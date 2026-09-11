Banka çalışanlarını rehin almıştı, ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne için yapmış - Son Dakika
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Banka çalışanlarını rehin almıştı, ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne için yapmış

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde güvenlik görevlisinin silahını alıp 5 banka çalışanını rehin alan şüphelinin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Herhangi bir terör bağlantısı veya soygun amacı olmadığını, eylemi mağdur ve ezilen kız çocuklarına dikkat çekmek için gerçekleştirdiğini söylediği öğrenilen şüpheli, tutuklandı. Öte yandan şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı ve daha önce psikiyatrik tedavi gördüğü öğrenildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde güvenlik görevlisinin silahını alıp 5 banka çalışanını rehin tutan saldırganın emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. 

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN SİLAHIYLA 5 ÇALIŞANI REHİN ALDI

Olay, 9 Eylül günü saat 16.30 sıralarında Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bankaya giren C.A., özel güvenlik görevlisine ait tabancayı hızlı bir hamleyle ele geçirdi. Silahı doğrultan şüpheli, banka içerisinde bulunan 5 çalışanı rehin aldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, müzakereci ve özel harekat ekibi sevk edildi. Ekipler caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı.

ANNESİNİ OLAY YERİNE GETİRDİLER

Müzakere sürecinde şüpheliyi teslim olmaya ikna edebilmek amacıyla annesi de olay yerine getirildi. Müzakereci ve özel harekat unsurlarınca yürütülen hassas ve titiz çalışmalar neticesinde, rehin tutulan 5 banka personeli yara almadan kurtarıldı. Şüpheli C.A. ise özel harekat ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

<a class='keyword-sd' href='/banka/' title='Banka'>Banka</a> çalışanlarını rehin almıştı, ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne için yapmış

4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"9 Eylül 2026 günü saat 16.30 sıralarında, İzmir ili Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesine gelen C.A. isimli şahıs, özel güvenlik görevlisine ait silahı alarak banka içerisinde bulunan 5 çalışanı rehin almıştır. Müzakere ve özel harekat unsurlarınca yürütülen çalışmalar neticesinde rehin alınan 5 banka çalışanı güvenli bir şekilde kurtarılmış, şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış; soruşturmanın etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla 2 Cumhuriyet Başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir."

EYLEMİ BU YÜZDEN YAPMIŞ

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli C.A.'nın ilk sorgusundaki detaylar ortaya çıktı. Mesleğinin aşçılık olduğu ancak aktif olarak çalışmadığı belirlenen C.A.'nın ifadesinde, arkasında talimat aldığı hiçbir odağın olmadığını, eylemi tek başına planladığını ve amacının soygun olmadığını belirttiği öğrenildi. 

Öte yandan C.A.'nın ifadesinde, ezilen, öldürülen, bakıma muhtaç ve evsiz kız çocuklarına dikkat çekmek için bu yola başvurduğunu söylediği öğrenildi.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİLMİŞ!

Akli dengesinin yerinde olmadığı ve daha önce psikiyatrik tedavi gördüğü kaydedilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Karabağlar, Güvenlik, Saldırı, Terör, Banka, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Banka çalışanlarını rehin almıştı, ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne için yapmış - Son Dakika

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