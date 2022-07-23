Mardin'de Wushu Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Mardin'de Wushu Şampiyonası başladı

23.07.2022 18:38
Mardin'de Wushu Şampiyonası başladı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde farklı illerden 375 sporcunun katılımıyla Wushu Şampiyonası başladı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde farklı illerden 375 sporcunun katılımıyla Wushu Şampiyonası başladı.

Nusaybin Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen şampiyona, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, organizasyonun açılışında, Nusaybin'in geçmişteki kötü algısını kırmaya çalıştıklarını söyledi.

Nusaybin'de spor, kültür, eğitim gibi birçok alanda ciddi atılımlar yapıldığını aktaran Kayabaşı, şöyle devam etti:

"Ülkemizin 14 ilinden 375 sporcumuzu, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı Nusaybin'de ağırlamaktan onur duyuyoruz. Adını güzel etkinliklerle duyurmaya çalışan, örnek bir ilçe olma yolunda hızla ilerliyoruz. Nusaybin'den bu hususu vurgulamak istiyoruz. Bölgemizin yavruları, çocukları bizim için kıymetlidir. Allah'ın izniyle Nusaybin'in kuzularını, bölgemizin kuzularını dağdaki çakallara yem etmeyeceğiz."

Nusaybin'i sporun merkezi yapmayı hedeflediklerini ifade eden Kayabaşı, gençleri sporla ve benzeri etkinliklerle buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul, Diyarbakır, Batman, Hakkari, Hatay, Kars, Siirt, Kahramanmaraş, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Bitlis ve Malatya'dan gelen sporcular, şampiyonada mücadeleye başladı.

Organizasyon, yarın yapılacak karşılaşmalarla devam edecek.

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Kaynak: AA

Nusaybin, Kayabaşı, Mardin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mardin'de Wushu Şampiyonası başladı - Son Dakika

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