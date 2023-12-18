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Kırşehir Gençler (B) Güreş Grup Yarışmaları'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Kırşehir Gençler (B) Güreş Grup Yarışmaları'na ev sahipliği yapacak

Kırşehir, 20-24 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Güreş Gençler (B) Grup Yarışmaları'na ev sahipliği yapacak. Yarışmalara 25 ilden 300'den fazla sporcu ve antrenör katılacak.

Kırşehir Gençler (B) Güreş Grup Yarışmaları\'na ev sahipliği yapacak
18.12.2023 - 15:50,
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Kırşehir; Gençler (B) Güreş Grup Yarışmaları'na ev sahipliği yapacak.

Kırşehir; 20-24 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Güreş Gençler (B) Grup Yarışmaları'na ev sahipliği yapacak. Okul Sporları Faaliyet Programı'nda yer alan yarışmalara ilişkin bilgi aktaran Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, 25 ilden 300'den fazla sporcu ve antrenörün katılacağı yarışmalara ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Serbest stil ve grekoromen yarışmalarının 4 günde yarışmalar tamamlanacak. Kırşehir'de ağırlanacak ve her sıklette ilk altı dereceyi elde eden sporcular, Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılma hakkı elde edecek.

Yarışmalara; Kırşehir, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Kayseri, Niğde, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Sivas ve Tokat illerinden sporcu ve antrenörlerin katılacak. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kırşehir Gençler (B) Güreş Grup Yarışmaları'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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