Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında en yakın takipçisi Samsunspor'u ağırlayan Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda sarı kart gören Davinson Sanchez cezalı duruma düştü.

10.11.2024 18:00  Güncelleme: 18:35
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, en yakın rakibi 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ MÜZİKLER ÇALDI

RAMS Park'ta maçtan önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği müzikler dinletildi. Sarı-kırmızılı kulüp, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle uzun süre stat hoparlörlerinden marşlar yerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türkülere yer verildi.

10 KASIM'A ÖZEL KOREOGRAFİ

Galatasaray taraftarı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü için koreografi düzenledi. İki tribünde kartonlarla yapılan koreografide Kuzey Tribünü'nde iki büyük Türk bayrağı arasında Ulu Önder Atatürk'ün silueti oluşturuldu. Doğu Tribünü'nde ise "Dün, bugün, yarın, daima Atam izindeyiz" yazıldı. Galatasaraylı futbolcular da ısınma sırasında üzerinde Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtler giydi.

Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti

KONUK TAKIM DA ATATÜRK'Ü ANDI

Samsunsporlu futbolcular da ısınmaya önünde Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı. Deplasman tribününü dolduran ve özellikle siyah giyen kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesi beyaz kartonlar ve büyük bir Atatürk resmiyle koreografi yaptı. Taraftarlar, "Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı anlatır" yazılı pankart açtı. Ayrıca iki takım seremoniye "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı. Ayrıca İstiklal Marşı öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

ICARDI'YE ÖZEL DESTEK

Sarı-kırmızılı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı geçiren Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye destek ve moral verdi.

Taraftarlar, Doğu Tribünü'ne astıkları pankartta İngilizce olarak "Geçmiş olsun kral. Daha güçlü döneceksin." ifadelerini kullandı. Müsabaka öncesinde Icardi'nin gol sevinçleriyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısı çalınırken, taraftarlar da hep bir ağızdan şarkıya eşlik etti.

Maçı izlemek için RAMS Park'a gelen Icardi, saha kenarına gelerek takım arkadaşlarının ısınmasını izledi. Arjantinli yıldız, taraftarın isteği üzerine kale arkasına giderek "üçlü" olarak adlandırılan tezahüratı yaptırdı.

OSIMHEN ATTI, ICARDI'YI UNUTMADI

Galatasaray, adeta maça golle başladı. 3. dakikasında Torreira'nın ortasına harika bir kafa vuran Osimhen, ağları buldu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Nijeryalı yıldız, golün ardından sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin formasını aldı ve tribünlere gösterdi. Öte yandan yıldız golcü, Icardi'nin gol sevincini de yaparken RAMS Park'ta da "Aşkın Olayım" çaldı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi.

Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti

SAMSUNSPOR PENALTI BEKLEDİ, VAR DEVREYE GİRMEDİ

Maçın 24. dakikasında sol çaprazdan ceza alanına girmek isteyen Ntcham, Lucas Torreira ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Samsunsporlu oyuncular hakem Halil Umut Meler'e penaltı itirazlarında bulundu. Bir süre oyunu başlatmayan Meler, VAR'dan bir uyarı gelmeyince oyunu başlattı.

KONUK TAKIM PENALTIDAN ATTI

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Samsunspor, 50. dakikada penaltı kazandı. Sarı kırmızılı takımın ceza sahası içinde Samsunsporlu Dimata, Davinson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyona yakın olan Halil Umut Meler, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Galatasaray'da Fernando Muslera, itirazları sonrası sarı kart gördü. Penaltıda topun başına geçen Ntcham, skoru 1-1'e getirdi.

Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti

OSIMHEN OKAN'IN HATASINI AFFETMEDİ

Galatasaray, bu golden yalnızca 5 dakika sonra yeniden öne geçti. Yunus Akgün'ün sol kanattan yaptığı ortada kaleci Okan'ın hatasını değerlendiren Victor Osimhen, seken topu kafayla boş kaleye gönderdi. Kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydeden Osimhen, takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti

SANCHEZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'da sarı kart gören Davinson Sanchez cezalı duruma düştü. Maçın 70. dakikasında Gaetan Laura'ya orta alanda faul yapan Sanchez, pozisyonun ardından sarı kartla cezalandırıldı. Kolombiyalı stoper, ligin 13. haftasında deplasmanda oynanacak Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.

BATSHUAYI FARKI 2'YE ÇIKARDI

Galatasaray, oyuna sonradan giren Ziyech ve Batshuayi işbirliğiyle farkı 2'ye çıkardı. Hakim'in savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Michy, ceza sahasının solundan çektiği şutla topu ağlara göndermeyi başardı ve skoru 3-1'e getirdi.

Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti

SAMSUNSPOR YİNE PENALTIDAN ATTI

Samsunspor, 90+3. dakikada yine penaltıdan bulduğu golle farkı 1'e indirdi. Nelsson'un Soner'e ceza sahası içerisinde yaptığı müdahaleyi VAR'da inceleyen hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bennasser, Muslera ve topu farklı köşelere göndererek skoru 3-2 yaptı. Bu gol maçında skorunu belirledi.

13 MAÇI KAYBETMEDİ!

Galatasaray, çıktığı son 13 resmi müsabakada mağlup olmadı. Süper Lig'de 8 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, Avrupa'da ise 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Galatasaray, Samsunspor\'u 3-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig, Davinson Sanchez, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Mauro Icardi, Galatasaray, Samsunspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • ƒ????? ????¸:
    tebrikler avrupa fatihi tebrikler osimhen 480 18 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇocuğu ferhat eser:
    Şanlı Galatasaray Samsunsporu da yendi Hakemi de yendi yapıyı da yendi alayınızı yendi BİAT edeceksiniz. Kral GALATASARAY..... 282 22 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    GALATASARAY ÜZERİNE OYNAYAN BİR YAPİ VAR. ARTIK İYİCE ORTAYA ÇIKTI 270 16 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    hakem 2 penaltı ile koltuk çıktı samsuna ama yermedi. 247 12 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    SAMSUNUN NET PENALTISINI VERMEDİLER GÖZ GÖRE KİRLİ LİG DEVAM EDİYOR. 47 189 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇocuğu ferhat eser:
    Babanız Galatasaray biat edin .... 167 34 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz özellikle Halil umut melerin krsnın ta ancğna ödül verilmeli 71 18 Yanıtla
  • Ali Arat:
    itaat edeceksiniz Galatasaraya. kanarya kartal horoz hepinizi ust uste koyduk 62 13 Yanıtla
  • Tolga Arslanoğlu:
    Bu icardi nasıl sakat, benim çarpmaz bağ koptu, 1 hafta topalladım, değnekle dolaştım. Algıda bir numarasın gs, yok sezonu kapatmış, yok sözleşmesi dondurulacak. Bu adam ne zaman WANda dan ayrılsa sakatlanıyor ne hikmetse 8 51 Yanıtla
  • Serif Suelturk:
    ligin ikinci yarısı GS biter demedi demeyin. ilk yarı fırtına ikinci yarı lay lay lom.. 14 42 Yanıtla
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