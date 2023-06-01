Güzel tenisçi Garbine Muguruza, selfie çektirirken tanıştığı hayranıyla evleniyor - Son Dakika
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Güzel tenisçi Garbine Muguruza, selfie çektirirken tanıştığı hayranıyla evleniyor

01.06.2023 17:09

Eski Wimbledon şampiyonu Garbine Muguruza, 2021 ABD Açık Tenis Turnuvası sırasında, sokakta selfie çektirirken tanıştığı hayranı model Arthur Borges ile evleneceğini duyurdu. İki yıl sonra Borges, Marbella, İspanya'da Muguruza'ya evlenme teklif etti.

Eski bir Wimbledon şampiyonu olan Garbine Muguruza, sokakta rastladığı ve sonrasında aşık olduğu bir hayranıyla evleneceğini açıkladı.

"ONUNLA SOKAKTA KARŞILAŞTIM"

2017 Wimbledon ve 2016 Fransız Açık zaferini elde eden Muguruza, 2021 ABD Açık zamanında kendisinden bir selfie çekmek isteyen Arthur Borges ile tanışmıştı. Bu rastlantısal karşılaşma sonucunda Borges ile ilişki yaşamaya başlayan İspanyol tenisçi, o günkü olayı "Otelim Central Park'a yakındı ve canım sıkılıyordu. Bir yürüyüş yapmaya karar verdim ve sokakta onunla karşılaştım. Birden bana 'ABD Açık'ta başarılar' dedi. 'Ne kadar yakışıklı' diye düşündüm." şeklinde anlattı.

Güzel tenisçi Garbine Muguruza, selfie çektirirken tanıştığı hayranıyla evleniyor

"BENİ KENDİNE BAĞLADIN"

Borges ile tanıştıktan iki yıl sonra, genç adam Muguruza'ya İspanya, Marbella'da evlenme teklifinde bulundu. Muguruza, evlilik teklifine evet dedikten sonra 881 bin takipçili Instagram sayfasından "'Merhaba' dediğinde beni kendine bağladın." mesajını yayınladı.

Güzel tenisçi Garbine Muguruza, selfie çektirirken tanıştığı hayranıyla evleniyor

AİLESİYLE VAKİT GEÇİRİYOR

Muguruza şu anda tenisten bir mola vermiş durumda ve yaz boyunca ailesi ve arkadaşlarıyla daha fazla zaman geçirmeyi planlıyor.

Güzel tenisçi Garbine Muguruza, selfie çektirirken tanıştığı hayranıyla evleniyor
Güzel tenisçi Garbine Muguruza, selfie çektirirken tanıştığı hayranıyla evleniyor
Güzel tenisçi Garbine Muguruza, selfie çektirirken tanıştığı hayranıyla evleniyor
Güzel tenisçi Garbine Muguruza, selfie çektirirken tanıştığı hayranıyla evleniyor
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Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güzel tenisçi Garbine Muguruza, selfie çektirirken tanıştığı hayranıyla evleniyor - Son Dakika


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