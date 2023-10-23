Milli kick boksçu Buket Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden milli kick boksçu Buket Kaya, Kayseri'nin Talas ilçesindeki Dedeoğlu Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Kayseri- Malatya karayolu Nalçık Bulvarı üzerinde R.Ö.'nün kullandığı otomobil, patates yüklü K.Ö.'nün kullandığı tıra arkadan çarparak refüje çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilden yaralı olarak çıkartılan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, otomobilde bulunan 21 yaşındaki milli sporcu Buket Kaya'nın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, hurdaya dönen otomobil ise incelemelerin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

BABASI TABUTUNA SARILIP AĞLADI

Milli sporcu Kaya (21) için merkez Talas ilçesindeki Dedeoğlu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Kaya'nın yakınları, Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nde 3. sınıf öğrencisi olan Kaya'nın cenaze törenine, ailesi, yakınları, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından genç sporcunun naaşı, Halef Hoca Mezarlığı'na defnedildi.