30 Eylül Pazartesi DHA Spor Gündemi
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'ndan Şampiyonlar Ligi yorumu
Emir Aral: Hiç kimsenin tahmin etmediği bir başarı elde ettik
Metin Ülgen: Çok mutlu ve gururluyuz
Arzu Karabulut: Ülke ve kulüp adına çok büyük başarı elde ettik
Benan Altıntaş: Galatasaray'ı daha iyi yerlere taşımaya çalışacağız
SÜPER LİG
20.00 Kayserispor - Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji)
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar günü izinli geçirecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler günü izinli geçirecek.
14.00 Ataşehir Belediyesi, Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem'in adını taşıyacağı 'Eda Erdem Parkı'nı açıyor.
1'İNCİ LİG
20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Kocaelispor - Şanlıurfaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
BASKETBOL
- Türkiye Basketbol 1'inci Ligi
16.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü
VOLEYBOL
11.00 Eczacıbaşı forma lansmanı gerçekleştirilecek.
14.00 Ataşehir Belediyesi, Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem'in adını taşıyacağı 'Eda Erdem Parkı'nı açıyor.
OKÇULUK
-Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu 3'üncü Olağan ve Mali Genel Kurulunda yeni başkan belli olacak.
GOLLBOLL
- Kadınlar 1. Lig 1. Devre ve 2. Lig 2. Devre müsabakaları Mecnun Otyakmaz ve Taha Akgül Spor Salonları'nda oynanacak
13.30 Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından, 30 Eylül - 4 Ekim 2024 tarihleri arasındaki maçların açılış töreni Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılacak
Son Dakika › Spor › Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın Başarısı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?