Türkiye\'nin gündemine oturan voleybolcu Derya Çayırgan hakkında bomba detay

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen son operasyonda, voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturmaya ilişkin detaylar kamuoyuna yansırken, tutuklu sosyal medya fenomeni Rabia Karaca'nın ifadesinde Çayırgan hakkında ortaya attığı " Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi" iddiası da yeniden gündeme taşındı.

GÖZALTILARLA BİRLİKTE İSİMLER GÜNDEME OTURDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli operasyonlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı aktarılırken, kamuoyunda tanınan isimlerin de dosyada yer alması dikkat çekti. Bu kapsamda voleybolcu Derya Çayırgan'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu bilgisi haberleştirildi.

RABIA KARACA'NIN İFADESİNDEKİ İDDİA: İMAMOĞLU'NUN SEVGİLİSİ

Soruşturmada tutuklu olduğu belirtilen sosyal medya fenomeni Rabia Karaca'nın ifadesinde, Derya Çayırgan hakkında "Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğu" yönünde iddia ortaya attığı öne sürüldü. İddia sosyal medyada kısa sürede yayılırken, konu siyaset gündemine de taşındı.

AVUKATINDAN DAHA ÖNCE AÇIKLAMA: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Derya Çayırgan'ın avukatı Kemal Kaynak'ın, Çayırgan hakkında daha önce dolaşıma sokulan iddialar nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğunu ve manevi tazminat davası açıldığını açıkladığı biliniyor. Bu açıklama, söz konusu iddiaların doğrulanmadığı ve hukuki süreç başlatıldığı yönünde değerlendirilmişti.

KARİYERİNİ GEÇEN AY NOKTALAMIŞTI

Derya Çayırgan, geçen ay sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajıyla profesyonel voleybol kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı. Çayırgan, "8 yaşında başladığım voleybol yolculuğumu, 38 yaşında büyük bir teşekkür, büyük bir gurur ve büyük bir veda ile sonlandırıyorum. Tam 30 yıl…" ifadelerini kullanmış, kariyerinde forma giydiği kulüplere ve birlikte çalıştığı isimlere teşekkür etmişti.

VEDA MESAJINDA "YENİDEN SAHAYA BAŞKA BİR ROLDE DÖNECEĞİM" DEMİŞTİ

Çayırgan, veda paylaşımında bir süre dinlendikten sonra kız çocuklarını spora ve voleybola teşvik etmek için yeniden sahaya "başka bir rolde" döneceğini de belirtmişti. Tecrübeli libero, milli formayı giymesinin de hayatındaki en onurlu anlardan biri olduğunu vurgulamıştı.

DERYA ÇAYIRGAN KİMDİR?

9 Ekim 1987'de İstanbul'da doğan Derya Çayırgan, libero pozisyonunda uzun yıllar Sultanlar Ligi'nde forma giydi. Voleybola Yeşilyurt altyapısında başlayan Çayırgan, kariyerinde Yeşilyurt'un yanı sıra Konya Ereğli Belediyespor, Galatasaray, Fenerbahçe, Karşıyaka, Çanakkale Belediyespor, Halkbank, Çukurova Belediyespor, PTT Spor ve Keçiören Belediyesi SigortaShop gibi takımlarda oynadı.