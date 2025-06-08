İsmail Yüksek'in Hedefi Şampiyonluk

İsmail Yüksek: Tek hedefim Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak

'Ülkemizin bu jenerasyondan gururlanması lazım'

Profesyonel liglerde PFDK fırtınası!

- Galatasaray ceza liginde de şampiyon oldu. Fenerbahçe, cezalarda da ikinci

- Beşiktaş Başkanı Adalı ceza lideri, Trabzonspor Başkanı Doğan ikinci sırada

- Jose Mourinho, Okan Buruk'u geçip cezalarda lider oldu

- PFDK, profesyonel liglerde yer alan takımlara 183 Milyon 486 Bin 190 TL ceza kesti

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

18.00 Ay-yıldızlılar, Meksika maçının hazırlıklarına başlayacak.

00.00 Milliler antrenmanın ardından hava yoluyla Kuzey Carolina eyaletinin başkenti olan Raleigh'e yolculuk edecek.

ÜMİT MİLLİ TAKIM

20.00 Ümit Milli Takım, hazırlık maçında Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.

FUTBOL

- Uluslar Ligi Final

22.00 Portekiz - İspanya

-Uluslar Ligi Üçüncülük Maçı

16.00 Almanya - Fransa

BASKETBOL

Basketbol Süper Ligi Yarı Final

20.30 Beşiktaş Fibabanka (0) - (1) Anadolu Efes

VOLEYBOL

Kadınlar Milletler Ligi

14.30 Çin - Türkiye

TENİS

- Roland Garros Tek Erkekler Final

16.00 Jannik Sinner - Carlos Alcaraz