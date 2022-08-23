'Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi' Bursa'da - Son Dakika
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'Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi' Bursa'da

23.08.2022 16:10
'Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi' Bursa'da

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 21 Ağustos Pazar günü düzenlenen başlangıç töreniyle start alan 'Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi'nin Bursa etabı için geri sayım başladı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 21 Ağustos Pazar günü düzenlenen başlangıç töreniyle start alan 'Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi'nin Bursa etabı için geri sayım başladı. İpek Yolu'nun son durağı olan 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'ya da uğrayacak ralli için hazırlıklar tamamlandı.

İlk kez düzenlenen ve yaklaşık 9100 kilometre etaba sahip 'Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi', 3.5 hafta sürecek. 5 ülkeden 15 aracın katıldığı rallide 30 yarışmacı bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği işbirliğinde düzenlenen uluslararası organizasyona, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş., TÜVTÜRK, VDF, OPET, Mutlu Akü gibi kurum ve firmalar da destek veriyor.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Gül Baba Türbesi'nden start alan Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi, Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin'in öncülüğünde Tuna Nehri'ni takiben sırasıyla Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Balkanlar etabını tamamlayarak Türkiye'ye giriş yaptı.

22 Ağustos'ta Edirne'den giriş yapan ralli, 23-24 Ağustos İstanbul startının ardından İpek Yolu'nun son durağı olan 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'ya ulaşacak. Yarışmacılar, 25 Ağustos Perşembe günü Bursa startı için tarihi belediye binası önünde buluşacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın karşılayacağı yarışmacılar, startın ardından el haritalarıyla Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleriyle, Abdal Simit Fırını ve Zindan Kapı Müzesi'ni turlayarak, Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi'nin Bursa etabını tamamlayacak.

Yarışmacılar; daha sonra sırasıyla Eskişehir, Ankara, Tokat, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin'e varacak. İpek yolu rallisi, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Kazakistan ve Özbekistan'ın geçilmesi ile Kırgızistan'da son bulacak.

Güzergah üzerindeki ülkeler ile şehirlerin tarihi, kültürel, doğal ve turistik güzelliklerinin tanıtılmasının hedeflendiği ipek yolu rallisi, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'nın tanıtımına önemli katkı sunacak. Temel amacı kültürler arası iletişimi sağlamak olan ipek yolu rallisi ile yüzlerce gönüllü kültür elçisi kazanılmış olacak. - BURSA

YORUMLAR
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9 bin 100 kilometrelik 'İpek Yolu Rallisi'nde yarışmacılar, Kapıkule'de tava ciğeriyle karşılandı 9 bin 100 kilometrelik 'İpek Yolu Rallisi'nde yarışmacılar, Kapıkule'de tava ciğeriyle karşılandı 'Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi' katılımcıları Türkiye'ye ulaştı 'Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi' katılımcıları Türkiye'ye ulaştı
Kaynak: İHA

Macaristan, İpek Yolu, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi' Bursa'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi' Bursa'da - Son Dakika
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