Futbol: TFF 3. Lig\'de görünüm

TFF 3. Lig'in 26. haftası, 4 grupta oynanan maçlarla tamamlandı.
1. Grup'ta Aliağa Futbol, deplasmanda Mardin 1969'u 3-2 yenerek zirvedeki yerini korudu. Grupta Malatya Arguvanspor ve Tarsus İdman Yurdu'nun bitime 4 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.
2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, Sapanca Gençlikspor deplasmanında 0-0 berabere kalmasına rağmen liderliğini devam ettirdi.
3. Grup'ta Karatay Termal 1922 Konyaspor'u ağırladığı maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Karaköprü Belediyespor, liderliğini sürdürdü.
4. Grup'ta Bitexen Adana 1954, deplasmanda Bergama Sportif Faaliyetler'i 3-1 yenerek en yakın takipçisi Sebat Gençlikspor ile arasındaki farkı 13'e çıkardı ve bitime 4 hafta kala TFF 2. Lig'e çıkmayı garantiledi.
Puan durumu
TFF 3. Lig'de 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ALİAĞA FUTBOL
|25
|18
|7
|0
|53
|14
|39
|61
|2.KEPEZSPOR
|24
|19
|4
|1
|51
|13
|38
|61
|3.52 ORDUSPOR
|25
|13
|5
|7
|34
|23
|11
|44
|4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|24
|12
|6
|6
|32
|22
|10
|42
|5.İNEGÖL KAFKASSPOR
|24
|10
|8
|6
|25
|23
|2
|38
|6.EDİRNESPOR
|24
|11
|4
|9
|37
|23
|14
|37
|7.ARTVİN HOPASPOR
|24
|9
|7
|8
|31
|22
|9
|34
|8.MARDİN 1969
|24
|10
|4
|10
|33
|29
|4
|34
|9.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|25
|9
|6
|10
|33
|26
|7
|33
|10.KARABÜK İDMANYURDU
|24
|9
|4
|11
|22
|35
|-13
|31
|11.KIRIKKALEGÜCÜ
|24
|7
|5
|12
|23
|29
|-6
|26
|12.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR
|24
|8
|2
|14
|24
|37
|-13
|26
|13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER.
|25
|4
|9
|12
|21
|41
|-20
|21
|14.MALATYA ARGUVANSPOR
|24
|2
|4
|18
|11
|44
|-33
|10
|15.TARSUS İDMAN YURDU
|24
|2
|3
|19
|16
|65
|-49
|9
2. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TPAO BATMAN PETROLSPOR
|24
|14
|8
|2
|38
|13
|25
|50
|2.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR
|24
|12
|10
|2
|31
|18
|13
|46
|3.TURGUTLUSPOR
|25
|14
|4
|7
|39
|29
|10
|46
|4.KARŞIYAKA
|24
|14
|3
|7
|44
|30
|14
|45
|5.EFELER 09
|25
|12
|7
|6
|39
|31
|8
|43
|6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
|24
|9
|4
|11
|27
|30
|-3
|31
|7.KEMERKENT BULVARSPOR
|24
|7
|9
|8
|20
|20
|0
|30
|8.KELKİT HÜRRİYETSPOR
|25
|8
|6
|11
|24
|29
|-5
|30
|9.PAZARSPOR
|25
|8
|5
|12
|25
|28
|-3
|29
|10.SİLİFKE BELEDİYESPOR
|24
|8
|4
|12
|26
|34
|-8
|28
|11.AMASYASPOR FK
|24
|7
|6
|11
|20
|28
|-8
|27
|12.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR
|24
|8
|3
|13
|22
|36
|-14
|27
|13.ERGENE VELİMEŞESPOR
|24
|7
|5
|12
|24
|33
|-9
|26
|14.HACETTEPE 1945
|24
|7
|4
|13
|22
|28
|-6
|25
|15.SAPANCA GENÇLİKSPOR
|24
|6
|4
|14
|27
|41
|-14
|22
3. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|25
|16
|7
|2
|48
|22
|26
|55
|2.MERKÜR JET ERBAASPOR
|24
|13
|9
|2
|45
|16
|29
|48
|3.BORNOVA 1877
|24
|13
|4
|7
|42
|28
|14
|43
|4.KUŞADASISPOR
|25
|11
|9
|5
|35
|26
|9
|42
|5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|24
|10
|9
|5
|38
|23
|15
|39
|6.SİLİVRİSPOR
|24
|10
|9
|5
|30
|21
|9
|39
|7.FATSA BELEDİYESPOR
|24
|9
|9
|6
|23
|21
|2
|36
|8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|24
|9
|7
|8
|24
|25
|-1
|34
|9.ONVO AĞRI 1970
|24
|8
|8
|8
|30
|30
|0
|32
|10.OSMANİYESPOR FK
|25
|8
|5
|12
|26
|27
|-1
|29
|11.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|24
|5
|6
|13
|19
|27
|-8
|21
|12.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|25
|4
|7
|14
|15
|32
|-17
|19
|13.AKHİSARSPOR
|24
|5
|4
|15
|20
|54
|-34
|19
|14.BAYBURT ÖZEL İDARE
|24
|3
|9
|12
|13
|36
|-23
|18
|15.SİVAS DÖRT EYLÜL
|24
|5
|4
|15
|20
|40
|-20
|16
4. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BITEXEN ADANA 1954
|24
|18
|2
|4
|52
|21
|31
|56
|2.SEBAT GENÇLİKSPOR
|24
|13
|4
|7
|39
|26
|13
|43
|3.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR
|25
|10
|9
|6
|39
|30
|9
|39
|4.MUŞ 1984 MUŞSPOR
|24
|10
|9
|5
|35
|27
|8
|39
|5.BURSA YILDIRIMSPOR
|24
|10
|8
|6
|36
|29
|7
|38
|6.ORDUSPOR 1967
|25
|10
|7
|8
|45
|29
|16
|37
|7.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR
|24
|9
|8
|7
|26
|25
|1
|35
|8.BALIKESİRSPOR
|25
|7
|11
|7
|25
|27
|-2
|32
|9.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER
|25
|7
|7
|11
|32
|36
|-4
|28
|10.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|24
|6
|8
|10
|18
|25
|-7
|26
|11.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|24
|7
|5
|12
|17
|27
|-10
|26
|12.İDAŞ ÇATALCASPOR
|24
|5
|10
|9
|24
|30
|-6
|25
|13.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA
|24
|5
|10
|9
|21
|34
|-13
|25
|14.23 ELAZIĞ FK
|24
|6
|5
|13
|22
|41
|-19
|23
|15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|24
|5
|5
|14
|24
|48
|-24
|20
Son Dakika › Spor › Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm - Son Dakika
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