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Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında - Son Dakika

Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında

25.01.2022 14:34

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın koltuğunun sallantıda olduğu söyleniyor. Kötü sonuçların kredisi kalmadı. Burak Elmas'ın başkanlık sürecinde yarıştığı adaylardan bazıları kolları sıvadı. Bir eski başkanın da hazırlık içinde olduğu konuşuluyor. Muhtemel seçimin bombası ise Fatih Terim. Terim, başkanlığa hiç olmadığı kadar sıcak bakıyor.

Tarihinin en sıkıntılı süreçlerinden birisini yaşayan Galatasaray'da Başkan Burak Elmas için tehlike çanları çalıyor. Trabzonspor yenilgisi sonrası binlerce taraftarın çok yüksek sesle istifaya çağırdığı Elmas için muhalefet de resmen düğmeye basmış durumda.

Galatasaray'da sandık sesleri! Bu kadar kuvvetli adayın olduğu başka bir yarış görülmedi

ÖZBEK VE ÖZTÜRK BİRLİKTE

Takvim'deki habere göre; eski başkanlardan Dursun Özbek, son seçimde Burak Elmas'ın rakiplerinden biri olan Metin Öztürk'le beraber erken seçim hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'da sandık sesleri! Bu kadar kuvvetli adayın olduğu başka bir yarış görülmedi

YOĞUN ÇALIŞMA VAR

Yine son seçimde aday olan Divan Kurulu eski başkanı Eşref Hamamcıoğlu da kulübün önde gelen isimleriyle beraber yoğun bir çalışma içine girmiş durumda.

Galatasaray'da sandık sesleri! Bu kadar kuvvetli adayın olduğu başka bir yarış görülmedi

TERİM DE ADAYLAR ARASINDA

İddialara göre Galatasaray'la yolları olaylı bir şekilde ayrılan Fatih Terim de kendisine yakın olan isimlerle sürekli görüşmeler yaparak, Başkan Burak Elmas'a karşı olan cepheyi güçlendiriyor.

Galatasaray'da sandık sesleri! Bu kadar kuvvetli adayın olduğu başka bir yarış görülmedi

"ERKEN SEÇİM EN DOĞRUSU OLUR"

San-Kırmızılılar'da mart ayında düzenlenecek olan Mali Genel Kurul öncesi birçok ismin Başkan Elmas'la görüşerek, "İdari açıdan sizi ibra etmeyecekler. Kulübü yeniden mahkeme kapılarında süründürmeyelim. Erken seçim herkes için en doğru karar olur" şeklinde telkinlerde bulundukları öne sürülüyor.

Galatasaray'da sandık sesleri! Bu kadar kuvvetli adayın olduğu başka bir yarış görülmedi

ŞU AN SOĞUK BAKİYOR

Ancak Elmas'ın üzerindeki büyük baskıya rağmen şu anda erken seçim fikrine soğuk baktığı belirtiliyor. Alınan bilgilere göre Elmas, takımın önümüzdeki süreçte toparlanması durumunda hem tribündeki hem de kulüp içindeki 'istifa' seslerinin kesileceğini düşünüyor.

Galatasaray'da sandık sesleri! Bu kadar kuvvetli adayın olduğu başka bir yarış görülmedi

SONUÇLAR DEVAM EDERSE İŞLER DEĞİŞİR

Ancak ligdeki kötü sonuçlar devam ederse Galatasaray'da erken seçimin çok ciddi bir şekilde gündeme geleceği de ifade ediliyor.

YORUMLAR (1)
  • Alican: Terim hangi yuzle aday klacak? Takimi bu hale getiren terim degilmi??bence terim artik gs yin kapisindan iceri girmemeli. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Metin Öztürk, Burak Elmas, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında - Son Dakika
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