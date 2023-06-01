Eski bir Wimbledon şampiyonu olan Garbine Muguruza, sokakta rastladığı ve sonrasında aşık olduğu bir hayranıyla evleneceğini açıkladı.
2017 Wimbledon ve 2016 Fransız Açık zaferini elde eden Muguruza, 2021 ABD Açık zamanında kendisinden bir selfie çekmek isteyen Arthur Borges ile tanışmıştı. Bu rastlantısal karşılaşma sonucunda Borges ile ilişki yaşamaya başlayan İspanyol tenisçi, o günkü olayı "Otelim Central Park'a yakındı ve canım sıkılıyordu. Bir yürüyüş yapmaya karar verdim ve sokakta onunla karşılaştım. Birden bana 'ABD Açık'ta başarılar' dedi. 'Ne kadar yakışıklı' diye düşündüm." şeklinde anlattı.
Borges ile tanıştıktan iki yıl sonra, genç adam Muguruza'ya İspanya, Marbella'da evlenme teklifinde bulundu. Muguruza, evlilik teklifine evet dedikten sonra 881 bin takipçili Instagram sayfasından "'Merhaba' dediğinde beni kendine bağladın." mesajını yayınladı.
Muguruza şu anda tenisten bir mola vermiş durumda ve yaz boyunca ailesi ve arkadaşlarıyla daha fazla zaman geçirmeyi planlıyor.
Son Dakika › Spor › Güzel tenisçi Garbine Muguruza, selfie çektirirken tanıştığı hayranıyla evleniyor - Son Dakika