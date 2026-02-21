Galatasaray Konyaspor'a 2-0 Yenildi - Son Dakika
Galatasaray Konyaspor'a 2-0 Yenildi

21.02.2026 22:43
Lider Galatasaray, Konyaspor karşısında 2-0'lık skorla mağlup olarak zirve yarışında yara aldı.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak zirve mücadelesinde "yara" aldı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Orta saha mücadelesi şeklindeki ilk devre golsüz eşitlikle tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında top genellikle Galatasaray'da kalsa da golleri bulan taraf Konyaspor oldu. Yeşil-beyazlı ekip, 75. dakikada Adil Demirbağ, 81. dakikada ise Blaz Kramer'in attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaray, bu sezonki ikinci yenilgisini yaşayarak 55 puanda kaldı. Ligdeki 12 maçlık kazanamama serisini sonlandıran Konya temsilcisi ise 5. galibiyetini alarak 23 puana ulaştı.

Ligde 10 maçlık yenilmezlik serisi bitti

Galatasaray, Süper Lig'de 10 maç sonra mağlup oldu.

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybederek yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki 10 müsabakada 8 kez kazandı. "Cimbom" bu süreçte 2 de beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu dönemde Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

Konyaspor'a 2-0 kaybederek ligdeki 10 maçlık yenilmezlik serisini sürdüremeyen sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki ikinci mağlubiyetini aldı.

Buruk, meslektaşı Palut'a ilk kez kaybetti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'u çalıştıran meslektaşı İlhan Palut karşısında ilk mağlubiyetini yaşadı.

Buruk, bu müsabakaya kadar Başakşehir'in başında 2, Galatasaray ile 7. kez İlhan Palut'un çalıştırdığı Göztepe, Konyaspor ve Çaykur Rizespor'a rakip oldu. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir ile Palut'un Göztepe'sine karşı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı. Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında ise İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor'a 2. kez rakip olurken Çaykur Rizespor ile 5 kez karşılaştı.

Bu maça kadar İlhan Palut'a karşı yenilgi görmeyen Okan Buruk, rakip teknik adam karşısında ilk kez kaybetti.

Galatasaray, Konya temsilcisine 5 maç sonra yenildi

Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor'a 5 maçın ardından mağlup oldu.

Yeşil-beyazlılara karşı son puan kaybını 2022-23 sezonunun ikinci yarısında deplasmanda 2-1'lik skorla yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 5 maçı da kazandı.

Konya'daki son 6 maçın 4'ünü ev sahibi ekip kazandı

TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray ile sahasında yaptığı son 6 maçın 4'ünü kazandı.

Sarı-kırmızılıları konuk ettiği 2020-21, 2021-22 ve 2022-23 sezonlarındaki maçları kazanan Konya temsilcisi, sonraki 2 sezonda rakibine mağlup oldu.

Galatasaray'a karşı tüm galibiyetlerini (6) iç sahada yaşayan yeşil-beyazlılar, bunlardan 4'ünü son 6 sezonda elde etti.

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde 2. kez 2 farklı yenildi

Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Okan Buruk'un göreve başladığı 2022'den bu yana ilk kez bir Süper Lig maçını 2 farklı kaybetti.

Galatasaray, Konyaspor mücadelesiyle Buruk yönetimindeki 132. Süper Lig maçına çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 9. yenilgisini yaşayan sarı-kırmızılılar, ikinci kez 2 farklı mağlup oldu.

"Cimbom" daha önce 2 farklı mağlubiyetini BUruk idaresinde 2022-23 sezonunun 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a karşı 3-1'lik skorla yaşadı."

Sallai, sol kanat oynadı

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sol kanatta görev yaptı.

Geçen sezonun son bölümü ve bu sezonun genelinde sağ bekte görev yapan Sallai, Konyaspor karşılaşmasında hücum hattının solunda mücadele etti.

Tecrübeli futbolcu, ikinci yarı öncesinde Mauro Icardi'nin oyundan alınmasıyla santrfora geçti. Sallai'ye 10 numara ve sağ kanat posizyonlarında da görev verildi.

Okan Buruk'tan devre arasında müdahale

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin devre arasında 3 oyuncu değişikliği yaparak takımına müdahale etti.

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 yendikleri maçın ilk 11'inde 6 değişikliğe giden Buruk, devre arasına 0-0 eşitlikle girilince ikinci yarıya üç değişiklikle başladı.

Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı'yı oyundan çıkaran Buruk, yerlerine Noa Lang, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'yı aldı.

Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü

Sarı-kırmızılı takımın 49. dakikada bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi.

Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan Galatasaray, 49. dakikada Leroy Sane'nin ayağından golü buldu. Pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan, orta noktayı gösterdi.

VAR'daki Davut Dakul Çelik'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Karaoğlan, ofsayttaki Sacha Boey'in gol sırasında rakibinin geçişini engellediği için kararını değiştirdi.

Kaynak: AA

