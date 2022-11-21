Hıncal Uluç'un ölümü sonrası spor ve siyaset dünyasından peş peşe taziye mesajları yayımlandı - Son Dakika
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Hıncal Uluç'un ölümü sonrası spor ve siyaset dünyasından peş peşe taziye mesajları yayımlandı

21.11.2022 08:54

Gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç, 83 yaşında yaşamını yitirdi. Uluç'un ölümü sonrası spor ve siyaset dünyasından peş peşe taziye mesajları geldi.

Türkiye'nin önemli spor yazarlarından biri olan gazeteci Hıncal Uluç, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. Spor ve siyaset dünyası Türk basınının acı kaybı sonrası taziye mesajı yayınladı.

10 TEMMUZ'DA ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Hıncal Uluç, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 8 Temmuz Cuma sabahı yoğun bakıma kaldırılmıştı. Hıncal Uluç'un yakın dostu Sami Çölgeçen, "Doktorla konuştuk, Hıncal Bey'in durumu oldukça kritik. Kendisinin zaten 1 böbreğinde sıkıntılar vardı ve böbreğini kaybetmişti. Şimdi diğer böbreğinde de çok ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Bununla beraber başka sağlık sorunları da bulunmakta. Kendisi şu an yoğun bakımda yatıyor, durumunun ağır olduğunu öğrendik. 1960'dan beri çok yakındık, çok üzgünüm." diye konuşmuştu. Akciğerinde de sorun yaşayan Hıncal Uluç'a kan zehirlenmesi sıkıntısı nedeniyle de yoğun bakım tedavisi uygulanmıştı. Uluç, 10 Temmuz'da entübe edilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hıncal Uluç'un vefatı sonrası spor ve siyaset dünyasından peş peşe taziye mesajları

Hıncal Uluç için paylaşılan taziye mesajları şöyle:

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Basın dünyamızın duayen isimlerinden usta gazeteci, yazar ve yorumcu Hıncal Uluç'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum." dedi.

Hıncal Uluç'un vefatı sonrası spor ve siyaset dünyasından peş peşe taziye mesajları geldi

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hayatını kaybeden gazeteci, yazar, spor yorumcusu Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve medya camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Hıncal Uluç'un vefatı sonrası spor ve siyaset dünyasından peş peşe taziye mesajları geldi

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Vefat haberini aldığımız Gazeteci Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

Hıncal Uluç'un vefatı sonrası spor ve siyaset dünyasından peş peşe taziye mesajları geldi

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya paylaşımında, "Türk basının usta ismi, Gazeteci-Yazar Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiamıza başsağlığı dilerim." dedi.

Hıncal Uluç'un vefatı sonrası spor ve siyaset dünyasından peş peşe taziye mesajları geldi

BBP LİDERİ MUSTAFA DESTİCİ

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hayatını kaybeden gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusuHıncal Uluç'a Yüce Allah'tan rahmet, aile efradı başta olmak üzere, yakınlarına medya ve spor camiasına başsağlığı-sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hıncal Uluç'un vefatı sonrası spor ve siyaset dünyasından peş peşe taziye mesajları geldi

RIDVAN DİLMEN

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, "Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı dilerim." paylaşımında bulundu.

Hıncal Uluç'un vefatı sonrası spor ve siyaset dünyasından peş peşe taziye mesajları geldi
Gazeteci Hıncal Uluç, 83 yaşında yaşamını yitirdi
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Son Dakika Spor Hıncal Uluç'un ölümü sonrası spor ve siyaset dünyasından peş peşe taziye mesajları yayımlandı - Son Dakika


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