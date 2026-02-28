Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı - Son Dakika
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı

Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
28.02.2026 21:57
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-1 yenerek Beşiktaş derbisi öncesi hata yapmadı. Puanını 58'e yükselten sarı-kırmızılı takım, liderliğini sürdürdü. Cimbom, kendi sahasında yenilmeme serisini de 31 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-1 kazandı.

ALANYASPOR'DAN ÜST ÜSTE TEHLİKE

10. dakikada Hwang'ın pasında sol kanatta topla buluşan Meschack, çaprazdan ceza sahasına girip meşin yuvarlağa yerden sert vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. 14. dakikada ise Meschack'ın soldan ortasında Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği topa penaltı noktası üzerindeki Mounie röveşatayla vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan'da kaldı.

GALATASARAY'IN GOLÜ İPTAL

22. dakikada Sane'yle verkaç yapan Torreira, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda atağa katılan Boey'a pasını aktardı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol, iptal edildi.

ÖNCE KALECİ SONRA DİREK!

31. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Eren'in pasında sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı. Son çizgiye inen Barış'ın vuruşunda, kaleci Victor'un müdahale ettiği top direğe çarpıp kornere gitti.

HWANG ORTA SAHADAN ATIYORDU

39. dakikada orta sahada topla buluşan Hwang, kaleci Uğurcan Çakır'ın önde olduğunu görünce uzaktan vurdu. Uğurcan'ın parmaklarının ucuyla müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

İLK YARININ BİTMESİNE SANİYELER KALA GOL

45+2. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Boey, yerden plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Victor'un sağından filelere gönderdi.

ALANYASPOR'DAN KARŞILIK HEMEN GELDİ

Alanyaspor, 49. dakikada beraberliği yakaladı. Hadergjonaj'ın sağ kanattan açtığı ortaya ceza sahası içindeki Mounie, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

GALATASARAY YENİDEN ÖNDE

Galatasaray, 58. dakikada yeniden öne geçti. Ceza sahasına indirilen topta Osimhen röveşata denedi ancak topa tam vuramadı ve top ceza sahası içerisine düştü. Topu önünde bulan Torreira, düzgün bir vuruşla ağları havalandırmayı başardı.

OSIMHEN'DEN TAKIMINI RAHATLATAN GOL

Galatasaray, 83. dakikada farkı ikiye çıkardı. Kaleci Victor'un hatalı pas denemesinde araya giren Victor Osimhen, kaleciyi de geçip topu boş ağlara yolladı.

OKAN BURUK'UN ÖĞRENCİLERİ DERBİ ÖNCESİ HATA YAPMADI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Okan Buruk'un öğrencileri kazandı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 58'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Alanyaspor ise 26 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Alanyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

SERİ 31 MAÇA ÇIKTI

Alanyaspor'u mağlup eden Galatasaray'ın iç sahadaki yenilmeme serisini 31 maça çıktı. Okan Buruk'un öğrencileri, son olarak 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorla kaybetmişti.

