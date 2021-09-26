Kılıç heyecanı Malatya'da yaşandı

Malatya'da düzenlenen U10-U12-U14 Kılıç Açık Eskrim Turnuvası tamamlandı ve şampiyonlar belirlendi.

Avrupa Spor Haftası kapsamında Malatya ev sahipliğinde 25 ve 26 Eylül günleri düzenlenen 'U10-U12-U14 (10-12-14 yaş altı) Kılıç Açık Turnuva' ilgi gördü. Türkiye'nin 16 ilinden kılıç branşında 222 sporcuyu Malatya'da buluşturdu. Malatya Merkez Spor Salonu'nda iki gün süren kıran kırana mücadelenin ardından, U14 Erkekler ve Kızlar'da Arda Akalın ve Deniz Duvan, U12 Erkekler ve Kızlar'da Ertürk Selim Coşkun ve Zeynep Aytekin, U10 Erkekler ve Kızlar'da ise Ali Şendurgut ve Suzan Salman altın madalya elde eden isimler oldu.

Adıyaman, Ankara, Bartın, Batman, Bolu, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Sivas ve Van'dan 222 sporcunun kürsü mücadelesi verdiği turnuvada katılımcılar, Kovid-19 tedbirlerine uyarak pistlerde madalya için ter döktü. - MALATYA