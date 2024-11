Hasan Arat: Adaylık Gündemimizde Yok

Spor

- Hasan Arat: "Adaylık konusu gündemimizde yok"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat:

"Türk futbolunda bir yapı olduğuna inanıyoruz"

"Bu sistem yıllardır bozuk bir şekilde kurulmuş"

"Bizim Rafa Silva'mız var"

"Bu takımla geçen seneki takım aynı değil"

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, mayıs ayında yapılacak seçimli genel kurulda başkanlığa aday olup olmayacağıyla alakalı, "Adaylık konusunun gündemimizde olmadığını bilmenizi isterim. Şu an gündemimiz Beşiktaş'ın mali olarak sürdürülebilir olması ve futbol A takımımızın başarısıdır. Bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı camianın gündemine ilişkin Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde düzenlenen sohbet toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"Tamamlanan ve bitmek üzere olan projelerimiz yüzde 72"

Seçim döneminde verdikleri vaatleri gün gün takip ettiklerinden bahseden Başkan Arat, "Bunların içerisinde kutusuna işaret koyup yaptık dediğimiz şeyler oldukça fazla. 4.5 yıllık ve 1.5 yılık planlarımız vardı. Şu anda tamamlanan ve bitmek üzere olan projelerimiz yüzde 72. Kendimizi çok eleştirdiğimiz noktadayız. Bu yüzdenin içinde çok küçük de çok büyük şeyler de var. Türkiye'deki tek FIFA standartlarında ışıklandırmayı yaptık. Kara Duvar'da Beşiktaş tüm kulüplerin önündedir. Ön izinleri alınmıştır. Şu an sayı konusunda tartışmalar vardır. Bu bizim listemizde yapılmamış olarak gözüküyor. Gayrimenkullerimizi tek tek ele geçirmeye başladık. Dijital TV sözü vermiştik, o devreye giriyor. Akaretler'in güçlendirmesi için dün izin çıktı. Büyük projelerde hemen devreye giremezsiniz. Şan Öktem'de ilgili izin süreci devam ediyor. Devlet bizi dinleme konusunda hassasiyet gösteriyor. 11 aylık süreçte birçok şeyi toparlamış olarak görüyoruz. Tüm zorluklara rağmen hızlı gittiğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu faiz oranlarıyla bu işin sürdürülmesi mümkün değil"

Hasan Arat, bütün kulüplerin nakit sorunun olduğuna dikkat çekerek, "Bankalar Birliği'nden dolayı kulüplerin gelirlerinin yüzde 50'si kesiliyor. 6 Ekim'de merkez bankası faizi yüzde 25'ti, şu an yüzde 51. Buraya gelirken Akaretler kadar faiz ödeyeceğimizi bilmiyorduk. Bankalar Birliği anlaşmasında yeniden yapılandırma lazım. Bunu hiçbir kulüp kaldıramaz. 2013'te iddia gelirleri 5.3'müş. Şu an 10 binde 6. Bu işin mutlak resmi olması lazım ve kulüplerin bu kazançları elde etmesi lazım. Şu an büyük bir haksızlık var. Yayın gelirleri 500 milyon Dolar'dan 182 milyon Dolar'a indi. Beşiktaş yayın gelirinden 4.6 milyon Euro kazanmış. Geçen sene 4.6 yayın geliri almışız, sadece UEFA'ya katılım gelirimiz 8.5 milyon Euro. İddia gelirlerinin çözülmesiyle birlikte kulüplerin bankalarla sorunlarının çözülmesine katkı sağlayacak. Bu faiz oranlarıyla bu işin sürdürülmesi mümkün değil" şeklinde konuştu.

"Adaylık konusunun gündemimizde olmadığını bilmenizi isterim"

'Mayıs ayında yapılacak seçimde aday olacak mısınız?' sorusuna Arat, şöyle cevap verdi:

"Beşiktaş'ın tek müracaat edeceği yer tüzüktür. Bu tüzük, bu kararın ne zaman açıklanacağıyla ilgili metinlerle doludur. Biz tüzük dışında bir harekete girmeyiz. Verilmesi gereken karar hangi tarihte verilirse görürsünüz. İnsanların hayatlarında bazı şeyler yaşanabilir. Bunlar herkes için geçerlidir. Arkadaşların yapmış oldukları baskıları anlayışla karşılıyorum. Keşke bunu mali genel kurulda söyleselerdi. Kürsü oradaydı. Korumalarınızla gelip masaya oturacağınız yerler değil mali genel kurul. Mali genel kurulda dertleşeceksiniz, eleştiriniz varsa yapacaksınız, hakaret etmeyeceksiniz. Bu iş televizyonlardan, gazete röportajlarıyla olacak iş değil. Fiziken gelmeniz lazım. Adaylık konusunun gündemimizde olmadığını bilmenizi isterim. Şu an gündemimiz Beşiktaş'ın mali olarak sürdürülebilir olması ve futbol A takımımızın başarısıdır. Bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Eski yönetici arkadaşlarımızın sosyal medyada yaptığı açıklamaları da normal buluyorum. Arkadaşlarımız belki kendi yaşadıkları sıkıntılı günleri burada gördüler. Ona dikkat çekemeye çalıştılar. Beşiktaş'ta hemen bir fırtına koparılmak istendi. Beşiktaş bireysel olarak korunacak bir makam değildir. Beşiktaş'ı, Beşiktaşlıların tamamı koruyacaktır"

"Bu sistem yıllardır bozuk bir şekilde kurulmuş"

Geçtiğimiz hafta TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptıkları görüşmenin hem Beşiktaş hem Türk futbol kamuoyu açısından önemli bir görüşme olduğuna değinen siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Futbolda adaletin yerine gelmesi konusunda hassasiyetimiz var. Hakem hata yapabilir ama VAR hata yapamaz. VAR hakemlerine Türkiye, kaderini teslim ediyor. Türkiye sosyo-ekonomik açısından inişler çıkışlar yaşıyor. Herkes rahatlamak için maç izliyor. Orada da tek istedikleri şey adalet. Önce görüntüde. Bu görüntüler 7-8 dakika bakılacak görüntüler değil. Dünyanın hiçbir yerinde yok bunlar. İzlanda maçında görüntü 1 dakika sürdü. Kimse itiraz edemedi. Bizde adil bir çalışma yok. Bu sistem yıllardır bozuk bir şekilde kurulmuş. Bu sistemin kurucuları bundan vazgeçmiyor. Bu iş çözülmeden futbol rekabet edemez, yurt dışında istediklerini elde edemiyor. Yurt dışında kimse hakeme itiraz edemiyor. Burada ise 'bir daha burada maç idare edemezsin' diyorlar. Biz kötü oynuyorsak kimseye bunu bahane olarak göstermeyiz. Ama Beşiktaş'ın hakkı yeniyorsa, bir yıpratma dönemine girilmişse Beşiktaşlılar bunun hesabını sorar. Derbi maçlarında olmak üzere VAR hakemlerini yabancı yapın dedik. Başkan da bunu sıcak karşıladı. Kulüpler Birliği üyeleri de hemfikir olduğunu iletti. Hatta aşağıdaki kritik maçlara yabancı VAR gelsin dendi. TFF Başkanı'nın bu düzenle uğraştığına inanıyoruz. Neler olduğunu biliyoruz. Onun bizde muhafaza etmemizi istediği şeyleri de paylaşamam. Kendisine güveniyoruz. Arkadan konuşmayız" diye konuştu.

"İki takımın hakem getirelim, konuşalım rüyası başlamadan bitti"

Hasan Arat, Fenerbahçe ile Galatasaray yöneticileri arasında yurt dışından bir hakeme kendi oynadıkları maçlardaki pozisyonları inceletme konusundaki görüşmeye ilişkin de, "Diğer iki takımın hakem getirelim, konuşalım rüyası başlamadan bitti. Türkiye'de böyle bir şey olamaz. Bunu dile getirenler kendilerini de sıkıntılı duruma düşürdü. Beşiktaş bu tip işlerin içinde olmaz. Bu Türk futbolunun meselesidir. 2 takımın birbiriyle görüşüp, sonra görüşmedik demelerini de hayretle izledim" dedi.

"Biz öyle kapı kapı gidip ağlamayız"

Türk futbolunda bir yapının olduğuna inandığını belirten Hasan Arat, "Bu yapıdan TFF Başkanı da rahatsız. Herhangi bir takım için kurulmuş olabilir de olmayabilir de. Ama bu yapıdan yıllardır canı yanan Beşiktaş olmuştur. Fakat biz öyle kapı kapı gidip ağlamayız. Biz sahada çıkıp maçların kazanılmasına inanan bir kulübüz. Biz hakkımızı arayacağız" cümlelerine yer verdi.

"Bizim Rafa Silva'mız var"

'Talisca transferi için bir girişiminiz olacak mı?' yönündeki soruyu Başkan Arat, "Bizim Rafa Silva'mız var. O bize yeter. Biz bu pazarlıkları da yaptık. Ama bu maliyetler, Beşiktaş'ın prensibi olan maliyetler olmadı. Bakın bakalım o bahsedilen takım, Rafa Silva'yı almak için neler yaptı. Hüseyin Bey aldı, geldi. Biz futbolda 10 puan geride olduğumuzu ve sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Nasıl daha iyisini yaparız diye uğraşıyoruz" diye cevaplandırdı.

"Bu takımla geçen seneki takım aynı değil"

Hasan Arat, futbol A takımının bugüne kadar ortaya koyduğu performansı da değerlendirdi. Arat, "Çok iyi başladık. Hiç sakatlığımız yoktu. Biz bu takımı çok güvenerek ama çok büyük sıkıntılarla kurduk. 38 oyuncu gitti 8 oyuncu aldık. Geçtiğimiz yıl travmadan çıkmış takım DNA'sı vardı. Biz hiç enkaz edebiyatı yapmadık. Ama geldiğimizde ne bulduğumuzu biliyorsunuz. Son geceye kadar oyuncu yollamak için uğraştık. Bizim kadromuzdan kilit 3 oyuncumuz sakatlandı. Paulista, Beşiktaş'ın bel kemiğini oluşturuyordu. ve düşüş anında o sakattı. Rashica ve Immobile sakatlandı daha sonra. Bu, sporun içinde olan şeyler. Temel oyuncuların devreden çıkar, gençleriniz parlar. Emirhan'ın parlama nedenlerinden biri Paulista'nın sakatlığından sonra oynadığı oyundur. Biz kurduğumuz takımdan şikayetçi değiliz. Eksiklerimiz var. Ama bu yapılan 8 transferin tamamı hocanın tespitleri sonrası yapılmıştır. Bir oyuncu transferine karar verildiği zaman önce teknik analizleri yapılıyor. Sonra fiyat ödeme mukayeseleri başlıyor. Sonra mukavele özellikleri devreye giriyor. Bunlar bugün sisteme oturtulmuş yöntem halinde gelişiyor. Biz havlu atma lafını doğru bulmuyoruz. Bu takımla geçen seneki takım aynı değil. Bu takım cevap verebilen bir takım. Baktığınızda Avrupa kupalarında çok ciddi şansımız var. Biz en zor dönemi yaşadık. Orayı bozmamamız lazım. Birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz lazım. Buraya tutulamayacak sözler vererek gelmedik. Bu zorluğun üstesinden geleceğine inanıyoruz. Futbol A takımında motivasyonun bozulmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Ara transfer dönemi için de Hüseyin Bey ve scout ekibi hazırlığını tamamladı. Tabii gitmesi gereken oyuncular da var. Bütçemize uygun doğru hareketler içinde olacağız. Geçtiğimiz hafta burada 70 kulüp ağırladık. Yurt dışındaki kulüplerle ilişkimiz iyi. Ama zaman lazım. Puan farkını kapatmamız lazım" açıklamasını yaptı.

"Bizim bütün kayıtlarımız açık"

Arat, futbol takımının maliyeti ve bulunduğu nokta ile alakalı da, "Bizim bütün kayıtlarımız açık. SPK'da transferlerin durumu açık. Mali genel kurulda açıkladık. Kamuoyunda futbolcumun fiyatını niye konuşayım. Kurduğumuz takımın bütçesine bakınca en kritik oyuncularımız Paulista, Immobile ve Rafa Silva'yı bonservissiz transfer ettik. Yüzde 100 başarılı olmadık. Ne olacağı mayıs sonunda görülür. Bir şeyler inşaa etmeye çalışıyoruz. Transferlerimiz arasında gençler de var. Hocanın belli bir oyun formatı ve disiplini var. Hesap vermesi gerekenler bizleriz. Her türlü transferde ve başarısızlıkta hesap vermeye hazırım. Diğer takımların harcamalarına bakarsanız Beşiktaş'ın ne harcama yaptığını görürsünüz. Beşiktaş'ın mali işlerini her gün konuşmaktan vazgeçin. Mali genel kurula gelin. İftira atanın bu dünyada yeri yok" dedi.

" Chelsea'den çok genç bir oyuncuyu almak üzereydik"

Joao Mario'nun transfer sürecini anlatan Başkan Arat, aldıkları karardan pişman olmadığını vurguladı. Siyah-beyazlıların başkanı, şunları dile getirdi:

"Biz 3 Eylül tarihinde Chelsea'den çok genç bir oyuncuyu almak üzereydik. Son 6 saat içinde astronomik bir ücretle Suudi Arabistan'a gitti. Hocamız bu oyuncuyu istedi. Oyuncuyu isteyince de analizler geldi. Sonra hocamız bizimle özel bir görüşme yaptı ve oyuncuyu istediğini söyledi. Biz de hocamızın isteği yönünde transferleri yaptık. Bu karardan pişman değiliz. Ben yakın zamanda adapte olacağını düşünüyorum. Eksiklerimizi de biliyoruz. Bu eksikleri tamamlamak için önümüzde zaman var."

"Burada yapmamız gereken çok iş var"

Kulüp yönetmenin zor iş olduğunu yineleyen Hasan Arat, "Burada yapmamız gereken çok iş var. Hayatımızda karşılaşmadığımız kadar büyük bir yük var. 9 ay bize 9 yıl gibi geldi demiştim. 1 yıl dolmadan yıllarca mücadele ediyormuşuz hissi var. Bir yönetim kurulunun tek başına yapabileceği bir şey değil. Futbol AŞ'de de çok iyi çalışan arkadaşlar var. En büyük özeleştirim kendime ve ailemize yaptığımız haksızlık. Bu büyük bir fedakarlık. İçine girmeden göremiyorsunuz. Ne yaptığımızı biliyoruz, hata yaparsak bedelini öderiz. Yetişemediğimiz şeyler oldu. Üzüldüğüm şeyler oldu. 5 bin 700 sahte üye konusu beni çok üzdü, inanamadım. Bu tip üst düzey yöneticilik yapmış kişilerin böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini düşündüm. Buna tahammül edemedim. Taraftarlarımıza daha ekonomik imkanlı bilet vermeyi arzu ederdim, bunun maksimumunu yaptık. Daha iyisini yapmak için ilave kaynaklar elde etmemiz lazım. Özeleştiri için de fazla iyi niyet olabilir. Bu nedenle yaptığım hatalar olabilir" diye konuştu.

"Bu camiaya ait olmayıp, sonradan paraşütle gelmek isteyenler önce camiayı tanısınlar"

Başkan Hasan Arat, camiaya birlik ve beraberlik çağrısı da yaptı. Arat, "Öncelikle çarpık yapı sözünü kullanan TFF Başkanı. Bu yapıya itiraz konusunda Beşiktaş camiası nasıl bir tutum içinde derseniz; Beşiktaş taraftarı bu konuda çok duygusal. Fakat Beşiktaş'ta sosyal medyada, 2 haftada yönetim indiririz gibi bir ruh haliyle ve insanları kullanarak çok kötü bir notaya doğru gidilmiştir. Bu yapıyı bozmanın tek çaresi birlik ve beraberlik. Mesele ben değilim, Beşiktaş'a bunu yapmayın. Beşiktaş camiası, taraftarı kulübüne sahip çıksın. Mesele armadır, ideallerimizdir. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki konumudur. Beşiktaşlılar ideallerinde hiçbir zaman vazgeçmesinler. Bu camiaya ait olmayıp, sonradan paraşütle gelmek isteyenler önce camiayı tanısınlar" ifadelerini kullandı.

"Varsa bir yanlışı ispat edin"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu danışmanı Brad Freidel'ın performansından memnun olup olmadığıyla ilgili, "Puan kaybı olunca gündeme gelen konulardan biri. Beşiktaş'ta çalışanlar kulübün önüne geçemez. Freidel bizim çalışanımızdır. Her türlü rapor, bilgi, belge bizim kontrolümüzdedir. Kendi başına bir şey yapamaz. Uluslararası ilişkiler ağımızda ve scout sistemimizde önemli yer tutmaktadır. Diğer kulüplerdeki bu tip görevde bulunan arkadaşların böyle konuşulduğunu duydunuz mu hiç? Beşiktaş'ın böyle bir yönetim tarzı var. Yönetim hesabını genel kurulda verir. Varsa bir yanlışı ispat edin. İspat edemeyeceğiniz hiçbir konuda insanlara damga vurmayın. Bunun hesabını yıl sonu biz veririz" dedi.

"Başakşehir maçında hakemin niyetini daha 10. dakikada anladık"

Arat, VAR inceleme sürelerinin uzamasından rahatsız olduğunu aktardı. Başkan Hasan Arat, "MHK Başkanı'nın bahsettiği kanıt konusuna katılmıyorum. İzlanda'daki kamera açıları daha mı iyiydi? Burada niyet önemli. Biz Başakşehir maçında hakemin niyetini daha 10. dakikada anladık. O kadar net görülüyor ki. Derbi maçında da anladık. Kasımpaşa maçında tek bir pozisyona itiraz ettik. Beşiktaş'a yapılanlara çok üzülüyorum. Ama Beşiktaş medyasının Beşiktaş'ı koruması lazım. Beşiktaş'tan ekmek yemiş insanların yorumları içimi incitiyor. Yayıncı kuruluş kamera açılarını da konuşuyoruz. Ama İzlanda'daki kamera da buradaki kamera mı kamera değil? Kimse aklımızla oynamaya çalışmasın. Hata yaptık desinler, biz ona da razıyız" şeklinde konuştu.