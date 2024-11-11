Karşıyaka 3\'te 3 Yaptı

Spor

SPORTİF olarak sezona tüm branşlarda çok iyi başlamasına rağmen özellikle son dönemde yaşadığı krizler, trajediler ve ardından gelen istifalarla yönetimi düşen Karşıyaka'yı sıkıntılar durdurmadı. İzmir ekibi bu hafta yine 3 kulvarda birden kazanmayı başardı. Kaf-Kaf'ın farklı sorunlarla boğuşan futbol, basketbol ve voleybol takımları bu hafta 3'te 3'le zirve yarışını sürdürdü. TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu sezon kurduğu kadroyla üst üste 7 galibiyetle yıllar sonra yolunun kesiştiği ezeli rakibi Bursaspor'un önünde namağlup lider durumdayken takımın mimarı Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın şok vefatıyla sarsılıp ardından Ergene Velimeşe deplasmanındaki yenilgiyle zirveden olan Karşıyaka, taraftarı önünde Muşspor engelini 2-0'la aşarak tekrar gaza bastı.

GÖKHAN ŞENSAN UNUTULMADI

Sponsor ve vergi krizleri yaşayan, Gökhan Şensan'ın vefatı sonrası üst üste istifalarla hafta içinde yönetimi düşüp olağanüstü kongre kararı alan Kaf-Kaf, sahada hata yapmayarak şampiyonluk yarışını sürdürdü. Grupta 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlikle 25 puana ulaşan Karşıyaka'da futbolcular maç öncesi ve sonrasında çok sevdikleri başkanları Gökhan Şensan'ı da anmayı unutmadı. Karşıyaka kafilesi Alsancak Stadı'na Gökhan Şensan'ın bire bir boyutlarda fotoğrafıyla gelirken, takım maça üzerinde Şensan'ın fotoğrafının yer aldığı siyah tişörtlerle çıktı. Yeşil-kırmızılılar, Enes'in ilk golünden sonra bu tişörtle poz verdi. Yakın arkadaşları, Şensan'ın fotoğrafını stattaki locasına yerleştirdi. Maç sonrası soyunma odasındaki galibiyet fotoğrafında da daha önce klasik olduğu gibi takım ve Gökhan Şensan'ın şube yönetiminden Ayhan Gültekin, Ziyanur Hasbay, Ahmet Yimsek, Şensan'ın fotoğrafıyla birlikte zafer pozu verdi.

BASKETBOL BOYKOTA RAĞMEN KAZANDI

Karşıyaka'nın sezon başında isim sponsorunu kaybeden, önceki hafta şube yönetimi istifa edip ardından kulüp yönetimi de düşen Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki basketbol takımı hafta boyunca maaş ödemeleri geciktiği için antrenman boykotu yaptı. Hafta içinde ödeme yapılmazsa Büyükçekmece maçına çıkmama kararı alan oyuncular, Yaşar Ailesi'nin devreye girerek kulübe 6 milyon 750 bin TL reklam desteği aktarmasıyla ödemelerin tamamlanması üzerine deplasmana giderek rakibi 82-75 yendi.

RAKİP KOLOSSOS

Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Yunanistan temsilcisi Kolossos H Hotels'i ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 300, öğrenci 200 TL olarak açıklandı. Kaf-Kaf rakibiyle 30 Ekim'de Rodos Adası'nda oynadığı ilk karşılaşmayı 71-59 kazanmıştı. Gruptaki ilk 3 maçında 2 galibiyet ve 1 yenilgi alan, adını direkt son 16 turuna yazdırmak için liderliği elde etmeye çalışan Karşıyaka, 5 puanla 2'nci durumda bulunuyor.

VOLEYBOL FİRESİZ DERBİYE

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda bu sezon kulübün sponsoru olan tek şubesi olmasına rağmen iki önemli oyuncusu Simay ve Şevval'in ağır sakatlıklarıyla sarsılan İnfo Yatırım Karşıyaka, yoluna firesiz devam ediyor. Voleybol Şube Başkanı Onur Güner'in önemli dönemde görevini sürdürdüğü Kaf-Kaf, deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 3-2 yenerek 7'de 7 yaptı. Karşıyaka bu hafta 17 Kasım Pazar günü kendisi gibi 7 galibiyetle lider olan 2 puan üzerindeki ezeli rakibi Papara Göztepe'yi derbide ağırlayacak.

GENEL KURUL NETLEŞTİ

Karşıyaka'da istifalarla 5 üyesi kalan yönetim yetkilerinin düşmesi sonrası olağanüstü genel kurulun tarihi netleşti. Kulüp yönetim kurulunda yaşanan vefat ve istifalar sebebiyle, yönetimin düşmüş olmasından dolayı Türk Medeni Kanunu'nun 84. Maddesi gereği kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunu toplama görevi denetleme kuruluna verildi. Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılacak genel kurulun ilk tarihi 26 Kasım olarak açıklanırken, seçim yasal çoğunluğun toplanacağı 3 Aralık Salı günü saat 18.00'de yapılacak. Yönetimin düşmesine rağmen geçen hafta acil ödemeleri yapan Karşıyaka'da bu hafta futbola prim ödemesinin de gerçekleştirileceği öğrenildi.