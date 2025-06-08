İsmail Yüksek: Tek hedefim Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak
'Ülkemizin bu jenerasyondan gururlanması lazım'
Profesyonel liglerde PFDK fırtınası!
- Galatasaray ceza liginde de şampiyon oldu. Fenerbahçe, cezalarda da ikinci
- Beşiktaş Başkanı Adalı ceza lideri, Trabzonspor Başkanı Doğan ikinci sırada
- Jose Mourinho, Okan Buruk'u geçip cezalarda lider oldu
- PFDK, profesyonel liglerde yer alan takımlara 183 Milyon 486 Bin 190 TL ceza kesti
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
18.00 Ay-yıldızlılar, Meksika maçının hazırlıklarına başlayacak.
00.00 Milliler antrenmanın ardından hava yoluyla Kuzey Carolina eyaletinin başkenti olan Raleigh'e yolculuk edecek.
ÜMİT MİLLİ TAKIM
20.00 Ümit Milli Takım, hazırlık maçında Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.
FUTBOL
- Uluslar Ligi Final
22.00 Portekiz - İspanya
-Uluslar Ligi Üçüncülük Maçı
16.00 Almanya - Fransa
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi Yarı Final
20.30 Beşiktaş Fibabanka (0) - (1) Anadolu Efes
VOLEYBOL
Kadınlar Milletler Ligi
14.30 Çin - Türkiye
TENİS
- Roland Garros Tek Erkekler Final
16.00 Jannik Sinner - Carlos Alcaraz
Son Dakika › Spor › İsmail Yüksek'in Hedefi Şampiyonluk - Son Dakika
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