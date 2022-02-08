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Galatasaray'da Sergen Yalçın dönemi mi başlayacak? - Son Dakika

Galatasaray'da Sergen Yalçın dönemi mi başlayacak?

08.02.2022 12:36

Torrent yönetiminde 4 lig maçından 1 puan alabilen Galatasaray'da herkes çok gergin. 1 ayı doldurmayan Torrent'in koltuğu sallantıda. Sergen Yalçın'ın teknik direktör adayları arasında olduğu iddiaları Galatasaraylı taraftarların gündeminde.

Fatih Terim'le yolları ayırdıktan sonra jet hızıyla göreve Domenec Torrent'i getiren Galatasaray, ateş hattına her geçen dün daha da yaklaşıyor. Avrupa Ligi'nde namağlup gruptan lider çıkan Aslan, ligde 13. sırada. Peş peşe alınan kötü sonuçlar durumu daha da kritik hale getiriyor.

G.Saray'da Torrent dönemi başladığı gibi bitiyor! Sergen Yalçın ismi gündeme bomba gibi düştü

TOPUN AĞZINDA

Galatasaray'da 4 resmi lig maçından yalnızca 1 puan çıkartabilen Torrent için tehlike çanları çok ciddi çalıyor. 6-1 kaybedilen Tuzlaspor maçı da kredisini büyük oranda eritti. Olası bir puan kaybının sonucunda ayrılık hiç sürpriz gözükmüyor. Başkan Burak Elmas'ın yoğun eleştirildiği dönemde Torrent'le devam etme ihtimali zayıf.

G.Saray'da Torrent dönemi başladığı gibi bitiyor! Sergen Yalçın ismi gündeme bomba gibi düştü

SERGEN YALÇIN İDDİALARI

Sosyal medyada ve bazı televizyon programlarında boşta olan Sergen Yalçın'ın, Galatasaray'ın gündeminde olduğu konuşuluyor. Galatasaraylı taraftarlar geçen sezon Beşiktaş'ta çifte kupa sevinci yaşayan Yalçın'a sıcak baktı. Sosyal medyada Yalçın hakkında olumlu görüş yazanların sayısı hayli fazla.

İşte sosyal medyadaki yansımalar:

G.Saray'da Torrent dönemi başladığı gibi bitiyor! Sergen Yalçın ismi gündeme bomba gibi düştü
G.Saray'da Torrent dönemi başladığı gibi bitiyor! Sergen Yalçın ismi gündeme bomba gibi düştü
G.Saray'da Torrent dönemi başladığı gibi bitiyor! Sergen Yalçın ismi gündeme bomba gibi düştü
G.Saray'da Torrent dönemi başladığı gibi bitiyor! Sergen Yalçın ismi gündeme bomba gibi düştü
G.Saray'da Torrent dönemi başladığı gibi bitiyor! Sergen Yalçın ismi gündeme bomba gibi düştü
G.Saray'da Torrent dönemi başladığı gibi bitiyor! Sergen Yalçın ismi gündeme bomba gibi düştü
G.Saray'da Torrent dönemi başladığı gibi bitiyor! Sergen Yalçın ismi gündeme bomba gibi düştü
G.Saray'da Torrent dönemi başladığı gibi bitiyor! Sergen Yalçın ismi gündeme bomba gibi düştü
G.Saray'da Torrent dönemi başladığı gibi bitiyor! Sergen Yalçın ismi gündeme bomba gibi düştü
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Domenec Torrent, Sergen Yalçın, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Sergen Yalçın dönemi mi başlayacak? - Son Dakika Spor


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