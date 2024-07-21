Kimsenin bundan haberi yoktu! Alex\'ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı

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Antalyaspor'da teknik direktör koltuğuna oturan Brezilyalı 46 yaşındaki Alex de Souza, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yarışmacı ve mücadeleci bir takım kurma hedefleri olduğuna dikkati çeken Alex, A Milli Takımımızın EURO 2024'te sergilediği performanstan, Arda Güler'e kadar birçok soruya yanıt verdi.

"HEDEF OLARAK EN İYİSİNİ İSTİYORUZ"

Antalyaspor ile yarışan ve yarışmacı bir takım olmak istediklerini ifade eden Alex de Souza, imza töreninde söylediği başka şehirlerden de Antalyaspor'u izlemek için taraftarların geleceği sözlerini yineledi. Alex, "Hedefimiz yarışan, yarışmacı bir takım yaratmak. Tabii ki bu hedefle birlikte bunu yaptığımızda dikkatleri üzerimize çekebiliyoruz. Bunu yaptığınızda dediğim gibi diğer şehirlerden insanlar gelebilir. Herkes bizi izleyebilir. Biz yapabildiğimiz kadar yarışmacı bir takım yapmayı ve hedefleri olan bir takım yaratmayı hedefliyoruz. Bunu yaptığımızda eminim ki Antalyaspor taraftarı, şehir bizi daha çok sevecek ve daha çok sahip çıkacaktır. Bizi kucaklayacaktır. Tabii ki biz hedefimiz olarak her zaman en iyiyi istiyoruz ve her takım aslında en üstte olmak ister" dedi.

"YARIŞAN BİR TAKIM OLMAK İSTİYORUZ"

Süper Lig'i takip eden ve tanıyanların şampiyonluğa kimin oynadığını bileceğini belirten Alex, takımın başında 15 günlük bir zaman geçirdiğini ve yarışan bir takım kimliğine bürüneceklerini dile getirdi. Alex, "Takımın başında henüz 15 günlük bir süreç oldu. Hafta hafta ilerlemeyi tercih ediyoruz. Her zamankinden daha iyi bir Antalyaspor oluşturmayı hedefliyoruz. Tabii ki Türkiye Süper Lig'ini tanıyanlar da şampiyonluğun kimler arasında olacağını bilir. Avrupa'yı hedefleyenlerin kimler olduğunu bilirler. Bizim düşüncemiz bu ekiplerle, bu takımlarla yarışan bir takım oluşturabilmek" diye konuştu.

"GELENLER VE GİDENLER OLACAK"

Burdur'daki kampta çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerine dikkati çeken Alex de Souza, gelen transferlerin olduğu kadar gideceklerin de olacağını belirterek, "Burada kaldığımız süre boyunca Burdur bizi çok iyi ağırladı. Burada çok güzel bir hazırlık süreci geçirdik. Henüz takımımız tamamen oluşturulmadı. Kampın ortasında yeni gelen transferler oldu. Onları da hazırlamaya çalışıyoruz. Yeni gelecek olanlar da var. Bazıları gecikti ama şu ana kadar güzel bir hazırlık süreci var. Bu süreçte gelenlerin olması, gidenlerin olması tamamen normal. Bu süreci bu şekilde ilerletiyoruz. Yeni gelenlerle birlikte çalışmalara devam edeceğiz ve bir takım oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIM EURO 2024'TE İYİ PERFORMANS SERGİLEDİ"

EURO 2024'ü takip ettiğini ve Türk milli takımının elinden geleni yaptığına dikkati çeken Alex de Souza, "EURO 2024'ü takip etme şansım oldu. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, aslında güzel bir ekip oluşturdu. Genç bir takım oluşturdu. Yarış takımı oluşturdu. Türkiye'nin elinden geleni gösterdiğine inanıyorum ama finali de hak eden takım kazandı, İspanya kazandı" şeklinde konuştu.

"ARDA GÜLER İLE SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYİM"

Milli takım ve Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in yükselerek ilerleyeceğini vurgu yapan Alex, Arda Güler ile sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi. Alex, "Arda Güler çok genç bir yetenek, çok genç bir oyuncu. Önünde çok uzun bir yolu var. Şu anda her geçen gün yükselerek ilerliyor. Eminim Real Madrid'de de başarılarının üzerinde ilerleyecektir. Türk milli takımı için de çok önemli bir oyuncu. Bütün Türk halkı da bunu biliyor. Öneminin farkında. Uzun yıllar Türk milli takımına da faydalı olacaktır. Onunla sürekli iletişim halindeyim aslında. İhtiyacı olduğunda gerektiğinde sürekli görüşüyoruz. Ona en iyi dileklerimi ve tavsiyelerimi iletiyorum" dedi.

"SADECE FENERBAHÇE'DEN DEĞİL, DİĞER TAKIMLARDAN DA GELENLER OLDU"

Geçtiğimiz günlerde antrenmana Fenerbahçe formalı taraftarların gelmesi ve kendisinin formaları imzalaması sonucunda oluşan tartışma ile ilgili gelen soruya Alex, şu yanıtı verdi:

"Bu konuda söyleyeceğim tek şey bütün Türkiye'ye çok teşekkür etmek isterim. Çünkü burada 2 haftadır çalışıyorum. Sadece Fenerbahçe değil, Galatasaray'dan, Trabzonspor'dan, Antalyaspor'dan gelenler oldu, fotoğraf çektik. Formalarını imzaladım. Herkesin bana yoğun sevgisi olduğunu düşünüyorum. Kendilerine minnettarım ve çok çok teşekkür ediyorum. Ben buradan çıkıyorum ve idman sahasına geçiyorum. Yolda birisi benden fotoğraf çekmek istiyorsa elinde hangi forma varsa, üzerinde hangi forma varsa onunla fotoğraf çektiriyoruz. Bu Fenerbahçe de olabilir. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon da olabilir, Antalyaspor da olabilir. Çünkü ben onların sevgilerine karşılık vermeye çalışıyorum. Benim işimi hiçbir şekilde engellemiyorlar. Sevgi gösterisinde bulunuyorlar ve hangi takımı destekleyeceğine taraftar karar verir. Ben onlara saygı duyuyorum. Onların sevgilerine karşılık veriyorum."

"TARAFTARA HAK ETTİKLERİ TAKIMI HEDİYE ETMEK İSTİYORUM"

Antalyaspor'u temsil ettiğini sözlerine ekleyen Alex de Souza, "Antalyaspor'u temsil ediyorum ve onlar için savaşan bir takım yaratmak istiyorum. Sürekli bizi desteklesinler. Onlara hak ettikleri takımı hediye etmek istiyorum. Türkiye'de teknik direktör olarak çalıştığım ilk takım Antalyaspor. Onlarla beraber daha büyük bir takım oluşturacağız. Onların desteklerine çok güveniyorum. Çünkü Türkiye'nin en büyük taraftarlardan birisine sahip olduğumuzu düşünüyorum. Onlarla birlikte en büyük sonuçları alacak güce sahibiz ve hep beraber alacağız" diyerek sözlerini tamamladı.