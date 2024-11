İstanbul Maratonu\'na Davet

Spor

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, yarın 46. kez düzenlenecek İstanbul Maratonu'na, bütün İstanbulluları davet etti.

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maraton olan İstanbul Maratonu yarın 46. kez düzenlenecek. Maratonda 42K, 15K, Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu gibi farklı parkurlar yer alacak. 2024 İstanbul Maratonu için 40 bini aşkın katılımcının İstanbul'da kıtadan, kıtaya koşması bekleniyor. Etkinlik öncesi Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yarışla ilgili açıklamalarda bulundu.

Her sene oldukları gibi yine çok heyecanlı olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Onur, "Bir önceki seneye göre katılımcı sayısında yüzde 20-25 civarında bir artış var. Bu bizi keyiflendiriyor. İstanbul Maratonu olması gerekenin 10'da 1 seviyesinde. Geçen seneye göre yüzde 20 artış oldu diyoruz ama 5 bin 500 kayıt var. Herhalde yarışı da 5 bin kişi bitirecek. 3 hafta önce Berlin Maratonu'nu 54 bin kişi bitirdi. Bunların yarısı Alman vatandaşıydı. Türkiye tarihinde maraton bitiren kişi sayısı 7-8 bin civarında, 3 hafta önce Almanya'da 27 bin kişi maraton bitirdi. Bu rakamı gitmemiz gereken yolun uzun olduğunu anlatmak için verdim. Yarın hava güzel. Spor etkinliğinde havanın güzel olması alınan keyfi 2-3 katına çıkarıyor. 5 bin 500 maraton kaydı var. 15 kilometrede 12 bin 500, 6 kilometrede de 23 bin kişi kaydımız var. Sabah 8.30 itibariyle yarışlar başlayacak. Umarım keyifli bir gün olacak. İstanbulluları yarın güzel havada parkura bekliyorum. Sabahtan akşam üstüne kadar bu keyfi yaşamak için Barbaros Bulvarı, Dolmabahçe, Galata Köprüsü, Sultanahmet civarı tüm gün boyunca maratonun keyfini yaşayabilecekleri, sporcuları görebilecekleri, şehrin tadını çıkarabilecekleri bir yer olacak. İstanbulluların daha önemli bir şeyleri yoksa yarın parkura davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İstanbul Maratonu, dünyada eşi benzeri olmayan bir maraton"

İstanbul Maratonu'nun belirlenen hedefe ulaşması için katılımcı sayısının 50-55 bin kişi seviyelerine gelmesi gerektiğini vurgulayan Renay Onur, "Şu an bizim ulaşmamız gereken Berlin, Paris, New York, Chicago Maratonları gibi kayıtlar açılır, o gün içerisinde kayıtlar kapanır. O güne gelemediğimiz sürece İstanbul Maratonu'nun daha yolu var demektir. Daha yolumuz var. Buranın ilk gün 50-55 bin kişi kayıt alan bir yer haline gelmesi gerekiyor. Bunun yarısı yabancı, yarısı Türk olur. Bunun olması için Türkiye'de 5 ve 10 km yarışlarının artması gerekiyor. Tüm illerin, ilçelerin 5, 10 km yarışlarını arttırması gerekiyor ki yarı maraton ve maraton koşan kişiler artsın. Atletizm temel bir branş, atletizm insanların istediği zaman keyfini çıkarabileceği bir disipline sahip. Spor İstanbul olarak şehre çok yakıştırdığımız branşlardan birisi olan koşuyu büyütmek için elimizden geleni yapıyoruz. İstanbul Maratonu'nun önemli etkisinden biri de şehre bıraktıkları. 2007'den beri sosyal sorumluluk ortağımız adım adım da sayesinde her sene yaklaşık 50-60 sivil toplum kuruluşu için 2 milyon Dolar bağış toplanıyor. Bu sene bir tane daha etki projesi daha başlattık. İSMEK Enstitüleri ve İstanbul Vakfı ile beraber kullanılmayan kıyafetleri alıp bakımı ve temizliğini yapıp bayramda dağıtılacak hale getireceğiz. İlkindeki sonucu merakla bekliyorum. Bakalım kaç kıyafet gelecek, kaç kişiye destek olabileceğiz. İstanbul Maratonu, dünyada eşi benzeri olmayan bir maraton. 4 bini aşkım maraton var dünyada ama İstanbul gibisi yok. Kıta geçişi, Sultanahmet gibi 4 medeniyete başkentlik yapmış bir noktadan geçiyor olması bizi deneyim anlamında bambaşka bir yere taşıyor. Hepimizin bu koşuyu olması gerektiği yere taşımamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Biz bu yarışı sahiplendikçe hem yurt içinde hem yurt dışında katılım artacaktır"

Yarın düzenlenecek etkinliğine tüm İstanbulluların katılması gerektiğini belirten Spor İstanbul Müdürü Renay Onur, "Yarın saat 6 ile 15.30 arasında parkurun geçtiği yerlerin önemli kısmı kapalı olacak. Eğer daha önemli işleri yoksa İstanbulluların, bence bir yerden bir yere gitmeye çalışıp, stres olmaktansa bu parkur üzerine çıkıp güzel havada İstanbul'un keyfini çıkarsınlar. Biz bu yarışı sahiplendikçe hem yurt içinde hem yurt dışında katılım artacaktır" diye konuştu.

Düzenlenecek etkinliğin detaylarıyla ilgili ise Renay Onur şunları söyledi:

"47 tane elit atletimiz var. Açıkçası son 1 yılda dünyada en iyi dereceleri koşmuş atletler içerisinde hem kadın, hem erkek atletler yarın koşuyor olacak. Biz her sene rekor bekliyoruz. Yanılmıyorsan 24-25 yıldır yok ama benim gönlümden geçen bir Türk atletin İstanbul Maratonu'nda o ipi göğüslemesidir. Beni en çok bu mutlu eder. 46 yıldır Türkiye'nin hiç aksamadan gerçekleşen kitlesel spor organizasyonu İstanbul Maratonu'dur. Pandemi dönemini dahil hiç ertelemedik. Tam maraton gibi oldu. Hiç ara vermeden yoluna devam etti. Hep beraber bu yarışı sahiplenelim ve olması gerektiği yere getirelim. Şu an dünyada büyük maraton denilince sayılan 6 tane maraton var. İstanbul bu 6 maratonun arasına çoktan girmesi gerekirdi. Onu olması gereken yere taşıyalım. 2027'de Avrupa Oyunları, İstanbul ve Türkiye için çok önemli. Beraberinde gelen Paralimpik Oyunları heyecanımız var. Tüm Türkiye bu heyecanı yaşıyor. Bizim İstanbul Maratonu gibi spor etkinliklerini sahiplenmeden bu tür organizasyonların Türkiye'ye gelmesi zor. İstanbulluların yapılan etkinlikleri takip etmesi ve desteklemesi gerekiyor ki bu olimpik ruhu yavaş yavaş İstanbul'da büyütelim." - İSTANBUL