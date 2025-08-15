İrem ve Melisa, Avrupa İkincisi oldu

KAYSERİ'de doğuştan sağ diz kapağından aşağısı olmayan İrem Serra Kirtik (15) ile doğuştan sol diz kapağından aşağısı olmayan Melisa Şahin (16), 21-28 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda yüzmede takım halinde Avrupa ikincisi oldu. 100'ü aşkın madalyaya sahip olan kızların hedefi, olimpiyatlara katılmak. Kirtik, "Bundan sonraki hedefim, ülkemi daha çok gururlandırarak 2028'deki olimpiyatlara katılmak. Asla ben yapamam diye düşünmesinler. Her şey oluyor. İmkansız diye bir şey yok" dedi. Melisa Şahin ise "5 sene içinde Türkiye'de toplam 115 madalya elde ettim. Bundan sonraki hedefim, Los Angeles Olimpiyatları'nda ve diğer Avrupa şampiyonalarında İstiklal Marşı'nı okumak ve bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandırmak" diye konuştu.

Kayseri'de yaşayan İrem Serra Kirtik ile Melisa Şahin, doğuştan bir bacağı diz kapağından aşağısı olmadan dünyaya geldiler. İrem Serra 8 yıl önce, Melisa ise 5 yıl önce yüzme sporuna hobi olarak başladı. Geçen süreçte katıldıkları yarışmalardan 100'ü aşkın madalya elde eden paralimpik kızlar, 21-28 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 33 ülkeden 719 sporcunun olduğu Avrupa Para Gençlik Oyunları'na takım olarak katıldı. Turgut Aslan Yaraman, Melisa Şahin, Baran Doruk Şimşek ve İrem Serra Kirtik'ten oluşan takım, 4 x 100 metre Serbest Mix Bayrak Yarışı'nda Avrupa ikincisi oldu. Bireysel yarışlarda ise Kirtik, 400 metre serbest ve 100 metre kelebek yarışında junior kategorisinde Avrupa ikicisi oldu. Melisa Şahin ise 400 metre serbest yarışmasında Avrupa on birincisi oldu. Tek bacaklarıyla Avrupa ikincisi olan kızların şimdiki hedefi ise olimpiyatlara katılmak.

İREM SERRA: İMKANSIZ DİYE BİR ŞEY YOK

İrem Serra Kirtik, "Milli yüzücüyüm. Yüzmeye, aslında hobi olarak başlamıştım. Sadece hafta sonları gidip geliyordum. Ama şuan haftanın 6 günü antrenmanlarımız oluyor. Toplam 118 madalyam var. Haftanın 3 günü fitness antrenmanlarımız var. Kalan günlerde de havuz antrenmanlarımız var. İstanbul'da düzenlenen Avrupa Gençler yarışına girdik. Orada kendi yaş grubumda 400 metrede Avrupa 2'ncisi oldum. 100 metre kelebekte Avrupa ikincisi oldum. 2 tane bayrak yarışına girdik. Bir bayrak yarışında Avrupa ikincisi, diğerinde Avrupa üçüncüsü oldum. Bundan sonraki hedefim, ülkemi daha çok gururlandırarak 2028'deki olimpiyatlara katılmak. Asla ben yapamam diye düşünmesinler. Her şey oluyor. İmkansız diye bir şey yok" diye konuştu.

ŞAHİN: ÖNEMLİ OLAN KAFADAKİ ENGELİ BİTİREBİLMEK

Melisa Şahin ise, "Kayseri ERÇA Spor Kulübü'nde yüzüyorum. Milli yüzücüyüm. Yüzmeye hobi olarak başladım. Sonra Ertuğrul hoca bizi fark etti ve profesyonel olarak eğitmeye devam etti. 4.5 yıldır profesyonel olarak yüzüyorum. Haftanın 6 günü çift yüzme yapıyoruz. 5 sene içinde Türkiye'de toplam 115 madalya elde ettim. Uluslararası alanda da İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda 400 metre serbest ve 100 kurbağa kategorisinde Avrupa 11'incisi ve 9'uncusu oldum. Bayrak takımında da Avrupa ikincisi oldum. Bundan sonraki hedefim, Los Angeles olimpiyatlarında ve diğer Avrupa Şampiyonalarında İstiklal Marşı'nı okumak ve bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandırmak. Asla ben yapamayacağım diye bir şey yok. İnanırsak başarabiliriz. Önemli olan engel değil, kafadaki engeli bitirebilmek" dedi.

ANTRENÖR ÇAKMAK: BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRDIĞIMIZ İÇİN GURUR DUYUYORUZ

Antrenör Hasan Ertuğrul Çakmak da, "21-28 Temmuz 2025'de İstanbul'da Avrupa Para Gençlik Oyunları düzenlendi. Bu şampiyonaya ilimizden sporcularım Melisa Şahin ve İrem Serra Kirtik katıldı. Şampiyonaya 33 ülkeden yaklaşık 700 sporcu katıldı. Çok büyük bir gurur yaşadık. Şampiyonada paralimpik sporcularımız İrem Serra Kirtik ve Melisa Şahin'in yer aldığı 4x100 serbest bayrak yarışında Avrupa ikincisi olduk. Bayrak yarışında İrem Serra Kirtik, Melisa Şahin, Baran Doruk Şimşek ve Turgut Aslan Yaraman yer aldı. İlimizden 2 sporcunun bu bayrak yarışının içinde yer alması çok büyük bir gururdu. İlimize Avrupa ikincisi olarak döndüğümüz ve bayrağımızı orada dalgalandırdığımız için gurur duyuyoruz"