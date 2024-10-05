Hatayspor - Trabzonspor: 1-1 - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hatayspor - Trabzonspor: 1-1

Hatayspor - Trabzonspor: 1-1

Süper Lig'de Hatayspor, Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

05.10.2024 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,

STAT: Mersin

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Suat Güz

HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack, Rivas (Dk. 64 Fernandes), Rui Pedro (Dk. 65 Burak Yılmaz), Bamgboye (Dk. 73 Strandberg), Aboubakar

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Malheiro, Mendy, Serdar Saatçı (Dk. 85 Ali Şahin Yılmaz), Eren Elmalı, Okay Yokuşlu (DK. 46 Cham), Bardhi (Dk. 73 Umut Güneş), Visca (Dk. 73 Orsic), Lundstram, Banza, Draguş

GOLLER: Dk. 14 Görkem Sağlam (Hatayspor), Dk. 48 Banza (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: 45 Görkem Sağlam, Kamil Ahmet Çörekçi, Bamgboye, Burak Yılmaz (Hatayspor), Lundstram, Serdat Saatçı, Banza, Eren Elmalı, Draguş, Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor)

Süper Lig'in 8'inci haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

15'inci dakika Aboubakar'ın pasında ceza sahası yayında topla buluşan Hatayspor'lu Görkem Sağlam şık vuruşuyla meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

24'üncü dakikada kısa paslarla rakip ceza sahasına giren Hatayspor'da Aboubakar'ın pasına iyi hareketlenen Bamgboye'nin şutunda meşin yuvarlak Uğurcan'ın ellerinde kaldı.

30'uncu dakikada Visca'nın ortasına iyi yükselen Trabzonsporlu Banza'nın kafa vuruşunda Erce soluna uzanarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını önledi.

40'ncı dakikada aldığı pasla kaleci Erce'nin boşalttığı rakip kaleyle karşı karşıya kalan Trabzonsporlu Bardhi'nin şutunda savunma oyuncusu Kilama topu çizgiden çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 ev sahibinin üstünlüğü ile sona erdi.

48'inci Bardhi'nin ön direğe kullandığı kornerde ceza alanı içerisinde Draguş'un çevirdiği topa iyi yükselen Banza'nın kafasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

64'üncü dakikada Hataysporlu Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağdan ortasına iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

72'nci dakikada soldan rakip ceza sahasına giren Trabzonsporlu Draguş'un vuruşunda kaleci Erce Kardeşler uzanarak topu kornere çeldi.

90+6'ncı dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hataysporlu Görkem Sağlam'ın ortasında Aboubakar'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır soluna uzanarak topu kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Hatayspor, 3-sayfa, Futbol, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor - Trabzonspor: 1-1 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:24 İsrail ordusundan İran itirafı: Füze saldırısında iki askeri üssümüzü vurdular İsrail ordusundan İran itirafı: Füze saldırısında iki askeri üssümüzü vurdular
21:40 İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil
20:54 “Teknofest“ paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız "Teknofest" paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız
20:30 Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Başka bir şey istemiyoruz Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Başka bir şey istemiyoruz
19:57 Şişli’de silahlı çatışma: 4 yaralı Şişli'de silahlı çatışma: 4 yaralı
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
10:16 Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy’nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi
10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
09:18 Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor
08:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Lübnan ve Pakistan’a yeni büyükelçi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Lübnan ve Pakistan'a yeni büyükelçi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 22:52:36. #1.13#
SON DAKİKA: Hatayspor - Trabzonspor: 1-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement