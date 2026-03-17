Galatasaray Liverpool ile Rövanşta Mücadele Edecek

17.03.2026 11:23
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile rövanş maçına çıkıyor. Son 6 maçta başarılı sonuçlar aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Liverpool'a konuk olacak Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı son 6 maçta başarılı sonuçlar aldı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken, deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunda bu sezon ikinci haftada iç sahada 1-0 yendiği Liverpool ile eşleşti.

İngiliz temsilcisini ilk maçta RAMS Park'ta 1-0 mağlup eden Galatasaray, çeyrek finale yükselebilmek için yarın rövanşa çıkacak.

Liverpool ise "Devler Ligi"nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. "Kırmızılar" 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

İngiliz takımlarına son 6 maçın 5'inde kaybetmedi

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla yaptığı son 6 müsabakada 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, son 3 sezonda İngiltere temsilcilerinden Manchester United ve Liverpool ile ikişer, Tottenham ve Manchester City ile birer kez karşılaştı.

2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Manchester United ile eşleşen Galatasaray, deplasmanda 3-2 yendiği rakibiyle iç sahada 3-3 berabere kaldı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi normal sezonunda Tottenham ile karşılaşan "Cimbom" sahasındaki müsabakayı 3-2 kazandı.

Galatasaray, bu sezon ise "Devler Ligi"nde sahasında Liverpool, deplasmanda da Manchester City ile karşılaştı. Taraftarı önünde Liverpool'u 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, İngiliz takımlarıyla son maçını son 16 turunda Liverpool ile yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakayı da 1-0 kazanarak rövanş öncesinde avantaj yakaladı.

İngiliz takımlarıyla 27 kez karşılaştı

Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 28. randevusuna çıkacak.

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında yaptığı 339 maçın 27'sinde İngiliz takımlarıyla karşı karşıya geldi.

İlk olarak 1978-1979 sezonunda West Bromwich Albion ile karşılaşan Galatasaray, sonrasında Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal, Liverpool ve Manchester City ile eşleşti.

"Cimbom", söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 9 beraberlik alırken, 11 yenilgi gördü. Galatasaray, attığı 30 gole karşılık kalesindeki 48 gole engel olamadı."

İki takım 6 kez karşılaştı

İki takım, uluslararası turnuvalarda daha önce 6 kez mücadele etti.

Galatasaray ile Liverpool, tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 4 kez eşleşti ve 6 müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılı ekip 3 galibiyet alırken, Liverpool 1 kez kazanabildi. İki karşılaşma ise berabere bitti.

İlk eşleşme, 2001-2002 sezonunda ikinci tur grup aşamasında gerçekleşti. İngiltere'deki ilk maç golsüz sona ererken, İstanbul'daki maç 1-1 beraberlikle tamamlandı. İki ekip arasındaki ikinci eşleşme ise 2006-2007 sezonunda yaşandı. Grup aşamasındaki iki müsabaka da 3-2'lik skorla sona erdi. Galatasaray, deplasmanda mağlup olduğu Liverpool'u İstanbul'da yenmeyi başardı.

Bu sezon lig etabında yaşandı. İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 1-0 yenerek rakibini evine boş gönderdi. Son eşleşme ise son 16 turunda gerçekleşti. Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool'u bir kez daha 1-0 yenerek sahadan mutlu ayrıldı.

Deplasman karnesi zayıf

Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı deplasmanda sadece 1 kez kazanabildi.

İç sahada 14, deplasmanda 12 ve tarafsız sahada 1 kez olmak üzere İngiliz takımlarıyla 27 defa karşılaşan sarı-kırmızılılar, aldığı 7 galibiyetin 1'ini dış sahada, 5'ini taraftarı önünde, 1'ini ise tarafsız sahada elde etti. "Cimbom" İngiltere'de çıktığı 12 mücadelede ayrıca 3 beraberlik, 8 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçların 6'sında gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılılar, 12 kez fileleri havalandırırken, rakiplerinin 27 golüne engel olamadı. Galatasaray, rakip sahadaki 12 maçın sadece 1'inde kalesini gole kapatmayı başardı.

En fazla Manchester United'la rakip oldu

Galatasaray, İngiliz takımları arasında en fazla maçı, Manchester United ile yaptı.

İki ekip arasında tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 mücadelede takımlar ikişer kez kazandı. Dört müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, İngiliz rakiplerinden Liverpool ile beş, Chelsea ile dört, Arsenal ile üç, West Bromwich Albion ve Leeds United ile ikişer, Tottenham ve Manchester City ile birer kez karşılaştı.

Manchester United ile tarihi maç

Sarı-kırmızılı ekibin Manchester United ile 1993-1994 sezonunda yaptığı maç, Türk futbol tarihine geçen klasiklerden oldu.

İki takım tarihlerinde ilk kez 1993'te UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşı karşıya geldi. Eşleşmenin favorisi olarak gösterilen Manchester United karşısında ilk maçta deplasmandan 3-3'lük beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, rövanş mücadelesini 0-0 tamamlayarak tur atladı.

Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını 8 takım arasına yazdırırken, Manchester United'ın elenmesi Avrupa futbolunda büyük sürpriz olarak yorumlandı.

UEFA Kupası'nı Arsenal'in elinden kaptı

"Cimbom", Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birini İngiliz takımı Arsenal karşısında yaşadı."

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası yarı finalinde İngiliz temsilcisi Leeds United'ı eleyen sarı-kırmızılı ekip, finalde yine aynı ülkeden Arsenal'ın rakibi oldu.

Galatasaray ile Arsenal arasında 17 Mayıs 2000'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yapılan final maçının normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona erdi.

Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük sağlayan Galatasaray, Türkiye'ye futboldaki ilk Avrupa kupasını getirme başarısını yakaladı.

Galatasaray'ın İngiliz takımlarına karşı performansı

Sarı-kırmızılı takımın UEFA organizasyonlarında İngiliz temsilcileriyle yaptığı maçlar ve aldığı skorlar şöyle:

TarihOrganizasyonMaçSkor
13 Eylül 1978UEFA KupasıGalatasaray-West Bromwich Albion1-3
27 Eylül 1978UEFA KupasıWest Bromwich Albion-Galatasaray3-1
20 Ekim 1993Şampiyonlar LigiManchester United-Galatasaray3-3
3 Kasım 1993Şampiyonlar LigiGalatasaray-Manchester United0-0
28 Eylül 1994Şampiyonlar LigiGalatasaray-Manchester United0-0
7 Aralık 1994Şampiyonlar LigiManchester United-Galatasaray4-0
28 Eylül 1999Şampiyonlar LigiChelsea-Galatasaray1-0
20 Ekim 1999Şampiyonlar LigiGalatasaray-Chelsea0-5
6 Nisan 2000UEFA KupasıGalatasaray-Leeds United2-0
20 Nisan 2000UEFA KupasıLeeds United-Galatasaray2-2
17 Mayıs 2000UEFA Kupası (Final)Galatasaray-Arsenal0-0
20 Şubat 2002Şampiyonlar LigiLiverpool-Galatasaray0-0
26 Şubat 2002Şampiyonlar LigiGalatasaray-Liverpool1-1
27 Eylül 2006Şampiyonlar LigiLiverpool-Galatasaray3-2
5 Aralık 2006Şampiyonlar LigiGalatasaray-Liverpool3-2
19 Eylül 2012Şampiyonlar LigiManchester United-Galatasaray1-0
20 Kasım 2012Şampiyonlar LigiGalatasaray-Manchester United1-0
26 Şubat 2014Şampiyonlar LigiGalatasaray-Chelsea1-1
18 Mart 2014Şampiyonlar LigiChelsea-Galatasaray2-0
1 Ekim 2014Şampiyonlar LigiArsenal-Galatasaray4-1
9 Aralık 2014Şampiyonlar LigiGalatasaray-Arsenal1-4
3 Ekim 2023Şampiyonlar LigiManchester United-Galatasaray2-3
29 Kasım 2023Şampiyonlar LigiGalatasaray-Manchester United3-3
7 Kasım 2024UEFA Avrupa ligiGalatasaray-Tottenham3-2
30 Eylül 2025Şampiyonlar LigiGalatasaray-Liverpool1-0
28 Ocak 2026Şampiyonlar LigiManchester City-Galatasaray2-0
10 Mart 2026Şampiyonlar LigiGalatasaray-Liverpool1-0

Türk takımlarına karşı Liverpool
Liverpool, UEFA organizasyonlarında Türk takımlarıyla 14 kez karşılaştı.
"Kırmızılar", tarihinde Avrupa kupalarında Galatasaray ile 6, Beşiktaş ve Trabzonspor ile dörder kez karşı karşıya geldi. Galatasaray karşısında sadece 1 kez kazanabilen Liverpool, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. İngiliz temsilcisi, Trabzonspor eşleşmelerinde 3 galibiyet, 1 yenilgi, Beşiktaş eşleşmelerinde ise ikişer galibiyet ve mağlubiyet aldı.
Söz konusu maçlarda 22 gol atan Liverpool, kalesinde 13 gol gördü.
İngiliz temsilcisinin 2007-2008 sezonunda sahasında Beşiktaş karşısında aldığı 8-0'lık galibiyet ise, Türk futbol tarihinin en ağır yenilgilerinden biri durumunda.
Müzesi kupalarla dolu
Dünya futbolunun en önemli takımlarından biri olan Liverpool, tarihinde 14 uluslararası şampiyonluk yaşadı.
UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nı 4 kez kazanan "Kırmızılar" UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 kez mutlu sona ulaştı. Liverpool, "Kupa 1"in en ikonik finallerinden birini 2005'te İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda futbolseverlere yaşattı. İngiliz temsilcisi, İtalya'nın Milan takımı karşısında ilk yarısını 3-0 geride kapattığı finalde ikinci yarı geri dönüş yaptı. Normal süresi ve uzatmaları 3-3 sona eren mücadelede seri penaltı atışlarını 3-2 alan Liverpool, kupayı müzesine götürdü.
Üç kez UEFA Kupası'nı, 4 kez UEFA Süper Kupa'yı kazanan Liverpool, 1 kez de FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı aldı.
Liverpool ayrıca Premier Lig'de 20, İngiltere Kupası'nda 8, İngiltere Lig Kupası'nda 10, İngiltere Süper Kupası'nda ise 16 kez şampiyonluk elde etti.
Kaynak: AA

