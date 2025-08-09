Galatasaray'ın penaltılarında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti - Son Dakika
Galatasaray'ın penaltılarında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

09.08.2025 09:03
Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup ettiği maçın hakem kararları, yayıncı kuruluşun Trio ekibi tarafından değerlendirildi. Maçın tartışmalı pozisyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, hakem Ali Şansalan'ın kararlarını masaya yatırdılar. Hakem kararlarına genel olarak destek veren ekip, penaltı kararlarının doğru olduğunu belirtti.

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Gaziantep FK'yi mağlup ederken hakem Ali Şansalan'ın kararları maça damga vurdu. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un Trio ekibi, Gaziantep FK-Galatasaray maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi.

İşte Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran'ın yorumlarıyla masaya yatırılan Gaziantep FK-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonları.

GALATASARAY'IN İLK PENALTISI

Görüntü: beIN SPORTS

"NET BİR PENALTI VAR"

Deniz Çoban: "Hakem yanlış bir yerde duruyor. Eğer farklı bir açıda dursa pozisyonu en baştan görüp korner atışı görmeden oyunu durdurabilirdi. Fikrim şu; açık, net bir şekilde penaltı var. VAR müdahalesi bu anlamda doğru. Ancak hakem yanlış yerde durduğu için baştaki pozisyonu görmüyor. Eğer geniş açıda olsa belki korner kullanılmadan pozisyonu görüp korner atışını kullandırmazdı."

"KARAR DOĞRU"

Bahattin Duran: "Ben pozisyonun başında Sallai'nin rakibi Rodrigues'e şiddetli bir çekme yaptığı ve pozisyonun faul olduğu düşüncesindeyim ancak o sırada top oyunda değil. Top oyuna girdikten sonra Rodrigues şiddetli şekilde Sallai'yi çektiği için hem VAR müdahalesinin hem de penaltı kararının doğru olduğunu düşünüyorum."

"ŞÜPHESİZ PENALTI"

Bülent Yıldırım: "Hiçbir şüphe yok net bir penaltı. Top oyunda olmadığı zamana karışılamadığı için VAR müdahalesi de doğruydu."

GAZİANTEP FK'NIN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Görüntü: beIN SPORTS

"KARAR DOĞRU"

Deniz Çoban: "Arkadan koşan oyuncu Sallai sabit dururken ona çarpıyor ve kendi takım arkadaşını düşürüyor. Devam kararı doğru."

"PENALTI DEĞİL"

Bahattin Duran: "Sallai dikkatsiz de olsa müdahale etse farklı yorumlanabilirdi ancak bu haliyle penaltı değil."

"İHLAL GÖRMÜYORUM"

Bülent Yıldırım: "Ben de bu pozisyonda bir ihlal görmüyorum. Devam kararı doğru."

GALATASARAY'IN İKİNCİ PENALTISI

Görüntü: beIN SPORTS

"DİKKATSİZ BİR MÜDAHALE VAR"

Deniz Çoban: "Burada dikkatsiz bir müdahale olduğunu düşünüyorum. Bunun kararını verecek olan hakem ve kararını penaltı olarak gösterdi. Bu penaltıda hiçbir sıkıntı yok."

"ÇOK DOĞRU BİR KARAR"

Bahattin Duran: "Çok doğru bir karar."

"HAKEM GÖRDÜ VE ÇALDI"

Bülent Yıldırım: "Çok dikkatsiz bir müdahale. Hakem gördü ve çaldı. Karar doğru."

