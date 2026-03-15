Gençlerbirliği 0-2 Beşiktaş

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Yasin Kol, Murat Tuğberk, Mehmet Salih Mazlum

NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ: Ricardo Velho, Pedro Pereira, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek (Dk. 89 Hanousek), Thalisson, Tom Dele-Bashiru, Sekou Koita, Franco Tongya (Dk. 83 Samed Onur), Göktan Gürpüz (Dk. 68 A. Traore), Metehan Mimaroğlu (Dk. 68 Cihan Çanak), Mbaye Niang (Dk. 83 Onyekuru)

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Michael Murillo, Tiago Djalo, Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Vaclav Cerny (Dk. 73 M. Rashica), Kristjan Asllani (Dk. 73 Cengiz Ünder), Orkun Kökçü (Dk. 83 Salih Uçan), Junior Olaitan, Hyeon-Gyu Oh (Dk. 89 Mustafa Hekimoğlu)

GOLLER: Dk. 56 Junior Olaitan, Dk. 67 Orkun Kökçü (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Emmanuel Agbadou (Beşiktaş), Pedro Pereira, A. Traore (Gençlerbirliği)

KIRMIZI KARTLAR: S. Koita (Gençlerbirliği)

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş'ta goller; 56'ncı dakikada Olaitan ve 67'nci dakikada Orkun Kökçü'den geldi.

3'üncü dakikada Beşiktaş savunmadan çıkarken topu kaptırdı. Tongya'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Niang şutunu çekti ancak top uzak köşeden auta gitti.

9'uncu dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan kazandığı köşe vuruşunda yapılan ortayı savunma ön direkte karşıladı. Pozisyonun devamında Koita hızlı hücum denemesinde bulundu ancak Beşiktaş savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

13'üncü dakikada Gençlerbirliği'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Göktan paslaşarak topu oyuna soktu. Metehan'dan aldığı pasla ceza sahası çaprazından şutunu çekti ancak top yandan auta çıktı.

16'ncı dakikada Beşiktaş yarı sahasının ortalarında Rıdvan ile girdiği ikili mücadelede Koita yerde kaldı. Pozisyonun ardından topa müdahale etmek isteyen Djalo ile yaşanan temas sonrası Beşiktaşlı oyuncular kırmızı kart itirazında bulundu. Hakem Yasin Kol, VAR ile iletişime geçti.

17'nci dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Yasin Kol, Koita ile Djalo arasındaki pozisyonu incelemek için saha kenarındaki monitöre gitti.

18'inci dakikada VAR incelemesinin ardından hakem Yasin Kol kararını verdi. Koita'nın yerdeyken topa hamle yapmak isterken Djalo'nun dizine tabanıyla bastığını tespit eden Kol, Gençlerbirliği oyuncusuna doğrudan kırmızı kart gösterdi. Bu kararın ardından Gençlerbirliği sahada 10 kişi kaldı.

19'uncu dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan kazandığı köşe vuruşunda Orkun topu ceza yayı sağ tarafına doğru yerden çıkardı. Asllani gelişine sert vurdu ancak top üstten auta gitti.

45+1'inci dakikada Beşiktaş sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Cerny'nin yaptığı ortada arka direkte Djalo kafayı vurdu ancak yakın köşeye giden topu kaleci Velho son anda kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

49'uncu dakikada Beşiktaş sol kanattan etkili geldi. Rıdvan'ın yerden ceza sahasına gönderdiği topta Orkun geriye doğru bıraktı. Ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Ndidi'nin vuruşu istediği gibi olmadı ve top üstten auta çıktı.

52'nci dakikada Beşiktaş sağ kanattan geliştirdiği atakta Murillo son çizgiye inerek ortasını yaptı. Kaleci Velho topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Devamında Cerny'nin geriye çıkardığı topa ceza sahası önü sağında Olaitan gelişine vurdu ancak top üstten dışarı gitti.

56'ncı dakikada Beşiktaş golü buldu. Sol kanatta Orkun'dan aldığı pasla çaprazdan ceza sahasına giren Oh sol ayağıyla sert bir vuruş yaptı. Kaleci Velho yakın köşede topu çelmeyi başardı. Kaleciden dönen topu ceza sahası yayı önünde bulan Olaitan sol ayağıyla gelişine vurdu ve top ağlarla buluştu: 0-1.

59'uncu dakikada Beşiktaş sağ kanattan etkili geldi. Çaprazdan içeri kat eden Cerny, topu ceza sahası dışındaki Asllani'ye bıraktı. Asllani'nin sağ ayağıyla yaptığı sert vuruş savunmaya çarpıp yön değiştirerek yan ağlarda kaldı.

62'nci dakikada Beşiktaş'ın 3'üncü bölgede yaptığı paslaşmaların ardından ceza yayı solunda topu önünde bulan Olaitan sağ ayağıyla sert vurdu ancak top üstten auta çıktı.

63'üncü dakikada Gençlerbirliği sol kanattan hızlı bir atak geliştirdi. Thalisson'un yaptığı ortada Djalo topu uzaklaştırmak istedi ancak top Niang'a çarparak kaleye yöneldi ve yandan dışarı çıktı.

67'nci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta, ceza sahası yan çizgisine çok yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına Orkun Kökçü geçti. Sağ ayağıyla uzak köşeye sert ve düzgün vuran Orkun'un şutunda top direğe de çarparak ağlarla buluştu: 0-2.

72'nci dakikada Beşiktaş önemli bir fırsattan yararlanamadı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Cerny ortasını yaptı. Savunmadan seken topa penaltı noktası solunda Olaitan kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

77'nci dakikada Gençlerbirliği savunmadan çıkarken topu kaptırdı. Ndidi'nin derinlemesine pasıyla sol çaprazda topla buluşan Rashica yerden uzak köşeye vurdu fakat top yandan auta çıktı.

78'inci dakikada Beşiktaş net bir gol fırsatı yakaladı. Olaitan'ın pasında Rashica savunma arasından sıyrılarak ceza sahasına girdi. Karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Velho gole izin vermedi.

84'üncü dakikada Gençlerbirliği gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Traore ceza sahasına girerek geriden gelen Samed'e pasını verdi. Ceza yayı solundan sol ayağıyla sert vuran Samed'in şutunu kaleci Ersin son anda parmak uçlarıyla kornere çeldi.

85'inci dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Murillo'nun sağ kanattan taşıdığı topu çaprazda alan Cengiz sol ayağıyla sert vurdu ancak kaleci Velho son anda topu kornere çelmeyi başardı.

87'nci dakikada Gençlerbirliği etkili geldi. Traore'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Onyekuru ceza sahası girişinde topla buluştu. Sağ ayağıyla uzak köşeye plase vuruş yapan Onyekuru'nun şutunu kaleci Ersin son anda uzanarak parmak uçlarıyla kornere çeldi.

Maçın geri kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Gençlerbirliği evinde ağırladığı Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.