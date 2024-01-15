Kayserispor maçından notlar

Süper Lig'in 20'nci haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u ağırladı. Rams Park'ta saat 20.00'de oynanan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetti. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ile Abdullah Bora Özkara yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 16'ncı hafta erteleme maçı olan Sivasspor karşılaşmasının 11'ine göre Kayserispor maçında 4 değişikliğe gitti. Okan Buruk Sivasspor karşılaşmasında oynayan; Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay ve cezalı Kerem Aktürkoğlu yerine Kayserispor maçında; Boey, Barış Alper Yılmaz, Ndombele ve Tete'ye görev verdi.

Mücadelede kaleyi Muslera'ya emanet eden Buruk, savunma dörtlüsünü; Boey, Nelsson, Abülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'dan oluşturdu. Orta sahada Torreira ve Ndombele'ye görev veren tecrübeli teknik adam, hücum hattının sağ kanadında Tete, ortada Mertens ve sol kanatta ise Zaha'yı sahaya sürdü. Okan Buruk, en uçta ise Halil Dervişoğlu'na görev verdi.

Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasına şu 11 ile çıktı:

"Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Ndombele, Tete, Mertens, Zaha, Halil Dervişoğlu."

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Galatasaray, Kayserispor maçına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu ile Afrika Kupası'nda ülkelerinin kampında bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, Kayserispor karşısında forma giymedi.

BOEY 11'E GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'ın 23 yaşındaki Fransız sağ beki Sacha Boey, Kayserispor karşılaşması ile birlikte 11'e geri döndü. Dizindeki ağrı sebebiyle Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyen sağ bek Boey, Okan Buruk'un da tercihiyle Kayserispor karşılaşmasının 11'inde görev aldı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılarda Kayserispor mücadelesi öncesinde bir oyuncusu kart sınırında yer alıyor. Galatasaray'ın 29 yaşındaki stoperi Abdülkerim Bardakcı, Kayserispor mücadelesinde sarı kart görmesi durumunda ligin 21'inci haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.

200'ÜNCÜ GALİBİYET İÇİN SAHADA

Galatasaray, Kayserispor'u mağlup etmesi durumunda sahasındaki 200'üncü galibiyetini alacak. Ocak 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Komplesi'nde toplamda 307 maça çıkan Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu bu maçlarda toplamda 199 galibiyet ve 46 mağlubiyet aldı. 62 karşılaşmadan da beraberlikle ayrılan Galatasaray, 200'üncü galibiyet için sahaya çıktı.

SAHASINDA 26 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta yenilgi yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 2'nci haftasında Giresunspor'dan (0-1) alan Galatasaray, devamında 26 karşılaşmadan mağlup olmadan ayrıldı. 26 karşılaşmada 24 galibiyet ve 2 beraberlik alan Sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında puan bıraktı.

Öte yandan Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de iç sahada puan kaybetmeyen tek takım. Sahasında çıktığı 9 karşılaşmadan da galip ayrılan Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda da bir kez mağlup oldu. Hatayspor'a mağlup olan Galatasaray, Kayserispor, Fenerbahçe ve Sivasspor karşılaşmalarında sahadan 1 puanla ayrıldı.

BERKAN KUTLU YEDEKLERDE

Sarı-kırmızılıların sezon başında İtalya Serie A ekibi Genoa'ya kiralık gönderdiği ve devre arasında takıma geri çağırdığı Berkan Kutlu, Kayserispor karşılaşmasına yedek oturdu. Sezon başında Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi elemeleri ve ligin ilk iki haftasında forma giyen 25 yaşındaki orta saha, teknik direktör Okan Buruk'un da kararıyla Kayserispor karşılaşmasında yedek kulübesinde yer aldı.

Genoa'da toplam 6 lig maçında 193 dakika, 2 de kupa mücadelesinde 136 dakika görev alan Berkan Kutlu, gol ya da asist üretemedi.

KAYSERİSPOR'DA 5 EKSİK, 3 DEĞİŞİKLİK

Kayserispor, Galatasaray karşısına 3 değişikle çıktı. Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyen; Kolovetsios, Kartal Kayra Yılmaz ve Pendikspor'a transfer olan Mame Thiam Galatasaray karşısında forma giyemeyen isimler oldu. Teknik direktör Recep Uçar bu oyuncuların yerine; Attamah, Mehmet Eray Özbek ve Ramazan Civelek'e görev verdi.

Öte yandan Kayserispor'da Afrika Kupası'ndaki Mane, Kemen, Hosseini, Jeanvier ve sakatlığı devam eden Uzodimma Galatasaray maçında forma giyemedi.

Kayserispor, Galatasaray karşısına Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Hasan Ali, Ackah, Eray, Ramazan, Karimi, Boa Morte, Bahoken 11'i ile çıktı.

KARŞILAŞMA ÖNCESİNDE ŞEHİTLER UNUTULMADI

Galatasaray - Kayserispor mücadelesi öncesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker unutulmadı. Oyuncular ısınmaya 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' yazılı tişörtlerle çıktı. Karşılaşma öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, tribünlerden de bir süre 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' şeklinde destek geldi.