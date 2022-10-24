Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kameralar karşısında isyan etti: Ey Ali Palabıyık, bu gece nasıl uyuyacaksın

Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da karşılaşma sonrası kılıçlar çekildi. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, hakem Ali Palabıyık ve TFF'yi hedef alan sert açıklamalarda bulundu.

"BİR TAKIMIN HAKKINI YEMEK SİZİ RAHATSIZ ETMİYOR MU!"

Ali Palabıyık'a seslenen Dursun Özbek, "Ligin aşağı yukarı 3'te 1'ini oynadık. Kendi içinizde de bu yorumları yapın. Bir daha seyredin, bir daha seyredin. Bir takımın hakkını yemek sizi rahatsız etmiyor mu Allah aşkına! Ey Ali Palabıyık, sen bu gece nasıl uyuyacaksın!" dedi.

Dursun Özbek'in açıklamalarının devamı şöyle:

"HER TÜRLÜ KAPIYI ÇALDIK"

"Bugün herkes seyretti. Bu beklemediğimiz bir şey değildi. Bu operasyonu bekliyorduk. 2 haftadan beri Türk futbolundaki adaletin tecelli etmesi için her türlü kapıyı çaldık. Bizim çıkışımız, söylemlerimiz sadece Galatasaray için değil. Tüm başkanlarla konuşuyoruz. Herkesle mutabakatımız var.

"TÜRK FUTBOLUNA ZARAR VERİYOR"

Adaletin eksikliğini her kulüp hissediyor. Çağrısını yapıyoruz. Öncüsü değiliz ama adalet eksikliği Türk futboluna zarar veriyor. Herkes seyretti. Bir hakem sahneye çıkıyor; Ali Palabıyık. Geçmişte Galatasaray ile ilgili nasıl bir hakem olduğu konusunda teferruata girmeye gerek yok. Açıp bakın, herkes görür.

"GALATASARAY'I HÜKMEN MAĞLUP ETMESİ LAZIMDI"

Galatasaray'ın önünü böyle 2 kırmızı kartla falan kesemezsiniz.Ali Palabıyık görevini tam yapmadı. 3 tane, 5 tane daha kırmızı kart gösterip Galatasaray'ı hükmen mağlup etmesi lazımdı.

"SÖZLERİNİZİN ARKASINDA DURUN"

TFF'ye yaptığımız ziyaretlerde Sayın Büyükekşi'ye görüşlerimizi aktardık, pozisyonları tek tek anlattık. Siz ne diyorsunuz dedik. Her pozisyonda bize hak verdi. 'Peki, Sayın Başkan. Bunlar haklıysa 10 maçtır Galatasaray'a yapılanın önünü nasıl almamız lazım' dedim. Kendisi de bunla mücadele ettiğini, bu manadaki tavırların, yapılan işlerin önünü kestiğini, bir kısmının içeride olduğunu kendisi söyledi. Sayın Büyükekşi'ye bunları hatırlıyorum. Lütfen sözlerinizin arkasında durun. Türk futbolunu çıkmaza götüren bu klikleri temizleyin. Beni tanıyan herkes iyi bilir.

"İNTİKAM HİSSİYLE TETİKÇİ GÖNDERMEK NASIL OLUYOR!"

Artık bıçak kemiğe dayandı. Buradan öteye köy yok. Sözünüzün arkasında durun. Neler hissettiniz bu maçı seyredince! Kırmızı kartları seyredince ne hissettiniz! VAR niye var! VAR ne zaman devreye girecek! Hata yapılabilir. Hakemlik müessesinde hata kabul edilebilir. Daha soğumadan, bu konular konuşulduktan sonra hemen intikam hissiyle tetikçi göndermek nasıl oluyor! Ben MHK başkanı olsam veya TFF başkanı olsam uyku tutmaz. Uyuyamam. Bu kadar göz göre göre, bu kadar hata yapılırken, bir takımın kaderiyle, emeğiyle oynamak kabul edilebilir değil.

"HİÇ VİCDANINIZ SIZLAMADI MI!"

Herkes beni tavrımla, konuştuğumla, ettiğimle çok iyi tanırım. Ben bu derece isyan ediyorsam bilin ki hakikaten yapılan işlerin kabul edilebilir tarafı yok. Ali Palabıyık'ı çok mu aradınız değerli MHK yöneticileri, atayıcıları! VAR'daki oturanlar, VAR'daki futbolu izleyenler; hiç vicdanınız sızlamadı mı! Boey'e gösterilen kırmızı kart...

"GALATASARAY'I KİMSE YENEMEZ"

TFF, bu işi uzatmanın gereği yok. Ne yapacaksanız yapın. Bizi asacak mısınız, kesecek misiniz! Tavrımızdan 1 santim geri adım atmayız. Galatasaray'ın önünü böyle keseceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Tarihe bakın. Galatasaray, her zaman bu mücadelenin içinden başarıyla çıkmıştır. Artık bıçak kemiğe dayandı. Bıçak kemiğe dayandı! Ne yapacaksanız 1 seferde yapın. Galatasaray'ı kimse yenemez, bunu bilin!

"TFF ADALET DAĞITMAK İÇİN ORADA"

Galatasaray, her zaman bu tip oyunları yener! Onun için bugüne kadar söylediklerimizin bir tek amacı var; Türk futbolunda adaletin yeşil sahalara geri gelmesini istiyoruz. Düdük asılsa ne olacak! Ali Palabıyıklar biter mi? Öyle bir iddiayla konuşmuyorum. İşin bütünü itibarıyla konuşuyorum. Sayın Büyükekşi'ye söylediklerini hatırlatıyorum. TFF, adalet dağıtmak için orada. Maçtan sonra maçı bir daha izleyin. Galatasaray'ın 10 maçını izleyin. Sonra gelin deyin ki, Boey'in kartı haklıydı deyin. Çıkın açıklama yapın. Falan kırmızı kart doğruydu deyin. Katlet adamı öldür, arkadan seyret."