İlk 11'de kimler olacak? Italiano'dan isim isim açıklama

UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında Beşiktaş, yarın saat 22.00’de başlayacak mücadelede İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace’ı konuk edecek. Bu müsabaka öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''İMKANSIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM''

Trabzonspor müsabakasının üstünden henüz 48 saat geçmişken yeni bir 11 oluşturmanın imkansız olduğunu düşündüğünü belirten Italiano, "Maça 24 saatten de fazla var. Son dakikaya kadar beklememiz gerekiyor. Çünkü burada hissiyatlar, kondisyon ve enerji önemli. O yüzden burada son ana kadar beklemek gerekiyor. Çünkü 24 saatten fazla var ve arada üç gün olunca hızlı bir karar vermek çok da kolay değil. Bence değerlendirmemiz gereken çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. Hoffenheim maçından sonra söylemiştim: Oh gerçekten çok profesyonel, Beşiktaş'ın oyuncusu, Beşiktaşlı bir oyuncu. Harika bir performans gösterdi. Zaten Hoffenheim'a karşı iki gol attı. Trabzon'da ise Vlahovic oynadı. Yolculuk yapmamıştı, yorgun değildi. Trabzonspor'dan sonra oyuncularımız tabii ki yoruldu. Bu yorgunlukları da göz önünde bulundurarak son dakikaya kadar bekleyeceğim ve ona göre bir 11 yapacağım. Oh da yarın oynayabilir. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Her şey olabilir" ifadelerini kullandı.

''ÜMİT AKDAĞ BELKİ 11'DE OLABİLİR''

Hastalığı sebebiyle geçtiğimiz haftalarda çok fazla süre alamayan Ümit Akdağ’ın ise yarın 11’de sahaya çıkabileceğini aktaran İtalyan çalıştırıcı, "Çünkü Kocelispor maçına hazırlanırken üç haftalık bir zamanımız vardı. Fakat o üç haftada da çok az oyuncuyla çalışabilmiştik. Çünkü herkes milli takımlardaydı ve milli takımlardan çok geç döndüler. O yüzden gerçekten 11'de oynama şansı çok yüksekti. Maalesef hasta oldu. 3-4 gün idmanlara çıkamadı. Büyük bir şansı vardı, o yüzden olmadı. O da herkes gibi bu takımın, bu ailenin, bu projenin ve bu grubun bir parçası. Zamanı gelince onun da elinden gelenin en iyisini yapacağını, maksimumunu vereceğini biliyorum. Herkes gibi o da böyle yapacaktır. Hoffenheim karşısında bir dakika süre aldı. Belki 11'de olabilir. Çünkü bu sıkışık takvimde herkesin hazır olması lazım. Herkese ihtiyacımız var. Bir dakika da olabilir, 90 dakika da olabilir, fark etmez. Herkesin elinden gelenin en iyisini yapması lazım. Çünkü ona da güveniyorum. Gerçekten Beşiktaş'a çok büyük yardımlarda ve katkılarda bulunabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

''TARAFTAR EN İYİSİNİ GÖRMEYİ HAK EDİYOR''

Tecrübeli çalıştırıcı, siyah-beyazlı taraftarların iyi performans görmeyi hak ettiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Ben sahaya çıkmadan önce soyunma odasında oyuncularıma hep şunu söylüyorum: 'Bakın etrafımızda, burada dolu taraftar var. Herkes buraya gelmiş. Bu insanları en iyi şekilde onore etmemiz gerekiyor. Onlara hak ettikleri şeyleri göstermemiz gerekiyor. Onlara en büyük şekilde saygı göstermemiz gerekiyor'. Bunu nasıl gösterebiliriz? Terleyerek, elimizden gelenin en iyisini yaparak. Çünkü onlar 90 dakika boyunca bizi tamamen destekliyor. Hep arkamızdalar, asla bırakmıyorlar. Terleyen, sonuna kadar pres yapan, gol şansı bulan, rakibe şans vermeyen, çok iyi performans gösteren ve kaliteli bir takım görmek istiyorlar. Biz de onu göstermeye çalışıyoruz ve bence şu ana kadar da bunu çok iyi bir şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu mükemmeliz anlamına gelmiyor. Daha düzeltilmesi gereken çok şey var, daha iyi olabileceğimiz çok fazla şey var. Ama bu taraftar en iyisini görmeyi hak ediyor. Biz de bunun için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

"ORKUN'UN YOKLUĞUNU HİSSEDİYORUZ''

Orkun Kökçü’nün takım için için çok önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Vincenzo Italiano, onun yokluğunu hissettiklerini de sözlerine ekledi. Italiano, "Çünkü sahada verdikleri ve gösterdikleri, karizması, kalitesiyle, oyunu okuma şekliyle ve kaptanlığıyla bizim için çok önemli bir oyuncu. Eksikliğini tabii ki hissediyoruz. Onun eksikliğinde son paslar, son vuruşlar, oyunun hızı, pasların hızı, bunların hepsini hissedebiliyoruz. Çünkü gerçekten çok iyi bir oyuncu. Umarım hızlı bir şekilde aramızda döner. Çünkü gerçekten iyi bir periyot geçiyorduk ama son dönemde yaşadığı sakatlık, topuğuna aldığı darbeden dolayı maalesef aramızda değil. Aramızda olmadığı için üzgünüm. Her gün zaten onunla konuşuyorum, durumunu soruyorum. Daha iyiye gittiğini söylüyor ama maalesef hala aramızda değil. Grupla beraber değil. Onun eksikliğini çok büyük bir şekilde hissediyoruz. Onun eksikliğinden kastım aslında kalitesini hissediyoruz. Çünkü kalite demek, fark oluşturan oyuncu demek. Fark oluşturan oyuncu da galibiyet demektir. Tabii ki bunların hepsinin eksikliğini hissediyoruz" şeklinde konuştu.

''MIRETTI, ORKUN'A BENZER BİR OYUNCU''

Orkun Kökçü’nün yokluğunda orta sahada görev alan Fabio Miretti’nin de kapasite, pas ve hareket olarak Orkun'a benzer bir futbolcu olduğunu hatırlatan siyah-beyazlıların teknik direktörü, "Miretti bunların iyi bir şekilde yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü aynı zamanda pas kalitesi de var. Rakip ceza sahasına girebilen, uzaktan şutlarıyla tehlikeli olabilen bir oyuncu. Orkun da bunları yapabiliyor. Bence Miretti de yarın bunları iyi bir şekilde yapabilir. Onun yerini hem fonksiyon hem de pozisyon olarak bu periyotta doldurabilir. Yarın bir Premier Lig takımına karşı oynayacağız. Crystal Palace gibi takımlara daha önce oynadık ama bu biraz daha farklı. Çünkü gerçekten çok değerli ve iyi bir takım. Bir Premier Lig takımı tabii ki farklı ama yarın çıkacak 11'in de Crystal Palace'a büyük bir rahatsızlık vereceğini ve tehlikeli olabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda iç sahada oynuyoruz, bu avantaj da elimizde. Tabii ki taraftarımız önünde nasıl olduğumuzu hepimiz çok iyi biliyoruz. Taraftarımızı kullanarak yarın iyi işler çıkartmak istiyoruz. Miretti, yarın Orkun'un yaptıklarını sahada gösterecektir" dedi.

''EN BÜYÜK HEDEFİMİZ...''

Italiano, göreve geldiklerinden bu yana en büyük hedeflerinin sahada bir Beşiktaş kimliği oluşturmak olduğunu aktardı. Vincenzo Italiano, "Her hocanın kendine ait bir fikri vardır. Hepsi oyunculara dokunmaya çalışır. Herkes elindeki teknik potansiyeli sonuna kadar kullanmaya çalışır. En başından beri bir Beşiktaş kimliği oturtmaya çalışıyoruz. Bana göre mükemmellik diye bir şey yoktur. Asla mükemmel olamazsınız ama biz de buna yaklaşabilmek için, buralara gelebilmek için her gün çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bizim en büyük hedefimizin bu olduğunu söyleyebilirim. Sezon bittikten sonra Beşiktaş'ın gerçekten bir kimliğe ait olduğunu duymak çok hoşuma gider. Bunun için hep çalışıyoruz. Sezon başlayalı çok olmadı. Ben, ekibim ve oyuncular, herkes çok yeni. Aradan çok az ay geçti. Şu ana kadar iyi performanslar çıkarttık, iyi işler ortaya koyduk. Daha da iyisini yapabileceğimizi biliyorum. Takımda hala potansiyel var. En büyük hedefimiz ise gerçek bir Beşiktaş kimliği oluşturmak" değerlendirmesinde bulundu.

''KAFANIZIN RAHAT OLMASI GEREKİYOR''

‘Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yarınki müsabakada nasıl bir reaksiyon vereceksiniz?’ sorusunu Vincenzo Italiano, şu şekilde cevaplandırdı:

"Mağlubiyet bu işte normal bir şey. Futbolda mağlubiyet de var. Burada önemli olan, o maçın, o mağlubiyetin analizini nasıl yaptığın, analizden sonra hataları nasıl düzelttiğin ve sonra o maçı nasıl geçmişte bıraktığın ve unuttuğundur. Bu, bir takımın en önemli, ne kadar büyük olduğunu gösteren parçalarından biridir. Çünkü üç gün sonra tekrar sahaya çıkacaksınız. Üç gün sonra hazır olmanız gerekiyor. Kafanızın rahat olması gerekiyor. En iyi şekilde çalışmanız gerekiyor. Çünkü maç kaybettiğiniz zaman kendinize vurmamamız gerekiyor. Kendinizi yerin dibine sokmamanız gerekiyor. Ama aynı zamanda kazandığınız zaman da havalarda uçmamanız gerekiyor. Maç bittikten sonra onu hemen unutmanız gerekiyor ve ondan sonraki maça odaklanmanız gerekiyor. Trabzonspor maçında da böyle oldu. Kaybettik, bu maçı geçmişte bıraktık, unuttuk. Amed Sportif Faaliyetler'de de öyle olmuştu. Biz o maçı, maç biter bitmez geçmişte bıraktık, unuttuk. Oradan derslerimizi aldık. Yarın bizim için bir Avrupa maçı var. Burada puanlar almamız gerekiyor. Burada yol uzun. Bizim sloganımız şöyle olmalı: Maç bittikten sonra unutmamız, yeni maça hazırlanmamız ve o maçta en iyisini yapmamız gerekiyor."