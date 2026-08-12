Kocaeli’de skandal maçlar sonrası kararlar açıklandı: 4 takımdan 3’ü küme düşürüldü

Kocaeli'de üst lige çıkacak takımın belirlenmesi için aynı anda oynanan 2 maçta, rakiplerin anlık durumuna göre maçın skorunu değiştirecek şekilde sahada hareket eden 4 takımla ilgili soruşturmada Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) son sözü söyledi. 4 kulübün 3'ü alt lige düşürüldü, 6 puanı silindi ve hükmen mağlubiyet cezasına çarptırıldı. 137 kişinin soruşturulduğu dosyada 67 isme delil yetersizliğinden ceza verilmedi. 3 teknik sorumlu, 3 yönetici ve 44 futbolcuya ise toplamda 462 ay futboldan men cezası çıktı.

Kocaeli'de 22 Ocak 2026 tarihinde Süper Amatör'e yükselecek takımı belirleyecek 1. Amatör Küme Play-Off maçlarında takımların, aynı anda oynanan diğer maçtaki skora göre kendi oyunlarını bırakmaları, rakibinin gol atması için yere yatmalarıyla ilgili soruşturma tamamlandı. 4 takımın tüm sporcularından ve yöneticilerinden savunma alındı. Ülkenin gündemine oturan maçla ilgili soruşturmada disiplin kurulundan TFF Hukuk Müşavirliğine, oradan Etik Kurulu'na, oradan da Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na (AFDK) gönderilen dosyada, yazılı ve sözlü savunmaların toplanmasının ardından AFKD, 4 takım ve maçlarla ilgili kararını verdi.

Soruşturma 8 ay sürdü, sonunda kararlar açıklandı

Yaklaşık 8 ay süren soruşturmada takımların, yöneticilerin, teknik sorumluların ve oyuncuların cezaları açıklandı. 4 takımdan 3'ü alt lige düşürüldü, hepsine 6 puan silme ve hükmen mağlubiyet cezaları verildi. Onlarca futbolcu 9 ay hak mahrumiyeti, bazı yöneticiler ve teknik sorumlular 1 yıl futboldan men cezası aldı. Ceza alan isimlerin infazı, tedbir tarihi olan 12 Haziran 2026 tarihinden geçerli olmak üzere başladı. Onlarca yönetici ve futbolcu da kesin ve yeterli delil olmadığı için cezalandırılmadı. Kulüpler ve ceza alan isimler için 7 günlük karara itiraz süresi işliyor. Kulüplerin TAHKİM'e başvurarak karara itiraz edeceği öğrenildi. Öte yandan küme düşürülen kulüplerin camialarından ve oyuncularından, bir tek Bekirpaşa Başaranspor'un alt lige düşürülmemesine tepki gösterildi.

3 kulüp küme düştü, 6 puanı silindi, hükmen yenildi

Tavşancılspor Kulübü 3-0 hükmen mağlubiyet, 6 puan silme ve alt lige düşürülme cezası aldı. Uzuntarla Belediyespor 4-0 hükmen mağlubiyet, 6 puan silme ve alt lige düşürülme cezası aldı. Gebze Çerkeşlispor 3-0 hükmen mağlubiyet, 6 puan silme ve alt lige düşürülme cezası aldı. İzmit Bekirpaşa Başaranspor ise 3-0 hükmen mağlubiyet ve 6 puan silme cezası aldı, yöneticileri maçta olmadığı için alt lige düşürülmedi.

137 kişiden 50'sine toplam 462 ay men cezası verildi

Dosya kapsamında savunmaları alınan, haklarında söz konus eyleme iştirak ettiklerine dair deliller, raporlar, ilave raporlar ve ifadeler toplanan 4 kulüpten 137 kişi hakkında soruşturma yapıldı. 67 ismin delil yetersizliğinden ceza almadığı soruşturmada TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFKD) toplam 50 isme 1 yıl, 9 ay ve 6 aylık cezalara hükmetti. 3 yöneticiye 1'er yıl, 3 teknik sorumluya 1'er yıl, 2 futbolcuya 6'şar ay ve 42 futbolcuya 9'ar ay hak mahrumiyeti cezası verdi. AFDK 50 spor insanına toplamda 462 ay ceza vermiş oldu. Soruşturma kapsamındaki 67 isim ise kesin ve yeterli delil olmadığı için herhangi bir ceza almadı, haklarındaki tedbir kaldırıldı.

Futbolculara 9'ar ay, yönetici ve teknik sorumlulara 1'er yıl ceza

Tavşancılspor'da ceza alan 13 isme toplamda 120 ay futboldan men cezası çıktı. Uzuntarla Belediyespor'da 12 isme toplamda 111 ay ceza verildi. Gebze Çerkeşli'de ise 11'i futbolcu, biri yönetici, biri teknik sorumlu 13 kişiye 123 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. İzmit Bekirpaşa Başaranspor'da ise 11'i futbolcu, biri teknik sorumlu 12 isme toplam 108 ay futboldan men cezası aldı. Ceza alan tüm futbolculara 9 ay futboldan men verilirken Müslüm Altın ve Aydın Pir 6'şar ay mahrumiyet aldı. Müsabaka listesinde adı olmasına rağmen maç esnasında görev yerinde olmayan Başaranspor yöneticisine için yeni bir soruşturma açıldı.

Tavşancıl küme düşürüldü, hükmen mağlup edildi, 6 puanı silindi

Tavşancılspor Kulübü'ne 3-0 hükmen mağlubiyet cezası, mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen 3 puanın 2 katı olan 6 puanın silinmesine, olaya yöneticilerin de iştirak ettiği tespit edildiğinden bir alt lige düşürülmesine karar verildi.

Tavşancıl'a toplamda 120 ay futboldan men cezası çıktı

Tavşancılspor'da 9'u yönetici 11'i futbolcu toplam 20 isim ceza almadı, haklarındaki tedbir kaldırıldı. Teknik sorumlu ve yönetici olmak üzere 2 isim 1 yıl hak mahrumiyeti aldı. 10 futbolcusu 9 ay men alan Tavşancılspor'da kendisi başvurarak bizzat savunma yapan deneyimli futbolcu Müslüm Altın 6 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

Tavşancıl'da yöneticilere ceza yok, tedbirleri kaldırıldı

Tavşancılspor Başkanı Mehmet Servet Akkor, başkan yardımcıları; Kenan Keleş ve Tuna Bahadır Erol, genel sekreter Bulut Burhan Tezcan, yönetim kurulu üyeleri; Ersoy Arıkan, Gür Ay, Hasan Erdoğan, Yusuf Ekici ve Rıfat Murat Özdemir eyleme iştirak ettikleri konusunda yeterli ve kesin delil elde edilemediğinden ceza almadı, haklarındaki idari tedbir de kaldırıldı.

Teknik sorumlu ve yöneticiye 1'er yıl men cezası

AFKD; Tavşancılspor Teknik Sorumlusu Suat Şık ve Tavşancılspor Yedek Kulübesi Yönetici Şahın Can Atmaca'ya 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilmesine, infazın tedbir tarihi olan 12 Haziran 2026 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verdi.

9 ay futboldan men edilen futbolcular

Tavşancıl Spor futbolcuları; Bahattin Çakır, Gökhan Gün, Muhammed Budak, Serdal Budak ve Resul Erdoğan'a, olaylı maç tarihinde Tavşancıl'da oynayan ancak şu an Mollafenarispor Kulübü futbolcuları olan; Ayhan Çelik ve Ebubekir Güner, Ege Ulutaş'a, Genç Kale Spor Kulübü futbolcusu Kerem Güney'e, Dilovası Spor Kulübü futbolcusu Yağız Cemali Şentürk'e 9'ar ay hak mahrumiyeti cezası verildi. Cezalarının infazı tedbir tarihi olan 12 Haziran 2026 tarihinden itibaren başlatıldı.

6 ay hak mahrumiyeti cezası alan futbolcular

Federasyona başvurarak sözlü savunma yapmak isteyen ve talebi kabul edildikten sonra kendi delilleriyle birlikte kurula giderek savunma veren Tavşancılspor futbolcusu Müslüm Altın'a 6 Ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

Ceza almayan futbolcular da var

Tavşancılspor futbolcuları; Can Yakın, Erdinç Aydın, Muharrem Güneş, Emirhan Soy, Fatih Özdemir, Mehmet Can Enez, Ömer Faruk Korcu, Salih Kaya ve Talha Erkalmış ile Genç Kale Spor Kulübü futbolcusu Ali Çay hakkında eyleme iştirak ettiği konusunda yeterli ve kesin delil elde edilemediğinden verilmedi, haklarındaki idari tedbir kaldırıldı.

Öte yandan Uzuntarla küme düşürüldü, 6 puanı silindi

AFDK; söz konusu maçlardaki diğer kulüp olan Kocaeli Uzuntarla Belediyespor'a 4-0 hükmen mağlubiyet, 6 puan silme ve bir alt lige düşürülme cezası verdi.

Uzuntarla'da toplam 12 isme 111 ay ceza çıktı

Uzuntarla Belediyespor'da ise 5 yönetici, 8 futbolcu ve teknik sorumlu olmak üzere 14 isim ceza almadı. 1 yönetici 1 yıl, 11 futbolcu 9 ay futboldan men edildi.

Ceza almayan yöneticiler

Uzuntarla Belediyespor Başkanı Yılmaz Yeşildal, genel sekreter Fatih Bektaş, yönetim kurulu üyeleri; Aydın Avaz, Erol Yeşildal ve Hakan Çetin ile Uzuntarla Belediyespor Teknik Sorumlusu Hakan Uygur hakkında eyleme iştirak ettiği konusunda yeterli ve kesin delil elde edilemediğinden ceza tayinine yer olmadığına, hakkındaki idari tedbirin kaldırılmasına hükmedildi.

1 yıl men cezası alanlar

Uzuntarla Belediyespor Yedek Kulübesi Yöneticisi Murat Demirtaş'a 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildi.

9 ay hak mahrumiyeti alanlar

Uzuntarla Belediye Spor futbolcuları; Burak Uzuner, Metin Şener, Rıdvan Ürkan, Samet Han, Samet Yıldız, Yavuz Emir Görmez ve Ömer Faruk Avcı'ya, şu an Karasu Aziziyespor Kulübü futbolcusu Ahmet Kartal'a, İzmit Çenesuyu Plajyoluspor Kulübü futbolcusu Tunahan Karaaslan'a, Derbent Esnaf Spor Kulübü futbolcusu Umut Horel ve Kerem Dizdaroğlu'na 9'ar ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

Ceza almayan futbolcular

Uzuntarla Belediyespor futbolcuları; Burak Şahin, Melih Adıyaman, Numan Okur, Berat Kanber, Eyüp Kılıç ve Kerem Gazeteci, Şirinspor Kulübü futbolcusu Mehmet Akif Özer, İzmit Çenesuyu Plajyoluspor Kulübü futbolcusu Atalay Kubal olaya katıldıklarına dair yeterli delil olmadığından ceza almadı.

Gebze Çerkeşli de alt lige düşürüldü, 6 puanı silindi

Gebze Çerkeşli Spor ve Avcılık Atıcılık İhtisas Spor Kulübü, 3-0 hükmen mağlubiyet, 6 puan silme ve olaya yöneticilerin de iştirak ettiği tespit edildiğinden bir alt lige düşürülme cezası aldı.

Toplamda 13 kişiye 123 ay ceza verildi

Çerkeşlispor'a 7 yönetici ve 10 futbolcu olmak üzere 17 isim ceza almadan soruşturmayı tamamladı. 1 yönetici ve teknik sorumlu ise 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı. 11 futbolcu ise 9 ay sahalardan uzaklaştırıldı.

Kulüp başkanı ceza almadı

Gebze Çerkeşlispor Başkanı Ali Engin, başkan yardımcısı İbrahim Karagöz ve genel sekreter Emin Tekin eyleme iştirak ettiği konusunda yeterli ve kesin delil elde edilemediğinden ceza almadı, hakkındaki idari tedbir kaldırıldı. Yönetim kurulu üyeleri; Fatih Öznur, Fevzi Deniz, İsmail Bilgiç ve Samim Akyol ile futbolcular; Aydıner Karstarlı, Azat Aydemir, Sadettin Çamcı, Şahin Aydemir, Berk Yılmaz, Muhammet Bura Koç, Tuğgan Söğütcü ve Ulvi Ağdur ile Mustafapaşaspor Kulübü futbolcuları; Emirhan Aydın ve Muhammet Burak Bilgili ceza almadı.

1 yıl futboldan men edilen isimler

Gebze Çerkeşlispor Teknik Sorumlusu Onur Söğütçü ile yedek kulübesi yönetici İsmail Erdem 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı.

9 ay mahrumiyet cezası alanlar

Gebze Çerkeşlispor futbolcuları; Efe Altuk, Efe Baran Çarkcı, Mehmet Tanrıkulu, Oğulcan Yılmaz, Onur Sarıgül, Tuğber Önen, Süheyl Ergen ve Şemsettin Mazlum, Çayırova Yenimahalle Serhatspor Kulübü futbolcusu Batuhan Çiçek, Gebze Anadolu Ulus Spor Kulübü futbolcusu Furkan Akgün, Mollafenarispor Kulübü futbolcusu Tunahan Özcan 9 ay hak mahrumiyeti cezası alarak yeşil sahaların dışında bırakıldı.

Bekirpaşa Başaranspor alt lige düşürülmedi

İzmit Bekirpaşa Başaranspor ise 3-0 hükmen mağlubiyet cezası ile birlikte galibiyet halinde verilen puanın 2 katı olan mevcut puanlarından 6 puan silinmesi cezası verildi. Ayrıca müsabakada yöneticinin bulunmadığı ve bu suretle yöneticilerin eyleme iştirak etmedikleri tespit edildiğinden bir alt lige düşürülme cezası verilmedi.

11'i futbolcu 12 isme toplam 108 ay men cezası

Bekirpaşa Başaranspor'da 7'si yönetici, 9'u futbolcu 16 isim kesin ve yeterli delil olmadığı için ceza almadı. Teknik sorumlu 1 yıl, 10 futbolcu 9'ar ay futboldan men edildi. Aydın Pir ise 6 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

Görevini yapmadığı için yeni soruşturma açıldı

İzmit Bekirpaşa Başaranspor Başkanı Şenol Çiçek, başkan yardımcısı Cevdet Seyran ile yönetim kurulu üyeleri; Ahmet Emekli, Ramazan Kumsar, Yaşar Özdemir, Yılmaz Kırgız ve genel sekreteri Mehmet Vatansever ceza almadı. Seyran haricindeki isimlerin hakkındaki idari tedbir de kaldırıldı. Ancak Seyran müsabaka listesinde yönetici olduğu halde görevini yerine getirmediği için talimatlara aykırı hareket etmekten yeni bir soruşturmayla karşı karşıya kaldı. Cevdet Seyran'ın idari tedbiri kaldırılmadı ve görev yerinde bulunmamasıyla ilgili savunması istendi.

1 yıl men cezası alanlar

Körfez Atılım Spor Kulübü Teknik Sorumlusu Harun Kayraldağ 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı.

9 ay ve 6 ay ceza alan futbolcular

İzmit Bekirpaşa Başaranspor Futbolcuları; Cihat Opak, Serkan Yantur 9 ay, futbolcu Aydın Pir ise 6 ay men cezası aldı, Öte yandan İzmit Yenimahallespor futbolcuları; Ahmet Can, Burak Özcan, Emirhan Çay ve Oğuzhan Demir, Semih Can Güneş, Sinan Gögerçin 9 ay, Körfez Atılım Spor Kulübü futbolcuları; Mücahit Kılıç ve Yiğit Emre Durdağ 9 ay futboldan men edildi.

Ceza almayan futbolcular

İzmit Bekirpaşa Başaranspor futbolcuları; Erdem Şişman, Mustafa Yıldırım ve Mete Aygün, İzmit Yenimahallespor futbolcuları; Emirhan Yıldız, İsmail Çakır, Talha Baran Erel ve Yusuf Gündüz, Körfez Atılım Spor Kulübü futbolcusu İsmail Emirhan Dal, Gölcük Saraylı Spor Kulübü futbolcusu Mehmet Emir Şen kesin ve yeterli delil olmadığı için ceza almadı.