8
|5
|11
|26
|25
|1
|29
|11.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|23
|5
|5
|13
|18
|26
|-8
|20
|12.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|24
|4
|7
|13
|14
|30
|-16
|19
|13.AKHİSARSPOR
|23
|5
|4
|14
|20
|51
|-31
|19
|14.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR
|24
|3
|9
|12
|13
|36
|-23
|18
|15.SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL
|23
|5
|4
|14
|19
|37
|-18
|16
4. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BITEXEN ADANA 1954 FK
|23
|17
|2
|4
|49
|20
|29
|53
|2.SEBAT GENÇLİKSPOR
|23
|13
|4
|6
|38
|22
|16
|43
|3.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR
|24
|10
|8
|6
|36
|27
|9
|38
|4.BURSA YILDIRIMSPOR
|23
|10
|8
|5
|36
|28
|8
|38
|5.MUŞ 1984 MUŞSPOR
|23
|10
|8
|5
|32
|24
|8
|38
|6.ORDUSPOR 1967
|24
|10
|7
|7
|45
|28
|17
|37
|7.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR
|24
|9
|8
|7
|26
|25
|1
|35
|8.BALIKESİRSPOR
|24
|6
|11
|7
|21
|26
|-5
|29
|9.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER
|24
|7
|7
|10
|31
|33
|-2
|28
|10.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|23
|6
|8
|9
|18
|24
|-6
|26
|11.İDAŞ ÇATALCASPOR
|23
|5
|9
|9
|24
|30
|-6
|24
|12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|23
|6
|5
|12
|16
|27
|-11
|23
|13.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYASPOR
|23
|4
|10
|9
|20
|34
|-14
|22
|14.23 ELAZIĞ FK
|23
|5
|5
|13
|21
|41
|-20
|20
|15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|23
|5
|4
|14
|24
|48
|-24
|19
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