İstanbul Maratonu\'nda Rekorlar Kırılıyor

Efe ALDEMİR - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - SPOR İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, "Umarım 6-7 sene içerisinde 10 bin kişinin üzerinde maraton koştuğu bir yer olacağız. Bunlarla beraber keyif veren şeyler de var. Hem Türk hem de yabancı olarak maratona katılımda kendi rekorlarımızı kırmış bulunmaktayız" dedi.

İlk olarak 1978'de koşulmaya başlanan İstanbul Maratonu, 3 Kasım Pazar günü saat 09.00'da başlayacak ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulacak. Dünyada iki kıta arasında koşulan tek tematik maraton olan Türkiye İş Bankası 46'ncı İstanbul Maratonu'na, 9'u Türk olmak üzere 47 elit atlet sporcu katılacak. Gold Label kategorisinde koşulan seçkin maratonlardan birisi olan İstanbul Maratonu, gelecek yıl da Gold Label olmayı bu yıldan garantiledi. 42K ve 15K sporcularının yarışacağı 46'ncı İstanbul Maratonu öncesinde Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Koşu kültürünün bir şehri, şehir yaptığını dile getiren İ. Renay Onur, "İstanbul Maratonu'nun hedefi; Berlin, New York ve Tokyo maratonları gibi kayıtların açıldığı gün 50-55 bin kişinin kaydığını yaptığı ve kayıtların kapandığı bir hale gelmesi. Oradan uzağız. Ama her sene sayımızı artırarak, bu sene de rekor diyerek oraya doğru yavaş yavaş gidiyoruz. 3 hafta önce koşulan Berlin Maratonu'nu 54 bin kişi bitirdi. Bunun yarısı Alman vatandaşıydı. Yani sadece 3 hafta önce 27 bin Alman, maraton koştu. 101 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nde bugüne kadar maraton koşan kişi sayısı 7-8 bin arası. Gitmemiz gereken daha çok yol var ama bu 8 binin yarısı son 5 yıl içinde koşanlar. O yüzden her sene büyüyor dediğim rakamlar katlamalı olarak artıyor olacaktır. Umarım 6-7 sene içerisinde 10 bin kişinin üzerinde maraton koştuğu bir yer olacağız. Bunlarla beraber keyif veren şeyler de var. Hem Türk hem de yabancı olarak maratona katılımda kendi rekorlarımızı kırmış bulunmaktayız. Kadın sayısını artırmaya çalışıyoruz. Yüzde 7 civarındaydı, yüzde 13'lere kadar geldi. Yine Berlin'e bakalım yüzde 50 orada. Her tarafından bu sayıları artırmaya çalışıyoruz. Çünkü koşu kültürü bir şehri, şehir yapan kültürlerden bir tanesi. Maraton da o yüzden çok keyifli bir gündür şehir için. Hepimiz İstanbul'da yaşıyoruz, hepimiz İstanbul'a aşığız. Ama İstanbul bizi yorar bazen trafiğiyle. İstanbul Maratonu öyle bir gün ki hem koşan için hem de o koşucuları izleyenler için bütün araçların kenara çekildiği, sadece şehrin tadını çıkarttığımız bir gün. Koşucular zaten gelecek. Ama ben koşuya kayıtlı olmayan herkesi köprüden, Yenikapı'ya kadar yarışı izlemek için onları davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliklerin bir etkinlikten çok daha fazlası olduğunu ifade eden İ. Renay Onur, "Büyük etkinliklerin şehir için önemli görevleri var. Etkinlik yapılıyor ve bitiyor ama geriye ne kalıyor? İstanbul Maratonu bu konuda başarılı olan etkinliklerden bir tanesi. 2007-2008 yılından beri her sene yaklaşık 50-60 sivil toplum kuruluşuna 2 milyon Dolar bağış toplanıyor. Bu sene bizi çok heyecanlandıran bir proje daha başlattık. Koşucular kullanmadıkları kıyafetleri maratona veya spor fuarına getirecekler. Enstitü İstanbul İSMEK ile bunları toplayıp, temizliğini yapıp, bayramda ihtiyacı olanlara vermek üzerine paketliyor olacağız. İlk senemiz, o yüzden heyecanlıyız. Bakalım kaç kıyafet toplanacak? Kaç ihtiyaç sahibinin ihtiyacını karşılayabileceğiz? O yüzden bu açıdan da bir ilkimiz var, heyecanla bekliyoruz" diye konuştu.

Spor fuarı ve ödüllere değinen Renay Onur, "Şu anda maraton fuarındayız. Burası Türkiye'nin en büyük spor fuarı. Buranın ana amacı pazar günü koşuya katılacak olan koşucuların göğüs numaralarını ve çantalarını alması ama 40 bine yakın kişiyi buraya getirmişken 2-3 şey daha yapıyoruz. Buraya gelenler doğal olarak spor olarak daha aktif kişiler. Onların alışveriş yapmaya alışkın olduğu tüm spor markaları burada. Yıl içerisinde bulabilecekleri en uygun fiyatı burada buluyorlar. Eğlenceler ve küçük sohbetler oluyor. Yardımseverlik koşusu yapılan 50 tane sivil toplum kuruluşuna da yer veriyoruz. Bugün de açık. Aktif spor yapan herkesin burada çok keyifli 2-3 saat geçirebileceği bir yer yaratmaya çalıştık. Pazar günü yarışta da hem genel ödüllerimiz var hem de sadece Türk sporculara verilen ödüller var. Genel ödüller zaten Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun belirlediği sınırlarda veriyoruz. Birinci olana 45 bin Dolar ödül veriliyor. Türk sporcularda da birinci olana 40 bin TL ödül veriliyor. Sonrasında bu rakam aşağıya doğru düşüyor. Burada elit sporcu sayısı 9'u Türk olmak üzere 47 elit sporcu olacak. Sizin de bildiğiniz gibi bu maratonlarda katılımcıların 10 binde 1'i elit sporcu oluyor. Geri kalanı sizin ve benim gibi hayatında başka bir işi olan ama keyif için koşan insanlar. İstanbul bu tür katılımcılar için çok özel bir nokta" diyerek sözlerini noktaladı.