Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, şampiyonluk yolunda kritik sınavda. Bordo-Mavililer, son 5 maçını kazanan Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Trabzonspor'da takımın yıldızı Marek Hamsik yok. Orta sahada Siopis ve Dorukhan yer aldı.
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut
Dakika 45: İlk yarının sonuna en az 3 dakika uzatma ilave edildi.
Dakika 44: Kullanılan serbest vuruşta Visca içeriye iyi ortaladı, o bölgede iyi yükselen Vitor Hugo kafayı vurdu ancak top kalecide kaldı.
Dakika 43: Ceza sahası sağ çaprazında Peres, Tomas Brecka'nın müdahalesiyle yerde kaldı, faul.
Dakika 42: Kasımpaşa'da Florent Hadergjonaj, savunma arkasındaki Umut'a gönderdi onun içeriye doğru gönderdiği topta savunma araya girdi.
Dakika 38: Trabzonspor bu dakikalarda savunmada rakibini karşılıyor ve kazandığı toplarla etkili olmaya çalışıyor.
Dakika 28: Kasımpaşa kapandı. Trabzonspor pasla açmaya çalışıyor.
Dakika 27: Şu dakikalarda maçta tempo biraz düşmüş durumda.
Dakika 23: Trabzonspor'da Dorukhan, orta alanda Umut'a yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.
Dakika 17: Kasımpaşa çıkarken kaptırdığı toplarla kalesinde ciddi pozisyonlar veriyor.
Dakika 13: Trabzonspor gole çok yaklaştı. Cornelius'un aşırtma vuruşunda top yandan dışarı gitti.
Dakika 6 GOL: Orta sahada kapılan top, Cornelius'la buluşturuldu. Cornelius yayın üstündeki Dorukhan'a oynadı. Dorukhan aradan Visca'yı gördü. Tecrübeli yıldızın sert şutu direkten içeri girdi.
Dakika 2: Atak yapan taraf bu kez Kasımpaşa. Trabzonspor savunması dikkatli.
Dakika 1: Trabzonspor maça baskılı başladı. Sağ kanattan topu alan Peres içeriye doğru ortaladı ancak savunma topu uzaklaştırdı.
Son Dakika › Spor › İlk gol yeni transferden geldi! Karadeniz Fırtınası fire vermek istemiyor - Son Dakika Spor