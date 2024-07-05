Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan: Hedefim 10 olimpiyata katılmak - Son Dakika
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Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan: Hedefim 10 olimpiyata katılmak

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Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Almanya'da düzenlenen ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda kota alarak Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmayı başardı. Tarhan, hedeflerinin 10 kez olimpiyatlara katılmak ve en az 5 madalya kazanmak olduğunu belirtti. Şevval İlayda Tarhan, atıcılık kariyerinde 8 uluslararası madalya bulunuyor.

05.07.2024 11:12
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Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan: Hedefim 10 olimpiyata katılmak

Mikail KARAMAN - Ercan ATA - Gizem ÇORLU/ ANKARA, - Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisi yarışları sonrası kota alarak Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmayı başaran milli atıcı Şevval İlayda Tarhan (24), "İleriye yönelik güzel hedeflerim var. En büyük hayallerimden bir tanesi olimpiyatlardı ve hayallerimin bir adımını gerçekleştirdim. Diğer büyük hayalim ise 10 kez olimpiyatlara katılıp en az 5 madalya ile kariyerimi tamamlamak" dedi.

Atıcılıkta Avrupa rekoru kırarak elde ettiği şampiyonluklarla adını Türkiye atıcılık tarihine yazdıran ve uluslararası yarışmalarda 8 madalyası bulunan milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, son katıldığı Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nın Almanya ayağında 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde altın madalya kazandı. Millli sporcu, hedeflerine ve kariyerine yönelik Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Almanya'dan altın madalya ile döndüğü için Türk sporcusu olarak büyük bir gurur yaşadığını ifade eden Şevval İlayda, "Orada elde ettiğim dereceye göre aldığım puanla dünya sıralamamı yükselttim. Dünya sıralamasının sonucuna göre de olimpiyatlara kota aldım. Karışık branş takımımız var. Takım arkadaşımla birlikte dünya şampiyonu olduk çok sevinçliyiz. Çok güzel de bir uyum yakaladık. Birlikte oradan güzel sonuçlarla döndük. Şu an az bir süre kala olimpiyatlara hazırlanmaya devam ediyoruz. Bakü'de düzenlenecek bir antrenman kampına katılacağız. Daha sonrasında ise Paris yolcusuyuz. Paris'te düzenlenecek olimpiyatların adıma güzel geçeceğini düşünüyorum ve inancım çok yüksek. Kariyerim boyunca katılacağım ilk olimpiyatım olduğu için daha çok keyfini çıkartmak istiyorum. O ambiyansın keyfini almak istiyorum. Paris'te tabii ki hedeflerim var ama bunu şu an söylemek istemiyorum. Biraz sürpriz kalsın istiyorum. Gerçekleşmeme ihtimaline karşı ama hedeflerim çok büyük" diye konuştu.

"ASKER OLMA MERAKIM SONUCUNDA ATICILIĞA BAŞLADIM"

Atıcılığa annesinin tavsiyesi ile başladığını söyleyen 24 yaşındaki milli sporcu, "Çocukluk hayallerimden bir tanesi asker olmaktı. Onların giydiği üniformalar ve taşıdığı silahlar benim çok ilgimi çekiyordu. Annem bir gün beni aradı; 'Neden böyle bir spor varken başlamayasın, belki asker olmana bir faydası olabilir' dedi. Ben de bu branş hakkında şu an halkımızdaki birçok insan gibi çok da bilgi sahibi değildim. Başladıktan sonra biraz şansım yaver gitti. Biraz da yetenekli çıktım. Tamamen kader kısmet öyle ilerledik. Gençler de dünya ve Avrupa şampiyonluklarım ve Avrupa rekorum var. Büyüklerde henüz bu şerefe nail olamadım. İnşallah en kısa zamanda onu da almak istiyorum. Atıcılık sporuna 15 yaşında başladım şu an 25'e doğru yol alıyorum. Kariyerimde 10 yıl dolmak üzere diyebilirim. İlk başladığım dönemlerde kadın olarak ilginç yorumlar aldım. Çevremdeki insanların destekleyici tavırlarından dolayı gurur duyuyorum. Sadece böyle birkaç kişiden ufak tefek olumsuz yorumlar aldığım oldu. 'Kız başına silahla ne yapacaksın?', 'Atıcılıkta ne işin var?', 'Otur oturduğun yerde sürekli bir yerlere gidiyorsun', 'Hiç evde durduğun yok' gibi farklı yorumlar aldığım da oldu. Ama kendimden çok memnunum ve kendimle gurur duyuyorum. Ailemden bu zamana kadar karşıt bir düşünce duymadım. Hep destekleyici oldular. Şu an çok mutluyum, çok da güzel bir süreçten geçtiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"AİLEMİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUM"

Başarılarından dolayı ailesinin kendisi ile gurur duyduğunu dile getiren milli atıcı, "Anne ve babamın da büyük hayalleri gençliklerinde sporcu olmakmış ama olamamışlar. Şu anda onların da hayallerini gerçekleştiriyorum. Bu yüzden de çok mutlular. En çok istediğim şeylerden biri de olimpiyatlara gitmekti. 12 yaşındayken 2012'de voleybolda ilk kez olimpiyatlara katıldık ve ben televizyonda oradan maçları izlerken 'Bir gün ben de olimpiyatlara gideceğim' dediğimi hatırlıyorum. Benim eski branşım voleyboldu ve çok seviyordum. Olimpiyatlara voleyboldan gideceğimi düşünüyordum ama nasip atıcılıkmış. Çok keyifli ve güzel bir şekilde oldu. O zamanki sözümü de yerine getirdiğimi düşünüyorum. İlk başladığım dönemler çok hevesliydim. Özellikle daha sonrasında asker olabilme hevesi benim için çok yoğundu. Silahı elime ilk aldığımda tedirgin olmaktan çok 'Acaba bunun neresinde ne var', 'Bunu nasıl kullanabilirim, nasıl çalışıyor' diye büyük bir merakla ilgiyle üzerine yoğunlaştığım bir süreçti. Başladığım zaman tüfek ve tabanca olarak bizim farklı branşlarımız var benim başladığım kulüpteki antrenörlerimiz tabanca antrenörüydü. Ben de o yüzden tabancayla devam ediyorum. İleriye yönelik güzel hedeflerim var. En büyük hayallerimden bir tanesi olimpiyatlardı ve hayallerimin bir adımını gerçekleştirdim. Diğer büyük hayalim ise 10 kez olimpiyatlara katılıp en az 5 madalya ile dönebilmek ve bu başarılarla kariyerimi tamamlamak" değerlendirmesinde bulundu.

8 ULUSLARARASI MADALYASI BULUNUYOR

2024 Paris Olimpiyatları'nda Atıcılık branşında Türkiye'yi temsil edecek milli sporcu Şevval İlayda Tarhan'ın, gençler kategorisinde aldığı ödüller ise şu şekilde:

-2018 Changwon'da düzenlenen ISSF Dünya Atıcılık Şampiyonası: 10 metre havalı tabanca Junior kategorisinde altın madalya.

-2019 Osijek Avrupa 10 metre Yarışmalar Şampiyonası: 10 metre havalı tabanca Junior'da altın madalya (Avrupa rekoru)

-2019 Sühl ISSF Gençler Dünya Kupası: 10 metre havalı tabanca Junior'da altın madalya.

-2022 Bakü ISSF Dünya Kupası: 10 metre havalı tabanca karma takım bronz madalya.

-ISSF Dünya Atıcılık Şampiyonası: 10 metre havalı tabanca karma takım gümüş madalya.

-2023 Bakü Avrupa 10 metre Yarışmalar Şampiyonası: 10 metre havalı tabanca karma takım gümüş madalya.

-2023 Tallinn Avrupa 10 metre Yarışmalar Şampiyonası: 10 metre havalı tabanca karma takım bronz madalya.

-2024 Münih SSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası: 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisi altın madalya.

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan: Hedefim 10 olimpiyata katılmak
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan: Hedefim 10 olimpiyata katılmak - Son Dakika

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