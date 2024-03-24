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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig\'de görünüm

TFF 3. Lig'de 25. hafta müsabakaları tamamlandı.

24.03.2024 17:13  Güncelleme: 17:14
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TFF 3. Lig'de 25. hafta müsabakaları tamamlandı.

1. Grup'ta Tarsus İdman Yurdu'nu 10-1 mağlup eden Aliağa Futbol, puanını 58'e çıkardı ve Kepezspor'a averajla üstünlük kurarak liderliğe yükseldi.

2. Grup'ta Hacettepe 1945'i 1-0 yenen TPAO Batman Petrolspor, puanını 49 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.

3. Grup'ta Silivrispor'a 1-0 mağlup olan Karaköprü Belediyespor, yaşadığı yenilgiye rağmen 54 puanla liderliğini sürdürdü.

4. Grup'ta Tokat Belediye Plevnespor'u 2-1 yenen Bitexen Adana 1954 FK, puanını 53'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

Puan durumu

TFF 3. Lig'de 25. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

OGBMAYAVP
1.ALİAĞA FUTBOL24177050123858
2.KEPEZSPOR23184147113658
3.52 ORDUSPOR FK2412573022841
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR2311662819939
5.EDİRNESPOR23114837221537
6.İNEGÖL KAFKASSPOR239862423135
7.MARDİN 19692310493126534
8.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR249693325833
9.ARTVİN HOPASPOR238783022831
10.KARABÜK İDMANYURDU2394102131-1031
11.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR2482142437-1326
12.KIRIKKALEGÜCÜ2365121829-1123
13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER2449111837-1921
14.MALATYA ARGUVANSPOR232417940-3110
15.TARSUS İDMAN YURDU2323181660-449

2. Grup:

OGBMAYAVP
1.TPAO BATMAN PETROLSPOR23147238132549
2.TURGUTLUSPOR24144637251246
3.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR23129230171345
4.KARŞIYAKA23133742301242
5.EFELER 092412663830842
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ2494112730-331
7.KELKİT HÜRRİYETSPOR2486102427-330
8.PAZARSPOR2485112526-129
9.SİLİFKE BELEDİYESPOR2384112632-628
10.KEMERKENT BULVARSPOR236981820-227
11.ERGENE VELİMEŞESPOR2375112431-726
12.AMASYASPOR2366111828-1024
13.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR2373131834-1624
14.HACETTEPE 19452364132028-822
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR2363142741-1421

3. Grup:

OGBMAYAVP
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR24166247212654
2.MERKÜR JET ERBAASPOR23129243152845
3.BORNOVA 187723124739271240
4.KUŞADASISPOR2410953225739
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR2399535221336
6.SİLİVRİSPOR239952821736
7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR239772322134
8.FATSA BELEDİYESPOR238962021-133
9.ONVO AĞRI 1970238872927232
10.OSMANİYESPOR2485112625129
11.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR2355131826-820
12.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ2447131430-1619
13.AKHİSARSPOR2354142051-3119
14.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR2439121336-2318
15.SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL2354141937-1816
NOT: Sivas Dört Eylül Futbol'un 3 puanı silinmiştir.

4. Grup:

OGBMAYAVP
1.BITEXEN ADANA 1954 FK23172449202953
2.SEBAT GENÇLİKSPOR23134638221643
3.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR2410863627938
4.BURSA YILDIRIMSPOR2310853628838
5.MUŞ 1984 MUŞSPOR2310853224838
6.ORDUSPOR 196724107745281737
7.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR249872625135
8.BALIKESİRSPOR2461172126-529
9.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER2477103133-228
10.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ236891824-626
11.İDAŞ ÇATALCASPOR235992430-624
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR2365121627-1123
13.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYASPOR2341092034-1422
14.23 ELAZIĞ FK2355132141-2020
15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR2354142448-2419

Kaynak: AA

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