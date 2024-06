Jose Mourinho: "Fenerbahçe'nin rüyalarını gerçekleştirmek için çok güçlü takım kuracağız"

Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco'nun kendisine sunduğu projeden etkilendiğini belirterek, "Takım yapılanması için adım adım ilerleyeceğiz. Fenerbahçe'nin rüyalarını gerçekleştirmek için çok güçlü takım kuracağız. Fenerbahçe taraftarı için her şeyimi vereceğim" dedi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Jose Mourinho için dün yapılan imza töreninin ardından bugün de basın toplantısı düzenledi. Mourinho, Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco da katılım sağladı. İlk olarak konuşma yapan Başkan Koç, dün stadyuma gelen sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür etti. Hafta sonu yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulla ilgili Koç, "Geçen sefer tarihin en büyük seçimiydi. Sonucun hayırlı olmasını diliyorum. Biz hayal satmıyoruz. Gerçekleri anlatıyoruz. 6 yıldır hiçbir transfere spekülasyon yapmadık. Burada da aynı şey oldu. Yıldırım anlaştım dedi. Anlaştım demek iş bitti demek. Böyle olmadı. Son 2 senedir yaptığımız transferlerden göreceksiniz ki daha iyi nokta atışları yapıyoruz ve daha planlı hareket ediyoruz" diye konuştu.

Jose Mourinho: " Roma'dan hiçbir oyuncuya hiçbir ilgim yok"

Kendisiyle ilk olarak Mario Branco'nun iletişime geçtiğini belirten Jose Mourinho, "Dün buraya gelen bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca televizyondan izleyerek kutlamaya yapan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Eskiden 'Ben Jose Mourinho'yum' diye şaka yapardım şimdi 'Ben Fenerbahçe'nin hocasıyım' diye adlandırıyorum. Çünkü böyle olmak istiyorum. Benimle ilk iletişime geçen Mario Branco idi. Bununla birlikte Ali Koç benimle iletişime geçti. Buraya gelmeyi ilgimi tetikleyen bu oldu. Ben nereye gidersem gideyim çok fazla dedikodu oluyor. Transfer anlamında hiçbir isimle konuşmadım. Ben isimlerden ziyade projeyi görmek istiyorum. Çalışmak için istikrarı görmek istiyorum. Biz kendi aramızda profiller üzerinden konuştuk. Şunu yüzde yüz söyleyebilirim ki, eski kulübüm Roma'dan hiçbir oyuncuya hiçbir ilgim yok. Başkanımızın dediği gibi aceleye etmeye, duygusal davranmaya gerek yok. Yapmamız gereken işlerimizi yapmamız" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'ye gelmek için izin almadım"

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın kendisi ile görüşmesi sorusuna Jose, "Ben serbest durumda bir Teknik direktördüm. Dolayısıyla izin almama da gerek yoktu. Benim ailem var, menajerim var. Fikirlerimi danışırım ama kimseden izin almam. Bu söylenenler doğru değil. Saklamayacağım (Aziz) Yıldırım ile görüşmem oldu ama Fenerbahçe'ye gelmek için izin almadım" yanıtını verdi.

Mario Branco: "Mourinho ile Fenerbahçe'ye gelmesi için konuşan ilk kişiyim"

Sportif Direktör Mario Branco, Mourinho ile görüşmesiyle ilgili bilgiler vererek, "Ben bu kulübe en iyi çözümleri sunmak için para kazanıyorum. Çalıştığım kulübe her zaman en iyi hocaları, en iyi oyuncuları sağlamak için buradayım. Söyleyebilirim ki sağımda oturan bu beyefendi 2 yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Şu anda spesifik durumdan geçiyor olsak da, en azından bu sezon için. Ben Jose Mourinho ile Fenerbahçe'ye gelmesi için konuşan ilk kişiyim. Ondan sonra olan şeyler beni ilgilendiren şeyler değil. Beni ilgilendiren kısmı; sportif anlamda sunduğumuz proje. Bu vizyon ile futbol tarihindeki en iyi teknik direktörlerden bir tanesinin ilgisini çekmeye çalıştık. Başkanımızın sunduğu projeye güvendiği için teşekkür ediyorum" dedi.

Mourinho: "Fenerbahçe taraftarı için her şeyimi vereceğim"

Kulübün kendisine sunduğu proje için imza attığını vurgulayan Portekizli teknik adam, "Ben 2 yıl boyunca Fenerbahçe için çalışacağım. Ben başkanımız burada iken, sportif direktörümüz burada iken sözleşmeyi imzaladım. Her şey üst düzey. Bu sabah tesislerimize gittim. Dünyada büyük kulüplerde çalıştım. Görmüş olduğum seviye çok iyi. Ben istikrar isterim, sorumluluklarımın bilincindeyim. Gelecek haftalar kolay olmayacak. Oyuncularımızın büyük bir yüzdesi Avrupa Şampiyonası'nda olacak. Bizim de sezon hazırlıklarına 2 hafta içerisinde başlamamız, takımı hazırlamamız gerekiyor. Takımın içindeki organizasyon çok önemliydi. Karar vermemde önemli etkendi. Ben Fenerbahçe teknik direktörüyüm. Fenerbahçe taraftarı için her şeyimi vereceğim. Başkanımız Ali Koç ve Mario Branco'nun sunduğu proje için buraya imza attım" diye konuştu.

"Fenerbahçe'nin haklarını savunmak için sesimi yükseltmem gerekirse bunu iki kere düşünmem"

Geçmişte Fenerbahçe'de görev yapan Jorge Jesus ve İsmail Kartal'ın 'Bu ligin sportif gerçekliği yok' sözü hatırlatılan Mourinho bu soruya şu yanıtı verdi:

"Portekiz'de Türkiye ligi maçları canlı olarak veriliyor. Ben Fenerbahçe ile iletişime geçmeden önce de Türkiye ligini takip ediyordum. Şu anda Avrupa'da bu ligi daha çok insan takip edecektir. Ben buraya Türk futbolu için çalışmaya, temelde buraya Fenerbahçe için geldim. Eğer Fenerbahçe'nin haklarını savunmak için bir duruş sergilemem gerekirse, sesimi yükseltmem gerekirse bunu iki kere düşünmem."

"Fenerbahçe'nin rüyalarını gerçekleştirmek için çok güçlü takım kuracağız"

İsmail Kartal'a kariyerinin kalanında en iyisini dileyerek teşekkür eden Mourinho, "Geçen sezon hakkında yorum yapmam etik olmaz. Ben oyuncularımın bana güvenmesini isterim. Ben her zaman oyuncularımın direkt yüzüne konuşmayı seven biriyim. Her zaman onlar için iyi olmaya bilirim ama dürüst olurum. Onların düşünceleri benim için önemli. Yeni geldim ve takımı görmem tanımam için zamana ihtiyacım var. Yeni sezona 22, 23'ü gibi başlayacağız gibi duruyor. Ön eleme öncesi 4 haftalık bir hazırlık sürecimiz olacak. Takımımızda 8 oyuncu Avrupa Şampiyonası'nda. O macera bittikten sonra izin dönemleri olacak. Kısa sürede bir şeyleri değiştirmek bu mümkün değil. Ben İsmail hocadan farklı bir hocayım. Başkanımız ve Branco takımı geliştirmek istediklerini söylediler. Biz de adım adım ilerleyeceğiz. Fenerbahçe'nin rüyalarını gerçekleştirmek için çok güçlü takım kuracağız" değerlendirmesini yaptı.

Ali Koç: "Son yıllarda Fenerbahçe cazibe haline geldi"

'Şampiyonluk sözünü vermeye gerek kalmayan kalitede takviyelerimiz olacak' diyen Başkan Koç, "6 senelik yolculuğumuzda kulübün finansal durumu daha iyiye gitti. O nedenledir ki; Tadic, Dzeko, Szymanski'nin bütçesi, Cengiz Ünder'in transferini yapabilmemizin sebebi finansal anlamda manevralarımızın daha genişlemesi. Bugün buraya Fenerbahçe Spor Kulübü'ne dünyada gelmiş geçmiş ilk 5 hocadan birini getirebiliyorsak, finansal gücümüzün geçmişe nazaran daha sağlıklı bir noktaya gelmesinden dolayı. Diğer bir sözümüz; şampiyonluk sözü vermekle şampiyon olunmuyor. Şampiyonluk sözünü vermeye gerek kalmayan kalitede takviyelerimiz olacak. Tarihin en iyi istatistiğini yakalayan takımımız var. Hocamızla bunun toplantısını yapacağız. Özellikle genç kongre üyelerimizi etkileyip, onların gönlünü çalmak için boş vaatlerde bulunmayacağız. Biz anlaştık dersek anlaşırız. Biz getireceğiz dersek getiririz. Mario'nun çalışmaları var, hocamızın profil beklentileri var. Transfer sürecinin aldığı süreye baktığınız zaman büyük bir açıklama yapacağımızı düşünmüyorum. Hocamız devreye girdikten sonra Fenerbahçe'nin cazibesi daha da artacaktır. Yapılan transferlerle son yıllarda Fenerbahçe cazibe haline geldi" şeklinde konuştu.

Branco: "Pazartesi gününden itibaren tam gaz çalışmaya hazırız"

Kadro yapılanması ve takımla ilgili hedeflerini belirten Branco, "Transfer şampiyonu olmak istemiyorum. Ben mayıs ayında şampiyon olmak istiyorum. Yazın şampiyon olmazsınız. Geçen sene transferler anlamında iyi bir iş çıkardık. İyi tutturduğumuz oranın iyi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda başkanımıza teşekkür ediyorum. Ama ben sportif anlamda devrime inanmam. Geçen sene iyi bir şey yaptık. Takım hem performans hem istatistik anlamında iyi bir iş çıkarttı. Dünyada her takım gibi geliştirmemiz gereken çok nokta var. Bunu yapacağız. Biz istikrar istiyoruz. Ev temelinden inşa edilmeye başlanır, çatısından değil. Benim yönetici vizyonum olarak ilk önce hoca, kadromuzda güçlü olduğumuz, zayıf olduğumuz yönleri belirler. Her hocanın kendi vizyonu ve yöntemi vardır. Bu çerçevede nasıl takımı daha iyi yönlendirebiliriz, daha iyi güçlendirebiliriz, hocamızın istediği profilleri biliyoruz. Başta da belirtmiş olduğum gibi şu anda seçimler olduğu için özel dönemden geçiyoruz. Karar verebilmemiz için o istikrarı sağlamak kolay değil. Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren tam gaz çalışmaya hazırız. Hocamızın dediği gibi zorlu bir yaz olacak. Avrupa Şampiyonası, izne giden oyuncular, çok erken oynayacağımız ön elemeler. Şampiyonlar Ligi bizler için çok büyük hedef. Jose Mourinho'nun istediği gibi markete giriş yapabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Mourinho: "Ana hedefimiz Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almak"

İlk sezonundaki hedefleri hakkında konuşan Mourinho, şunları söyledi:

"Kulübe karşı büyük bir bağlılık, tutku, taraftarlara karşı sözü verebilirim. Bu forma benim derimin parçası. Kulüp bünyesindeki herkesin bu mantaliteye sahip olmasını isterim. Ana rüyamız Türkiye Süper Ligi'ni kazanmak. Şampiyonluk için oynayan diğer 3 takıma saygı duyuyoruz. İnsanlar tabii ki büyük düşüyorlar. Ben Avrupa'da 6 final oynadım, 5'ini kazandım. Umarım Avrupa Şampiyonası'na giden oyuncularımız mümkün olduğu kadar erken elenip, evine giderler ve dinlenip takımımıza katılırlar. Umarım yeni formata geçecek olan Şampiyonlar Ligi'ne katılırız. Avrupa Ligi'ne katılmak sizlere daha büyük şeyler başarabilme imkanı veriyor ama bizim ana hedefimiz Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almak."

"Bana sunulan proje beni etkiledi"

Kendisinin konfor alanında olmak istemediğini ve rekabetçi yapısından bahseden Mourinho, "Genelde teknik direktörler bir kulüple anlaşacakları zaman kendi projelerini sunar. Bu sefer tam tersi oldu, kulüp bana projelerini açıklamak istedi. Ben buranın ne kadar büyük bir yer olduğunu biliyordum. Manchester United ile Fenerbahçe'ye karşı oynadım. Bana sunulan proje beni etkiledi. Daha sonra ikinci kısım geliyor; bu da hırs. Benim evim Londra'da. Londra'da bir kulüp çalıştırıp 6,7,8. sırada bitirip Avrupa'ya gitmek midir? İtalya'yı ne kadar sevdiğim bilinir. Orada bir kulüpte çalışıp, Avrupa'dan kupa getirmek midir hırs? Benim için hırs, her maçı kazanmak, o baskıyı kazanmak için oynamaktır. Şampiyon olmak için her maçı kazanmanız gerekiyor. Fenerbahçe'nin de gerçeği bu. Ben taraftarlarımızın neler hayal ettiklerini biliyorum. Beni tetikleyen de bu. Ben konfor alanımda olmak istemiyorum. Eğer imkanım olsaydı, yarın antrenmana başlar, önümüzdeki hafta maçımızı oynamayı isterdim. Şimdi benim bir etki oluşturma zamanım" diye konuştu.

"Futbolcu baskıyı kaldıramıyorsa demek ki Fenerbahçe'de oynayacak kadar iyi değildir"

Taraftarların her zaman tutkularını koruması gerektiğini ve bu işin parçası olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Taraftarların çılgın olması, talepkar olması gerekiyor. Bizler üzerinde bu baskıyı oluşturması gerekiyor. Eğer Fenerbahçe'de oynayan bir futbolcu baskıyı kaldıramıyorsa demek ki Fenerbahçe'de oynayacak kadar iyi değildir. Ama bize güvenmeyi bırakmasınlar. Bizimle birlikte mücadele etsinler, bu işin bir parçası olduklarını bilsinler. Hissetsinler. Kulübün bu anlamda bir dengesinin olması gerekiyor. Taraftarlarımızın tutkusunu koruması gerekiyor. Benim motivasyonum bu. Bakarsınız son dakikada attığımız bir gol sonrası kalabalığın içerisine koşarak girip kutlayabilirim. Çünkü hala koşabiliyorum" dedi.

"99 puandan daha az alayım ama şampiyon olayım"

Geçtiğimiz sezon iki takımın, sıralamada puan farkını açmasıyla ilgili Mourinho, "Bir takımın 99 puan alması, diğer takımın 102 puan alması iyi bir şey değil. Diğer takımlarla arasında bu fark iyi değil. En azından bu farkın kapanması gerekir ki bu lig gelişsin. Bu ligin gelişmesi herkes için iyidir. Benim başarmak istediğim şey, 99 puandan daha az alayım ama şampiyon olayım" şeklinde konuştu.

"Lukaku ve Dybala'yı istemiyorum"

Transferlerle ilgili medyada çıkan haberlere yönelin Mourinho, "Takıma katılacak veya takımdan ayrılacak oyuncularla her zaman saygılı ve dürüst olmanız gerekir. Oyuncularımız bunu basından öğrenmemeli. Bizim de kendi aramızda böyle olmamız gerekiyor. Transferler kesinleştikten sonra öğrenmelisiniz. Bu tarz işlerin gizli yapılmasının gerektiğini düşünüyorum. Duyuyorum, Lukaku, Dybala'yı istediğime dair; bu oyuncuları istemiyorum. Biz ne yaptığımızı, işimizi biliyoruz. Saygı duyacak şekilde yapacağız" yanıtını verdi.

"Bütün ilgiyi üzerimde isterim"

Teknik ekiple ilgili bilgiler de veren Mourinho, "Benim için en önemlisi patronun ben olduğum, benim yanımda kaç kişi çalıştığı değil; sizler için en önemli olan bu kişiler benim ve kulüp için çalıştığı olacak. Hepsi yüksek kaliteli insanlar, ben her zaman yüksek kalitede insanlarla çalışırım. Yavaş yavaş tanıyacaksınız. Ben bu konuda biraz bencilim, bütün ilgiyi üzerimde isterim" dedi.

"(Arda Güler) Gelmek isterse hayır diyemeyiz"

Arda Güler ile ilgili soruya Mourinho, "Kendisi gelmek isterse neden olmasın. Real Madrid'de oynuyorsanız, Avrupa şampiyon olduysanız, genç oyuncuysanız geri gelme niyetiniz olmaz ama kulübünü seviyorsa bedavaya kiralık gelecekse ve maaşının yüzde 75'ini Real Madrid ödeyecekse hayır diyemeyiz" yanıtını verdi.

Branco: "Arka arkaya kazanmak istiyoruz"

Ligdeki yabancı futbolcu sınırlamasıyla ilgili görüşlerini aktaran Branco, "Genç bir oyuncu olsun, yaşlı oyuncu olsun; kalitenin yaşı yoktur. Zaman zaman gerçekçi olmanız gerekiyor. Uzun yıllar kulüp şampiyon olamadığı için kazanmaya alışkın oyuncular olması gerekiyor. Bu parametreyi genç oyuncularla birleştirebilirseniz bu harika olur. Benim fikrim; Fenerbahçe gibi büyük bir takımda, başkanımızın da belirttiği gibi bir kere kazanmak kolaydır. Biz arka arkaya kazanmak istiyoruz. Zor olan budur. Bunu başarmak için sürekli değişen yönetmeliklerle baş etmek kolay değil. Benim Türkiye'de 3. sezonum olacak ve bu kural 3. kez değişmiş olacak. Ben kısa vadeli değil, orta vadeli plan yapmayı severim. Dinamik olmanız gerekiyor. Zamanlamayı iyi yapmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Hırsı olmayan kulüplerde çalışmayı sevmem"

Çalışma yapısıyla ilgili Portekizli teknik adam, "Benim yapmam gereken şey taraftarların hayal ettiği şeylere ulaşmak. Ben hırsı olmayan kulüplerde çalışmayı sevmem. Rakibinizden daha fazla kazanmanız gerekir ki şampiyon olmalısınız. Benim buraya gelirken de hırsım bu" dedi.

Ali Koç: "Ligimiz bitmeden kimseye teklif yapamayız dedik"

Rehavete kapılacak hiçbir anları olmadığını vurgulayan Ali Koç, "Seçilelim, seçilmeyelim çalışmalara başladık. İnanıyorum ki biraz sonra yapacağımız toplantı sonrası içi de rahatlayacaktır. Ben 6 senedir yalanla mücadele ediyorum. Mourinho, Fenerbahçe'ye para için gelseydi Suudi Arabistan'da olurdu. Bizim sunduğumuz proje, vizyon, anlattıklarımız, beraber kazanmak istediklerimiz; onun da aklına yattı ki daha uygun şartlarda bizim teklifimizi kabul etti. Teşekkür etmek istiyorum. Bizim hiçbir şekilde şampiyonluğa oynarken, mevcut hocamız varken teklif yapmamız söz konusu değildi. Kendisine de bunu söyledim. Menajerleri siz ciddi misiniz değil misiniz her şeyi yaptınız ama teklif yapmıyorsunuz dediler. Bizim ligimiz bitmeden kimseye teklif yapamayız dedik. ve onlar bizim teklifimizi beklediler. Daha iyi şartlarda akıl ve hedef birliği yaptık. Sonucunda hocamız dün itibarıyla Türkiye'ye geldi. Bugün toplantımızı yapacağız, yarın kendi ülkesine dönecek. İnşallah kadro planlamasının bir kısmını yaz kampı öncesi, yaz kampı sırası, diğer transferleri de turnuvalar başlamadan getirmeyi planlıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL