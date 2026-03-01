Haftanın Spor Programı - Son Dakika
Haftanın Spor Programı

01.03.2026 01:39
SÜPER LİG16.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor (Eryaman)20.00 Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)20.00 Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)BİRİNCİ LİG13.30 Serikspor-Özbelsan Sivasspor (Serik İsmail Oğan)

SÜPER LİG

16.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor (Eryaman)

20.00 Samsunspor- Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Hesap.com Antalyaspor- Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

BİRİNCİ LİG

13.30 Serikspor-Özbelsan Sivasspor (Serik İsmail Oğan)

13.30 Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor (Yeni Adana)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Sakarya Atatürk)

BASKETBOL

- FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

16.20 - A Erkek Milli Takımın Sırbistan karşılaşması öncesinde gerçekleştireceği antrenmanın son 10 dakikası basına açık olacak.

16.30 - Kaptan Cedi Osman, Başantrenör Ergin Ataman ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu basına açıklama yapacak.

-Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

14.45 Cemefe Gold Haremspor-Çayırova Belediyesi (Beylikdüzü)

16.30 Kipaş İstiklalspor-Göztepe (Kahramanmaraş Merkez)

18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Kurtdereli)

VOLEYBOL

- Efeler Ligi

13.00 Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 İstanbul Gençlikspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

14.00 Gebze Belediyespor-Halkbank (Gebze)

14.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ünye)

16.00 Ziraat Bankkart-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Fenerbahçe Medicana-Gaziantep Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)

MOTOGP

Toprak Razgatlıoğlu Tayland Grand Prix'sinde yarışacak

Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Gaziantep FK, Kayserispor, Antalyaspor, Fenerbahçe, Samsunspor, Sivasspor, Antalya, Eryaman, Samsun, Futbol, Spor, Son Dakika

