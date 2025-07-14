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Milli Atletlerden Balkan'da Başarı

Milli Atletlerden Balkan\'da Başarı
14.07.2025 00:19
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Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, 5 altın 15 madalya kazanarak ikinci oldu.

MİLLİ atletler, Romanya'nın Craiova şehrinde düzenlenen Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nda 5'i altın 15 madalya kazandı. Milli Takım, genel sıralamada ise Balkan 2'ncisi oldu.

Balkan Atletizm Birliği tarafından organize edilen şampiyonada 16 ülkeden sporcular mücadele etti. Toplam 30 disiplinde 32 sporcu ile temsil edilen Türkiye, şampiyonada 5 altın, 3 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandı. U20 Milli takımı ülkeler sıralamasında ise 143 puanla Balkan 2'ncisi oldu. Ev sahibi Romanya 154 puanla ilk sırayı alırken, Yunanistan ise 137.5 puanla 3'üncülüğü elde etti.

Sporcularımızın sonuçları şu şekilde:

-ALTIN MADALYA-

-Koray Uygun, 110m Engel: 13.53

-Hamza Yaşın, 1500m: 3: 52.76

-Hasan Can Akdemir, 3000m Engel: 9: 24.39

-Rabiye Çiçek, Cirit Atma: 53.14m –PB-

-Yasir Kuduban, Yüksek Atlama: 2.09m

-GÜMÜŞ MADALYA-

-İrem Yiğit, 100m Engel: 14.00

-Havva Efe, 3000m: 9: 46.98 – PB –

-Aleyna Karabulut, Üç Adım Atlama: 13.36m

-BRONZ MADALYA-

-Furkan Kanlı, 3000m: 8: 38.93

-Muhammed Ağgün, 800m: 1: 51.12 –SB-

- İran İnce, 1500m: 4: 26.75 –PB-

-Nisa Nur Özdemir, Çekiç Atma: 53.22m –PB-

- Sümeyye Nur Şirin, Disk Atma: 46.76m –PB-

-4x100m Kadın Bayrak Takım (İrem Yıldırım & Ekin Yurttaş & İrem Yiğit & Zeynep Kaya) 46.57

-4x100m Erkek Bayrak Takım (Emre Ergün & Toprak Ege Özdemir & Buğra Güleryüz & Koray Uygun) 41.49

-DİĞER DERECELER-

-Eren Keser, 400m: 47.60 – PB – (4.)

-Elanur Şen, 3000m Engel: 11: 12.62 (4.)

-Eray Kalın, Disk Atma: 51.98m (4.)

- Özlem Özcan, Çekiç Atma: 13.80m (4.)

- Emre Çolak, Üç Adım Atlama: 15.18m (4.)

-İrem Yıldırım, 100m: 11.53 –PB- (5.)

-Yusuf Şenödeyici, Uzun Atlama: 7.29m (5.)

-Emirhan Ergün, 100m: 10.66 –PB- (7.)

-Emirhan Kanar, Cirit Atma: 57.43m (7.)

- Eylül Dönmez, Üç Adım Atlama: 12.45m (7.) & Uzun Atlama: 5.76m (9.)

-Berfin Babat, 400m: 56.14 (9.)

-Ecem Sümeyye Çengel, 800m: 2: 18.22 –PB- (9.)

-Ekin Yurttaş, 100m: 12.03 –PB- (9.)

- Batuhan Özdemir, Gülle Atma: 16.94m –PB- (9.)

- Yusuf İslam Akyüz, Çekiç Atma: 58.18m (10.)

-Özgü Çolak, Yüksek Atlama: 1.65m (10.)

-Toprak Ege Özdemir, 100m: 10.93 (14.)

Kaynak: DHA

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