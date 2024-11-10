Galatasaray, Samsunspor\'u 3-2 mağlup etti

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, en yakın rakibi 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ MÜZİKLER ÇALDI

RAMS Park'ta maçtan önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği müzikler dinletildi. Sarı-kırmızılı kulüp, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle uzun süre stat hoparlörlerinden marşlar yerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türkülere yer verildi.

10 KASIM'A ÖZEL KOREOGRAFİ

Galatasaray taraftarı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü için koreografi düzenledi. İki tribünde kartonlarla yapılan koreografide Kuzey Tribünü'nde iki büyük Türk bayrağı arasında Ulu Önder Atatürk'ün silueti oluşturuldu. Doğu Tribünü'nde ise "Dün, bugün, yarın, daima Atam izindeyiz" yazıldı. Galatasaraylı futbolcular da ısınma sırasında üzerinde Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtler giydi.

KONUK TAKIM DA ATATÜRK'Ü ANDI

Samsunsporlu futbolcular da ısınmaya önünde Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı. Deplasman tribününü dolduran ve özellikle siyah giyen kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesi beyaz kartonlar ve büyük bir Atatürk resmiyle koreografi yaptı. Taraftarlar, "Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı anlatır" yazılı pankart açtı. Ayrıca iki takım seremoniye "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı. Ayrıca İstiklal Marşı öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

ICARDI'YE ÖZEL DESTEK

Sarı-kırmızılı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı geçiren Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye destek ve moral verdi.

Taraftarlar, Doğu Tribünü'ne astıkları pankartta İngilizce olarak "Geçmiş olsun kral. Daha güçlü döneceksin." ifadelerini kullandı. Müsabaka öncesinde Icardi'nin gol sevinçleriyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısı çalınırken, taraftarlar da hep bir ağızdan şarkıya eşlik etti.

Maçı izlemek için RAMS Park'a gelen Icardi, saha kenarına gelerek takım arkadaşlarının ısınmasını izledi. Arjantinli yıldız, taraftarın isteği üzerine kale arkasına giderek "üçlü" olarak adlandırılan tezahüratı yaptırdı.

OSIMHEN ATTI, ICARDI'YI UNUTMADI

Galatasaray, adeta maça golle başladı. 3. dakikasında Torreira'nın ortasına harika bir kafa vuran Osimhen, ağları buldu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Nijeryalı yıldız, golün ardından sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin formasını aldı ve tribünlere gösterdi. Öte yandan yıldız golcü, Icardi'nin gol sevincini de yaparken RAMS Park'ta da "Aşkın Olayım" çaldı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi.

SAMSUNSPOR PENALTI BEKLEDİ, VAR DEVREYE GİRMEDİ

Maçın 24. dakikasında sol çaprazdan ceza alanına girmek isteyen Ntcham, Lucas Torreira ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Samsunsporlu oyuncular hakem Halil Umut Meler'e penaltı itirazlarında bulundu. Bir süre oyunu başlatmayan Meler, VAR'dan bir uyarı gelmeyince oyunu başlattı.

KONUK TAKIM PENALTIDAN ATTI

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Samsunspor, 50. dakikada penaltı kazandı. Sarı kırmızılı takımın ceza sahası içinde Samsunsporlu Dimata, Davinson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyona yakın olan Halil Umut Meler, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Galatasaray'da Fernando Muslera, itirazları sonrası sarı kart gördü. Penaltıda topun başına geçen Ntcham, skoru 1-1'e getirdi.

OSIMHEN OKAN'IN HATASINI AFFETMEDİ

Galatasaray, bu golden yalnızca 5 dakika sonra yeniden öne geçti. Yunus Akgün'ün sol kanattan yaptığı ortada kaleci Okan'ın hatasını değerlendiren Victor Osimhen, seken topu kafayla boş kaleye gönderdi. Kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydeden Osimhen, takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

SANCHEZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'da sarı kart gören Davinson Sanchez cezalı duruma düştü. Maçın 70. dakikasında Gaetan Laura'ya orta alanda faul yapan Sanchez, pozisyonun ardından sarı kartla cezalandırıldı. Kolombiyalı stoper, ligin 13. haftasında deplasmanda oynanacak Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.

BATSHUAYI FARKI 2'YE ÇIKARDI

Galatasaray, oyuna sonradan giren Ziyech ve Batshuayi işbirliğiyle farkı 2'ye çıkardı. Hakim'in savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Michy, ceza sahasının solundan çektiği şutla topu ağlara göndermeyi başardı ve skoru 3-1'e getirdi.

SAMSUNSPOR YİNE PENALTIDAN ATTI

Samsunspor, 90+3. dakikada yine penaltıdan bulduğu golle farkı 1'e indirdi. Nelsson'un Soner'e ceza sahası içerisinde yaptığı müdahaleyi VAR'da inceleyen hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bennasser, Muslera ve topu farklı köşelere göndererek skoru 3-2 yaptı. Bu gol maçında skorunu belirledi.

13 MAÇI KAYBETMEDİ!

Galatasaray, çıktığı son 13 resmi müsabakada mağlup olmadı. Süper Lig'de 8 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, Avrupa'da ise 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.