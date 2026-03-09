Lale Apa Kupası, Kadınlar Günü'nde Yapıldı - Son Dakika
Lale Apa Kupası, Kadınlar Günü'nde Yapıldı

Lale Apa Kupası, Kadınlar Günü\'nde Yapıldı
09.03.2026 10:02
Kemer Country Club'da düzenlenen Lale Apa Kupası, kadın binicileri ön plana çıkardı.

KEMER Country Club'da 7- 8 Mart tarihleri arasında düzenlenen Lale Apa Kupası Engel Atlama Yarışmaları, Kadınlar Günü'ne özel olarak Apa ailesinin desteğiyle gerçekleştirildi. Yarışmalar iki gün boyunca farklı kategorilerde yapıldı ve Türkiye'nin dört bir yanından biniciler katıldı.

Lale Apa Kupası, Türk biniciliğinin önemli isimlerinden Lale Apa'nın anısını yaşatmak amacıyla düzenleniyor. Lale Apa, binicilikteki disiplini, zarafeti ve atlara olan ilgisiyle hatırlanıyor. Toplam 220 at ve binicinin katıldığı organizasyonda iki gün boyunca 12 farklı yarışma koşuldu. Organizasyon, kadın binicilerin spor dünyasındaki yerini ön plana çıkardı. Yarışlara, Lale Apa'nın eşi Cem Apa ve Apa ailesi de katıldı.

8 Mart Pazar final gününde, Lale Apa Kupası Grand Prix Özel Ödülü ise heyecanlı mücadelelere sahne oldu. Bu prestijli ödülü Kemer Country Club binicilerinden Burak Korkmaz kazandı. Etkinlik boyunca Demirören Medya Grubu ve Radyo D'nin desteğiyle binicilikseverler yarışmaları yakından takip etti.

Lale Apa Grand Prix - 135 cm kazananları şu şekilde:

Burak Korkmaz

Oktay Sezek

Barkın Aydın

Melis Serbest

Atahan Deliormanlı

Lale Apa Ladies Cup - 125 Cm kazananları ise şu şekilde:

Irmak mermer

Ceren Eke

Melis Serbest

Zeynep Dinçer

Tara Subaşı

ELA AÇAR: BİNİCİLİĞE, LALE APA'YI İZLEYEREK BAŞLADIM

Organizasyonun disiplini, at sevgisi, insan sevgisi ve asil duruşuyla biniciliğe ilham veren Lale Apa anısına gerçekleştirildiğini söyleyen Kemer Country Club Atlı Spor Direktörü Ela Açar, "Hafta sonu Kemer Country Club'ta yalnızca bir engel atlama yarışması için değil; disiplini, at sevgisi, insan sevgisi ve asaletiyle biniciliğe ilham veren Lale Apa'yı anmak için bir araya geldik. Gün boyunca altı yarışma gerçekleştiriyoruz; yarın da yine altı yarışma koşulacak. Lale Abla son derece disiplinli ve asil bir biniciydi. Onun adına 'Lale Apa Grand Prix Kupası'nı düzenliyoruz. Bu büyük yarışmada Türkiye'nin en önemli binicileri mücadele edecek. Ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın binicilerimizi ön plana çıkarmak amacıyla 'Lale Apa Kadınlar Kupası'nı da programımıza ekledik. Yarın koşulacak bu iki önemli kupa için tüm binicilerimizi ve biniciliğe gönül veren herkesi bekliyoruz. Biniciliğe, Lale Apa'yı izleyerek başladım. Kendisi 1985 yılında Maybi isimli atıyla Türkiye Şampiyonası'nı kazanmıştı. Onun asaleti, disiplini ve hem insanlara hem de atlara duyduğu sevgiyle büyüdüm. Onu izlemek ve örnek almak benim için büyük bir onurdu" dedi.

'TOPLAM 220 BİNİCİYİ AĞIRLIYORUZ'

Her yıl 8 Mart'ta, Lale Apa'nın doğum gününde geleneksel olarak Lale Apa Kupası'nı düzenlediklerini belirten Açar, "Lale Abla'nın zarafeti yalnızca biniciliğinde değil; insanlara ve emekçilere gösterdiği değerde de kendini gösteriyordu. Bu nedenle, bu spora büyük emek veren, atlarımızın bakımını üstlenen ve işin kalbi olan seyislerimizi onurlandırmak amacıyla bir 'Seyis Kupası' düzenledik. Yarın koşulacak Lale Apa Grand Prix ve Lale Apa Kadınlar Kupası'nda dereceye giren binicilerin seyislerine de özel kupaları takdim edilecek. Bunun Lale Apa'nın da arzu edeceği bir vefa örneği olduğuna inanıyorum. Toplam 220 biniciyi ağırlıyoruz; bu da bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Geleneksel olarak her yıl 8 Mart'ta, Lale Apa'nın doğum gününde Lale Apa Kupası'nı düzenleyerek onun bizlere bıraktığı değerleri yaşatmayı ve onu sahalarda anmayı sürdürüyoruz. Bu vesileyle katkılarından dolayı Cem Apa'ya teşekkür ediyorum. Ayrıca bu organizasyona destek veren ve ev sahipliği yapan kulübüm Kemer Country Club'a da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

NESLİŞAH EVLİYAZADE EKMEKCİ: LALE APA ADINA KOŞULAN BU KUPA BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR DEĞER TAŞIYOR

Lale Apa anısına düzenlenen kupanın kendileri için çok özel ve anlamlı olduğunu belirten Binici Neslişah Evliyazade Ekmekci, "Bugün bizim için çok özel ve anlamlı bir kupa. Asıl büyük heyecan yarın yaşanacak ancak organizasyon ve teşvik yarışmaları bugünden başladı. Sevgili Lale Apa adına koşulan bu kupa bizim için büyük bir değer taşıyor. Kendisi son derece özel, kıymetli bir insandı ve çok zarif bir biniciydi. Onunla aynı dönemde binme şerefine erişmiş olmak benim için ayrı bir onur. Biraz duygulandım, kusura bakmayın. Onun adına burada olmak ve bu kupanın bir parçası olmak benim için çok anlamlı. Yarın iki önemli kupamız var. Bunlardan biri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ve aynı zamanda Lale Apa'nın doğum gününe ithafen düzenlenen kupa. Ardından da Grand Prix yarışmamız gerçekleşecek. Toplam 220 binici ve at, bugün ve yarın burada mücadele edecek. Bu da organizasyonu hem çok güçlü hem de çok anlamlı kılıyor. Bu vesileyle başta sevgili Cem Apa ve ailesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca ev sahipliği için Kemer Country Club'a ve organizasyondaki emeği için sevgili Ela Açar'a teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten harika bir organizasyon oldu. Burada olmak büyük bir mutluluk ve keyif" diye konuştu.

EMRE ÇELİKKOL: LALE ABLA'NIN BİNİCİLİĞE BAŞLAMAMDAKİ KATKISI ÇOK BÜYÜK

Binici Emre Çelikkol ise, "Sevgili Lale Apa anısına düzenlenen müsabakalarda bulunuyoruz. Lale Abla'nın bu spora ve benim biniciliğe başlamamdaki katkısı çok büyüktür. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen başta Cem Apa ve Apa ailesi olmak üzere, ev sahipliği için Kemer Country Club'a teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

Binici Ali Efe Morkoç (11), "Kemer Country Club'daki yarışmalara katıldım. 90 santimetre kategorisinde parkuru tamamladım. Şimdi bir kez daha start alacağım. Yarışmaya iki atımla katılıyorum ve çok güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum. Bir önceki parkuru 57 saniyede hatasız tamamladım ancak dereceye giremedim. Şimdi tekrar koşacağım. Umarım bu kez derece elde edebilirim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Lale Apa Kupası, Kadınlar Günü'nde Yapıldı

