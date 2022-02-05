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İlk gol yeni transferden geldi! Karadeniz Fırtınası fire vermek istemiyor - Son Dakika

İlk gol yeni transferden geldi! Karadeniz Fırtınası fire vermek istemiyor

05.02.2022 16:34
İlk gol yeni transferden geldi! Karadeniz Fırtınası fire vermek istemiyor

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 24. haftada Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, dolu tribünler önünde oynadığı maçta 3 puanı kapıp 17 maçlık iç saha serisini sürdürmenin ve fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Kasımpaşa ise zorlu deplasmanda 6'da 6 yapmayı arzuluyor. 6. dakikada Visca şık golle perdeyi açtı.

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, şampiyonluk yolunda kritik sınavda. Bordo-Mavililer, son 5 maçını kazanan Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Trabzonspor'da takımın yıldızı Marek Hamsik yok. Orta sahada Siopis ve Dorukhan yer aldı.

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut

CANLI ANLATIM

Dakika 45: İlk yarının sonuna en az 3 dakika uzatma ilave edildi.

Dakika 44: Kullanılan serbest vuruşta Visca içeriye iyi ortaladı, o bölgede iyi yükselen Vitor Hugo kafayı vurdu ancak top kalecide kaldı.

Dakika 43: Ceza sahası sağ çaprazında Peres, Tomas Brecka'nın müdahalesiyle yerde kaldı, faul.

Dakika 42: Kasımpaşa'da Florent Hadergjonaj, savunma arkasındaki Umut'a gönderdi onun içeriye doğru gönderdiği topta savunma araya girdi.

Dakika 38: Trabzonspor bu dakikalarda savunmada rakibini karşılıyor ve kazandığı toplarla etkili olmaya çalışıyor.

Dakika 28: Kasımpaşa kapandı. Trabzonspor pasla açmaya çalışıyor.

Dakika 27: Şu dakikalarda maçta tempo biraz düşmüş durumda.

Dakika 23: Trabzonspor'da Dorukhan, orta alanda Umut'a yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

Dakika 17: Kasımpaşa çıkarken kaptırdığı toplarla kalesinde ciddi pozisyonlar veriyor.

Dakika 13: Trabzonspor gole çok yaklaştı. Cornelius'un aşırtma vuruşunda top yandan dışarı gitti.

Dakika 6 GOL: Orta sahada kapılan top, Cornelius'la buluşturuldu. Cornelius yayın üstündeki Dorukhan'a oynadı. Dorukhan aradan Visca'yı gördü. Tecrübeli yıldızın sert şutu direkten içeri girdi.

Dakika 2: Atak yapan taraf bu kez Kasımpaşa. Trabzonspor savunması dikkatli.

Dakika 1: Trabzonspor maça baskılı başladı. Sağ kanattan topu alan Peres içeriye doğru ortaladı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Kasımpaşa, Hugo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlk gol yeni transferden geldi! Karadeniz Fırtınası fire vermek istemiyor - Son Dakika Spor


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