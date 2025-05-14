Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Zafer Elde Etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk kupası, 40. kez Türk teknik adamın ellerinde yükseldi.
Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 63. Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Galatasaray arasında Gaziantep Stadı'nda oynandı. Müsabakayı Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in (2) golleriyle 3-0 kazanan Galatasaray, mutlu sona ulaştı.
Türkiye'nin en prestijli 2. ulusal turnuvasında geride kalan 63 sezonda 44 farklı teknik adam şampiyonluk sevinci yaşadı. Kupa tarihinde Türk teknik adamlar 40. kez şampiyonluğa uzandı.
Türk teknik direktörleri Almanlar 5, İngilizler 4, Yugoslavlar 3, Fransızlar 2, Belçika, Brezilya, Galler, İtalya, İskoçya, Macaristan, Romanya, Hollanda ve Portekizli teknik adamlar birer şampiyonlukla takip etti.
Okan Buruk, kupa sayısını 2'ye çıkardı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerindeki ikinci Türkiye Kupası'nı kazandı.
Daha önce 2017-18 sezonunda Akhisarspor'un başında mutlu sona ulaşan Buruk, Galatasaray ile bu başarısını tekrarladı.
Kupayı daha önce Gündüz Kılıç (Galatasaray), Ahmet Suat Özyazıcı (Trabzonspor), Aykut Kocaman ( Fenerbahçe, Konyaspor) ve Fatih Terim (Galatasaray) üçer, Adnan Süvari (Göztepe), Necdet Niş (Fenerbahçe, Sakaryaspor), Gordon Milne (Beşiktaş), Samet Aybaba ( Gençlerbirliği, Trabzonspor), Jean Tigana (Beşiktaş), Mustafa Denizli (Galatasaray, Beşiktaş) ve Şenol Güneş (Trabzonspor) ikişer kez kaldırdı.
Okan Buruk, Trabzonspor karşısında alınan galibiyetle Türk futbolundaki iki kupalı isimler arasına girdi. Buruk, ayrıca iki bu başarıyı iki farklı takımla yakalayan 5. teknik direktör oldu.
Buruk, Türkiye Kupası tarihine geçti
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcu ve teknik adam olarak Türkiye Kupası'nda en fazla kazanan isim oldu.
Futbolculuk kariyerinde 5 kez kupayı kaldıran Okan Buruk, teknik adam olarak ise ikinci kez mutlu sona ulaştı. Toplamda şampiyonluk sayısını 7'ye taşıyan Buruk, bu alanda zirvede yer aldı.
Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de de futbolcu (7) ve teknik adamlık (3) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim konumunda.
Türkiye Kupası zaferi yaşayan teknik direktörler
Geride kalan 63 sezonda Türkiye Kupası'nda şampiyon olan takımlar ve teknik direktörleri şöyle:
|Sezon
|Kazanan
|Teknik direktör
|Uyruk
|1962-63
|Galatasaray
|Gündüz Kılıç
|Türkiye
|1963-64
|Galatasaray
|Coşkun Özarı
|Türkiye
|1964-65
|Galatasaray
|Gündüz Kılıç
|Türkiye
|1965-66
|Galatasaray
|Gündüz Kılıç
|Türkiye
|1966-67
|Altay
|Halil Bıçakçı
|Altay
|1967-68
|Fenerbahçe
|Ignac Molnar
|Macaristan
|1968-69
|Göztepe
|Adnan Süvarı
|Türkiye
|1969-70
|Göztepe
|Adnan Süvari
|Türkiye
|1970-71
|Eskişehirspor
|Abdullah Gegiç
|Yugoslavya
|1971-72
|Ankaragücü
|Ziya Taner
|Türkiye
|1972-73
|Galatasaray
|Brian Birch
|İngiltere
|1973-74
|Fenerbahçe
|Didi
|Brezilya
|1974-75
|Beşiktaş
|Horst Buhtz
|Almanya
|1975-76
|Galatasaray
|Fethi Demircan
|Türkiye
|1976-77
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|Türkiye
|1977-78
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|Türkiye
|1978-79
|Fenerbahçe
|Necdet Niş
|Türkiye
|1979-80
|Altay
|Ayfer Elmastaşoğlu
|Türkiye
|1980-81
|Ankaragücü
|Yılmaz Gökdel
|Türkiye
|1981-82
|Galatasaray
|Özkan Sümer
|Türkiye
|1982-83
|Fenerbahçe
|Branko Stankovic
|Yugoslavya
|1983-84
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|Türkiye
|1984-85
|Galatasaray
|Jupp Derwall
|Almanya
|1985-86
|Bursaspor
|Tomislav Kaloperovic
|Yugoslavya
|1986-87
|Gençlerbirliği
|Metin Türel
|Türkiye
|1987-88
|Sakaryaspor
|Necdet Niş
|Türkiye
|1988-89
|Beşiktaş
|Gordon Milne
|İngiltere
|1989-90
|Beşiktaş
|Gordon Milne
|İngiltere
|1990-91
|Galatasaray
|Mustafa Denizli
|Türkiye
|1991-92
|Trabzonspor
|Urbain Braems
|Belçika
|1992-93
|Galatasaray
|Karl-Heinz Feldkamp
|Almanya
|1993-94
|Beşiktaş
|Christoph Daum
|Almanya
|1994-95
|Trabzonspor
|Şenol Güneş
|Türkiye
|1995-96
|Galatasaray
|Graeme Souness
|İskoçya
|1996-97
|Kocaelispor
|Holder Osieck
|Almanya
|1997-98
|Beşiktaş
|John Benjamin Toshack
|Galler
|1998-99
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|1999-00
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|2000-01
|Gençlerbirliği
|Samet Aybaba
|Türkiye
|2001-02
|Kocaelispor
|Hikmet Karaman
|Türkiye
|2002-03
|Trabzonspor
|Samet Aybaba
|Türkiye
|2003-04
|Trabzonspor
|Ziya Doğan
|Türkiye
|2004-05
|Galatasaray
|Gheorghe Hagi
|Romanya
|2005-06
|Beşiktaş
|Jean Tigana
|Fransa
|2006-07
|Beşiktaş
|Jean Tigana
|Fransa
|2007-08
|Kayserispor
|Tolunay Kafkas
|Türkiye
|2008-09
|Beşiktaş
|Mustafa Denizli
|Türkiye
|2009-10
|Trabzonspor
|Şenol Güneş
|Türkiye
|2010-11
|Beşiktaş
|Tayfur Havutçu
|Türkiye
|2011-12
|Fenerbahçe
|Aykut Kocaman
|Türkiye
|2012-13
|Fenerbahçe
|Aykut Kocaman
|Türkiye
|2013-14
|Galatasaray
|Roberto Mancini
|İtalya
|2014-15
|Galatasaray
|Hamza Hamzaoğlu
|Türkiye
|2015-16
|Galatasaray
|Jan Olde Riekerink
|Hollanda
|2016-17
|Konyaspor
|Aykut Kocaman
|Türkiye
|2017-18
|Akhisarspor
|Okan Buruk
|Türkiye
|2018-19
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|2019-20
|Trabzonspor
|Eddie Newton
|İngiltere
|2020-21
|Beşiktaş
|Sergen Yalçın
|Türkiye
|2021-22
|Sivasspor
|Rıza Çalımbay
|Türkiye
|2022-23
|Fenerbahçe
|Jorge Jesus
|Portekiz
|2023-24
|Beşiktaş
|Serdar Topraktepe
|Türkiye
|2024-25
|Galatasaray
|Okan Buruk
|Türkiye
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