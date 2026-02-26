Galatasaray 11. Kez Son 16'da - Son Dakika
Galatasaray 11. Kez Son 16'da

26.02.2026 02:39
Galatasaray, 'Devler Ligi'nde son 16 takım arasına kalmayı başardı. Juventus'u eledi.

Galatasaray, tarihinde 11. kez "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalma başarısını gösterdi.

Bu sezon organizasyonun lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi.

Bu turun ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında rakibine 3-2 yenilmesine rağmen skor avantajıyla son 16 turuna adını yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, daha öncesinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen organizasyonda 1962-63, 1963-64, 1969-70 ve 1988-89 sezonlarında son 16 takım arasına kaldı.

Galatasaray, "Devler Ligi"nin UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise bu sezona kadar 1993-94, 1994-95, 2000-01, 2001-02, 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında da son 16 takım arasında yer aldı.

Juventus'u son 16 play-off turu eşleşmesinde geçen sarı-kırmızılılar, bu sezonla birlikte tarihinde 11. kez "Devler Ligi"nde son 16'ya yükselmeyi başardı.

Galatasaray, son 16 turunda İngiltere temsilcileri Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.

İlk kez 1962-1963 sezonunda çeyrek finale yükseldi

Galatasaray, o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk defa 1962-63 sezonunda son 16 takım arasına adını yazdırdı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu sezonun ilk turunda Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş'i 3-0 ve 1-1'lik skorlarla geçerek 16 takımın mücadele ettiği 2. tura çıktı. Galatasaray, bu turda da Polonya ekibi Polonia Bytom'u sahasında 4-1 mağlup ettikten sonra deplasmanda rakibine 1-0 yenilerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Galatasaray, çeyrek finalde İtalya devi Milan'a 5-0 ve 3-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.

1963-64 kura çekimiyle elendi

Galatasaray, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda son 16 takım arasına kaldığı 1963-64 sezonunda kura çekimiyle İsviçre'den Zürih'e elendi.

Sarı-kırmızılılar, organizasyonun ilk turunda Ferencvaros'un rakibi oldu. İlk maçta konuk ettiği Macar rakibini 4-0 yenen Galatasaray, rövanşta 2-0 mağlup olarak adını son 16 takımın mücadele ettiği ikinci tura yazdırdı.

Bu turda da Zürih ile karşılaşan Galatasaray, deplasmanda rakibine 2-0 mağlup olurken evindeki maçtan da aynı skorla galip ayrıldı. Eşleşmenin 3. maçı ise İtalya'nın Roma kentinde oynandı. Bu maçın da 2-2 sona ermesiyle tur atlayan ekip, kura çekimiyle Zürih oldu.

1969-70 sezonunda kura çekimiyle çeyrek finalde

Sarı-kırmızılılar, organizasyonun 1969-70 sezonunda ikinci kez adını çeyrek finale yazdırdı.

Söz konusu sezonun ilk turunda İrlanda'dan Waterford ile eşleşen Galatasaray, rakibini 2-0 ve 3-2 yendikten sonra son 16 takımın mücadele ettiği 2. tura yükseldi. Bu turda da Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile eşleşen sarı-kırmızılı takım, ilk maçta konuk ettiği rakibini 1-0 yendikten sonra, rövanştan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince kura çekimine gidildi ve bu kez şanslı taraf Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Polonya ekibi Legia Varşova ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldıktan sonra rövanşta 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

1988-1989'da Xamax zaferi yarı finalin kapısını açtı

Galatasaray, 1988-89 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez yarı finale kalarak Türk futbolunun en büyük başarılarından birini gerçekleştirdi.

Teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki sarı-kırmızılılar, "Devler Ligi"nin ilk turunda Avusturya ekibi Rapid Wien'i geçtikten sonra 16 takımın mücadele ettiği 2. turda İsviçre'den Neuchatel Xamax'ın rakibi oldu. İsviçre temsilcisine karşı ilk maçı 3-0 kaybeden Galatasaray, rövanş maçında konuk ettiği rakibini 5-0 yenerek Türk futbol tarihinin en önemli galibiyetlerinden birine imza attı.

Çeyrek finale yükselen sarı-kırmızılı ekip, bu turda Fransa ekibi Monaco'nun rakibi oldu. Deplasmanda Monaco'yu 1-0 ile geçen Galatasaray, Almanya'nın Köln kentinde konuk ettiği rakibiyle rövanşta 1-1 berabere kalarak organizasyonda yarı finale yükseldi.

Yarı finalde 4-0 ve 1-1'lik skorlarla Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenen Galatasaray, final hayallerini rakibine kaptırdı.

1993-94 sezonunda Manchester United'ı devirdi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan turnuvanın 1993-94 sezonunda İngiliz devi Manchester United'ı 2. turda eledi.

Söz konusu sezonun ilk turunda İrlanda ekibi Cork City'i iç sahada 2-1, deplasmanda da 1-0 yenen sarı-kırmızılı takım, ikinci turda Manchester United'ın rakibi oldu. 16 takımın mücadele ettiği bu turda dış sahada rakibiyle 3-3 berabere kalan Galatasaray, iç sahada da 0-0 biten maçın sonucunda deplasman golü kuralıyla gruplara kalmayı başardı.

O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

İspanya temsilcisi Barcelona, Monaco ve Rusya ekibi Spartak Moskova'nın olduğu A Grubu'nu son sırada tamamlayan Galatasaray, organizasyona bu aşamada veda etti.

1994-95 sezonunda 16 takımla grup aşamasına katıldı

Galatasaray, 1994-95 sezonunda grup aşamasına yükselerek bir kez daha organizasyonda son 16 takım arasına girdi.

Eleme turunda Lüksemburg ekibi Avenir Beggen'i deplasmanda 5-1, iç sahada da 4-0 yenen Galatasaray, böylece 4'erli 4 gruptan oluşan Şampiyonlar Ligi etabında yer almaya hak kazandı.

Son 16 takımın mücadele ettiği aşamada İsveç ekibi Göteborg, Barcelona ve Manchester United'ın bulunduğu A Grubu'nu son sırada tamamlayan Galatasaray, organizasyondan elendi.

2000-01 sezonunda çeyrek final

Galatasaray, 2000 yılındaki UEFA Kupası şampiyonluğu sonrası 2000-01 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

İlk olarak Avusturya ekibi Sturm Graz, İskoçya temsilcisi Rangers ve Monaco'nun olduğu D Grubu'nu ikinci tamamlayan Galatasaray, ikinci grup maçlarına katılmaya hak kazandı. Bu aşamada da İspanya ekibi Deportivo, Milan ve Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in olduğu B Grubu'nu ikinci bitiren Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid ile eşleşti.

Sahasında Real Madrid'i 3-2 yenen Galatasaray, rövanşta rakibine 3-0 mağlup olarak organizasyona çeyrek finalde veda etti.

2001-02 sezonunda da son 16 takım arasında

Sarı-kırmızılılar, 2001-2002 sezonunda da ikinci grup aşamasına katılarak üst üste 2 kez son 16 takım arasında yer aldı.

Galatasaray, ilk grup aşamasında Fransa temsilcisi Nantes, Hollanda'dan PSV ve İtalya ekibi Lazio'nun yer aldığı D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

İkinci grup aşamasıyla son 16 takım arasına giren Galatasaray, bu etapta Barcelona, Liverpool ve Roma'nın yer aldığı B Grubu'nu son sırada bitirerek organizasyondan elendi.

2012-13 ve 2013-14 sezonlarında üst üste 2 kez son 16'da

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında üst üste 2 kez son 16 turuna kaldı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar, direkt olarak katıldığı grup aşamasında Manchester United, Romanya ekibi CFR Cluj ve Portekiz temsilcisi Braga'nın mücadele ettiği H Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turu biletini kaptı.

Söz konusu turda Almanya temsilcisi Schalke 04 ile eşleşen Galatasaray, iç sahada 1-1 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 3-2 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Çeyrek finalde Real Madrid'in rakibi olan sarı-kırmızılı ekip, İspanya devine deplasmanda 3-0 mağlup olmasının ardından iç sahadaki maçı 3-2 kazandı ve organizasyondan elendi.

Sonraki sezonda İtalyan teknik adam Roberto Mancini yönetiminde Real Madrid, Juventus ve Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın olduğu B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, "Devler Ligi"nde üst üste 2. kez son 16 turuna çıktı.

Bu turda İngiltere'den Chelsea ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, iç sahada 1-1 biten maçtan sonra deplasmanda 2-0 yenilerek turnuvanın dışında kaldı.

İki kez Juventus'u geçerek son 16 turuna kaldı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde iki kez Juventus'u geçerek son 16 turuna yükseldi.

Sarı-kırmızılılar, ilk olarak 2013-14 sezonunda B Grubu'nda mücadele ettiği rakibini son haftada 1-0 yenerek grubu ikinci sırada tamamladı. Son 16 turuna yükselen Galatasaray, söz konusu sezonda İngiltere ekibi Chelsea'ye elenerek organizasyona veda etti. Juventus ise grubu üçüncü tamamlayarak, UEFA Avrupa Ligi'ne gitti.

Bu sezon İtalyan devi ile son 16 play-off turunda eşleşen Galatasaray, rakibini bir kez daha saf dışı bırakarak tur atladı.

Kaynak: AA

Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı

