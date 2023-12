Mehmet Büyükekşi: "19 Aralık Salı günü tüm ligler yeniden başlayacaktır" -2

- Mehmet Büyükekşi: "19 Aralık Salı günü tüm ligler yeniden başlayacaktır"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi:

"Hakemlerimizin maça çıkmama durumu söz konusu değil"

"Süper Lig'de 16. haftayı 10 Ocak'a erteledik"

"Görevimizin başındayız"

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, daha önce süresiz ertelendiği açıklanan liglerin 19 Aralık Salı günü yeniden başlatılacağını açıkladı. Başkan Büyükekşi, hakemlerin maça çıkmayacağı yönündeki iddialara ilişkin ise "Hakemlerimizin maça çıkmama durumu söz konusu değil" dedi. Mehmet Büyükekşi, istifa iddialarına da "Görevimizin başındayız" şeklinde cevap verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Başkanı Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü'nün istifa eden başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yaptığı yumruklu saldırının ardından TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya başkan Büyükekşi'nin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri, İbrahim Burkay, Mustafa Eröğüt, Yusuf Günay, Yalçın Orhan ve Agah Ruşen Çetin katıldı. Başkan Büyükekşi, ilk olarak hakemlik müessesine yapılan baskı ve şiddetin kabul edilemeyeceğini aktararak, "Halil Umut Meler, bizim için sadece hakem değil uluslararası arenalarda kendisiyle iftihar ettiğimiz gurur duyduğumuz hakemimiz. İyi bir aile babası ve iyi insan. Bugün konuşacağımız hiçbir şey hakemimiz zalimce tekmelenirken iki elini başına siper ederek yerde sürüklendiği fotoğraftan daha fazla hiçbir şey söyleyemez. Hepimizin temel misyonu futbolu her şeyin önünde tutmak ve tüm paydaşların kendilerini güvende hissedecekleri bir alan olarak korumaktır. Güzel oyun içinde asla ve asla şiddete yer yoktur. 11 Aralık Pazartesi akşamı oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor arasında yaşananlar hiçbir şekilde kabul edilemez. Saha içerisinde veya saha dışında benzeri olaya sıfır tolerans göstereceğimizi oyunun vazgeçilmez parçası olan hakemlerimize ve hakemlik müessesesine hiçbir saldırı ya da orantısız baskıya hiçbir zaman izin vermeyeceğimizi hatırlatıyoruz" şeklinde konuştu.

"Allah böyle acıları ne Halil Umut Meler'e ne de futbol paydaşlarına yaşatmasın"

Hakem Halil Umut Meler'in sağlık durumuna ilişkin de konuşan Başkan Büyükekşi, "Dün yönetim kurulu ile birlikte hastanede ziyaretine gittik. Doktorlardan bilgi aldık. Çok şükür iyileşiyor. Kendisini de iyi gördük. Biliyorsunuz bugün taburcu oldu. 12 günlük bebeği Ege ile ailesine kavuşuyor. Allah inşallah böyle acıları bir daha ne Halil Umut Meler'e ne de diğer hakemlerimize ne de diğer paydaşlara yaşatmasın. İlk andan itibaren yakından ilgilenen ve talimatlar veren sayın Cumhurbaşkanımıza buradan şükranlarımı sunmak istiyorum. Olayla ilgili hızla harekete geçen Gençlik ve Spor Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Adalet Bakanımıza ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"6222'de gerekli değişikliklerin yapılmasında paydaş olarak TFF de yerini alacak"

6222 sayılı sporda şiddet kanununun değiştirilmesi konusunda TFF olarak yer alacaklarını söyleyen Mehmet Büyükekşi, "Yaklaşık 2 yıl önce başladığımız görevimizde futbol değerini düşüren tüm unsurları tespit etmiştik. Teşhis belliydi ve hemen tedaviye başladık. Bu süreçte reform yaparak bütün konulara müdahil olmaya başladık. O gün nasıl Türk futbol ailesiyle birlik beraberlik içinde tek vücut olduysak bugün de kısır tartışmaları bir kenara bırakıp tek vücut olma zamanı olayın sorumluluk hakkında Türk adaleti gereğini yapmıştır. Bizim yapmamıza gereken şey ise TFF olarak hukuk müşavirliği olayla ilgili sevklerini dün yapmıştır. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yarın gereğini yaparak perşembe günü de kararını açıklayacaktır. Yine diğer konumuz disiplin talimatlarımızda devre arasında gerekli değişiklikleri yapma konusunda karar aldık. Bu gibi olayların tekrarının olmaması için hak mahrumiyeti ve paraya ek olarak ilave yaptırım getirmeyi planlıyoruz. Bunun dışında dün Ankara'da ziyaretten sonra ilgili bakanlıklarımızla görüşmelerimizde de hemfikir olduğu üzere 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'nda gerekli değişikliklerin yapılmasında paydaşlar olarak TFF de yerini alacak. Ayrıca medyada futbol atmosferine etki edecek yayınlarla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile ilgili işbirliği de artarak devam edecektir" açıklamasını yaptı.

"19 Aralık Salı günü tüm ligler yeniden başlayacaktır"

Daha önce süresiz ertelendiğini açıkladıkları tüm liglerin 19 Aralık Salı gününden itibaren yeniden devam edeceğini aktaran TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Yönetim kurulumuzla yaptığımız toplantı sonunda tüm liglerin süresiz iptal ertelendiği kararını almıştık. Bugünkü kararla 19 Aralık Salı günü tim ligler yeniden başlayacaktır. Birbirimizi şikayet etmek yerine sağduyu ile birlik beraberlik içinde hareket ederek başarılı olacağımıza inanıyoruz. Biz yönetime geldiğimizden beri başaracaksak birlikte başaracağız diye altını çizmiştik. Türkiye futbol geleceği için atılması gereken adımları atmaya çözülmesi gereken sorunları çözmeye ve tüm bunları camiamızla bir olarak yapmaya devam edeceğiz. Tek başımıza yapmayacağız. Ayrıca olayın olduğu saatten itibaren bu süreçte destek veren FIFA Başkanı Infantino, UFEA Başkanı Ceferin, FIFA Hakem Komitesi Başkanı Collina ve İngiltere Hakem Komitesi Başkanı Howard Webb'e teşekkür ediyorum" dedi.

"Faruk Koca ve yanında sahaya girenler PFDK'ya sevk edildi, perşembe günü karar açıklanacak"

Başkan Büyükekşi, TFF Hukuk Kurulu'nun saldırıda bulunan MKE Ankaragücü'nün eski başkanının PFDK'ya sevk edildiğini kararların yarın açıklanacağını dile getirerek, "TFF'nin kurulları var. PFDK ve tahkim kurlu. TFF hukuk kurulu başkanı her hafta maçlar oynandıktan sonra ceza için ilgili kuruluşa sevk yapıyor, sevkler dün yapıldı. TFF yönetiminin herhangi bir karar alma yetkisi yok. Yetki bağımsız olan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda. Tüm sevkler oraya yapılıyor. Onlar yarın toplanacak. İlgili maddelerden sevkler yapıldı. Talimatlar çerçevesinde gerek başkanımız Faruk Koca ile ilgili onun yanında sahaya giren kişiler sevk edildi. Gerekse MKE Ankaragücü takım olarak sevk edildi. Perşembe günü onlar tarafından açıklanacak" şeklinde konuştu.

"Hakemlerimizin maça çıkmaması durumu söz konusu değil"

Hakemlerin maça çıkmayacağı iddialarıyla ilgili yöneltilen soruya Büyükekşi şu yanıtı verdi:

"Hakemlerin resmi açıklamaları var. Hepimiz insanız. İnsan psikolojisi bu ve o günkü ruh halleri çok kötüydü. Biz de bu kararı alırken gerek kamuoyunu gerek hakemlerimizin bu konudaki tutumlarıyla ilgili onlarla bir çalışma yaptık. Uzun bir konuşma yaptık. Onlar da saygı gösterdiler. İnşallah hafta sonu burada kamp yapılacak. Psikolojileri inşallah tekrar eski haline gelmesi özgüvenlerinin geri gelmesi için çaba ve gayret içinde olunacak. Türk futbol dünyasında paydaşlarımız var. Futbol kulüplerimiz, hakemlerimiz, yöneticilerimiz ve TFF ayrılmaz. Bunlar olmadan tek başına görev yapamıyorlar. Biz onları gerekenleri anlattık. Onlar da bu konuda mutabık kaldılar. Halil Umut Meler hakemimize de gerek UEFA gerek FIFA tarafından son derece saygı değer hakemimiz. Kendisinin 2024 yılında Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev almasını bekliyoruz. Bununla ilgili de geçtiğimiz hafta Hamburg'da hakemler komitesi başkanı olan Rosetti ile görüştüm. Öyle bir şey söz konusu değil. Zamana ihtiyacımız var. Kaybetmek çok kolay, kazanmamız lazım. Bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız."

"Konu adalete gitmiştir, adalet gerekeni yapmıştır"

MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'ya TFF tarafından verilecek ceza süreci ile ilgili konuşan Başkan Mehmet Büyükekşi, şu ifadelere yer verdi:

"Yıllardan beri Faruk başkanımızı tanıyoruz. Böyle biri değildi. Konumuz adalete gitmiştir. Adalet gerekeni yapmıştır. Futbol Disiplin Kurulu talimatıyla Faruk Bey ve Ankaragücü ile ilgili sevkleri yaptık. Disiplin kurulumuz karar verecek. Onlara 'şunu şöyle yapın' deme yetkimiz yok. Üst kurulumuz tahkim. Tahkim kararla ilgili düzeltme isterse yapar. Benim burada bir karar söylemem yanlış ve yönlendirme olur. Herhangi bir söz sarf etmek istemiyorum."

"Maçlarda can güvenliğini sağlamak birinci önceliğimiz"

TFF'nin futbol müsabakalarında hakemler, oyuncular ve teknik direktörlerin can güvenliğini sağlamak birinci önceliği olduğunun altını çizen Büyükekşi, "Güvenlik ile ilgili mutlaka bir şey olacak. Güvenlik ile ilgili her türlü kararın alınmasıyla ilgili talebimiz var. Bununla ilgili hukuki olarak kanunda değişiklikler yapılması gerekirse adalet bakanımızla yapığımız görüşmede hemen dün itibariyle çalışmalara başlandı. TFF olarak işin paydaşıyız. Biz de müdahil olacağız. Kulüplerle de görüşeceğiz desteklerini alacağız. Özel güvenlik var ve maliyetlerini de kulüpler ödüyor. Birlik beraberlik içinde hedefimiz sadece hakemler değil zaman zaman futbolcularımıza karşı da şiddet hareketi olabiliyor. Teknik direktörlere de olabilir. Hepsinin can güvenliğini sağlamak birinci önceliğimiz" ifadelerini kullandı.

"Süper Lig'de 16. haftayı 10 Ocak'a erteledik"

Bu hafta oynanması gereken Süper Lig'in 16. hafta müsabakalarının 10 Ocak'a ertelendiğini söyleyen Büyükekşi, "Biz bu hafta oynanması gereken maçları 10 Ocak'ta oynatacağız. Birinci lig, ikinci lig ve üçüncü lig de ertelendi. Onların da tarihlerini web sayfamızda yayınlayacağız. Salı, Çarşamba ve Perşembe günü normal oynanacak maçlardır. Bu hafta oynanacak maçları 10 Ocak'a ertelemiş oluyoruz" dedi. Kulüplerin ekonomisi, yayın ihalesi, play-off, yabancı kuralı gibi konular üzerine de çalıştıklarını söyleyen Mehmet Büyükekşi, söz konusu çalışmalarla ilgili sonucun da önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti.

"Bilerek hata yapmayız, bilmeyerek yanlış yapmış olabiliriz"

'Bilerek hata yapmayız, bilmeyerek yanlış yapmış olabiliriz' diyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi,

"Kulüpler, hakemler, sizler, sosyal medya ve diğer kurullarımız bunların hepsi bütün. Makinenin dişlisi gibi düşünün. Dişlinin 2'si kırılırsa çark doğru dönmez, sıkıntı yaşarız. Hata varsa hepimizin hatası olabilir. Biz yönetim olarak birçok yeniliğe imza atmak için uğraşıyoruz. Aksaklıklar gitmediği için 2008'den beri uluslararası alanda tarihi başarımız yok. Bunu tekrar kazanmak lazım. Milli takım bazında sonrasında kulüplerimiz olarak. Milli takımda şu anda bir başarımız var. İlk olarak tarihinde uluslararası turnuvaya turnuva bitmeden lider olarak gitme hakkı kazandı. Hepimiz kabul ediyoruz ki Almanya'yı 72 yıl sonra sahasında yendik. İlk olarak 15 yıldan beri uğraştığımız 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile yapma hakkı kazandık. Hakemlerle ilgili diğer konularla ilgili attığımız adımlar var. Eğer hiçbir şey yapmazsanız hiçbir eleştiri olmaz ama bir şeyler yaparsak taşı kaldırıp başka yere koyarsak eleştiri hakkı doğuyor. Bilerek hata yapmayız bilmeyerek yanlış yapmış olabiliriz. Genelde yaptığımız 10 şey varsa 8'i doğruysa, 2'si yanlışsa bunları da kamuoyunun takdir etmesi lazım" diye konuştu.

Başkan Büyükekşi, yabancı hakem konusunun Türkiye'de Süper Lig için gündemlerinde olmadığını aktardı. Mehmet Büyükekşi, 10 Ocak'ta oynatılması planlanan Ziraat Türkiye Kupası maçlarının Süper Lig'in 16. hafta erteleme müsabakalarının bu tarihte oynatılması sebebiyle başka bir tarihe erteleneceğini söyledi.

"Fair-play kurulu, tartışıp gözden geçirecek"

Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü'nün istifa eden başkanı Faruk Koca'nın geçen yıl TFF tarafından aldığı fair-play ödülü ile ilgili de "Fair-play ödülleri ne zaman verilmiş; 1 yıl önce geçen sezon. Biz fair-play ödülünü herhangi bir kişi çok iyi diye vermiyoruz. O anda yapılan harekete göre veriyoruz. O da bağımsız kurum tarafından veriliyor. Fair-play kurulu bağımsız. 3 profesör var. Kendi aralarında konuşuyorlar. Bu tür bir uygulama yok. Fair-play kurulunu da biz kurduk. Bunlar da kendi aralarında tartışacaklar gözden geçirecekler. Biz olayı bir seferlik yapmamız lazım. Kural devam etmesi lazım. Ne gerekiyorsa onu yapacaklar. Geçmişte verdiğiniz ödül sonra farklı şekilde farklı olabilir. Genele yaymak adına kural koymak için çalışma yapacaklar" açıklamasını yaptı.

"Görevimizin başındayız, hurafelerle uğraşmayın"

Başkan Büyükekşi istifa söylentilerine ise "Görevimizin başındayız. Farazi şeyler üzerine iş yapmıyoruz. Böyle işlerle uğraşmaya gerek yok. Biraz önce pozitif gündem dedim. Lütfen sizler de böyle olun. Olumsuz şeylerle hurafelerle uğraşmayın. Olmayan şeyi konuşmanın manası yok. Böyle bir sebep de yok. Her şeyi şeffafça paylaşıyorum. Tek bir amacımız var; Türk futbolunu iyi yere getirebilmek. Bunu sadece tek başımıza yapamayız. Bu tür haberleri gündeme getirmek bile doğru değil. Tüm birikimimizle iş yapmaya geldik" ifadelerine yer verdi.

Hakem Halil Umut Meler'in hakemliği bırakacağı yönündeki iddialarla ile ilgili sorulan soruya Büyükekşi, "Böyle bir durumda 'Halil hoca hakemliği bırakacak mısın' diye sormak normal değil. Destek olduk, moral verdik. Böyle hastane ortamında sormak doğru ve hoş olmazdı. Öyle bir konuşma geçmedi. İnşallah gelebilirse onu da davet etmek istiyoruz. Kavramamız, kollamamız lazım hakem olması şart değil" yanıtını verdi.