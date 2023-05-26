ODTÜ Motor Sporları Günleri hız tutkunlarını bir araya getirdi! - Son Dakika
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ODTÜ Motor Sporları Günleri hız tutkunlarını bir araya getirdi!

ODTÜ Motor Sporları Günleri hız tutkunlarını bir araya getirdi!

26.05.2023 15:15

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin uzun yıllardır aktif faaliyetlerini sürdüren topluluklarından biri olan ODTÜ Motor Sporları ve Trafik Topluluğu 22 Mayıs Pazartesi günü hız tutkunlarının merakını toplayacak bir etkinlik düzenledi.

ODTÜ Motor Sporları Günleri adı altında düzenlenilen bu etkinlikte otomobil sergisi ve motor sporları camiasından önemli isimlerin konuk edildiği söyleşilerle bu spora olan ilgiyi arttırmak ve halihazırda ilgisi olan insanları bilinçlendirmek hedeflendi.

Öğle saatlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde başlayan ve akşam saatlerine kadar devam eden söyleşilere 150 kişilik katılım sağlandı; Söyleşilere kendisi de babası Hasan Kalaycı gibi motokros şampiyonu olan Necati Kalaycı, Kız Gibi Off-Road ekibi ve sporcuları; Türkiye'nin en genç Off-Road sporcusu Melis Aksöz ve Off-Road Sporcusu Ezgi Yılmaz, 2019 gençler co-pilot şampiyonu Ali Emre Yılmaz, co-pilot Özden Yılmaz, ralli pilotu Mert Yudulmaz, Rallivideo kurucusu Fatih Yalçınkaya, Ankara Gözetmenler Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yıldırım, ProDrift sürücüsü Berfu Tutumlu, Türkiye iki çeker ralli şampiyonu pilot Ümitcan Özdemir, Formula 1 takımlarından Alpha Tauride mühendis olarak görev almış Vuslat Odabaşı, tv programcısı Hakan Girginer, Turgut Yüksekdağ ile Halit Bolkan gibi Türkiye motor sporları dünyasının önemli isimleri katıldı.

Etkinliğin bir diğer ayağı olan ve BMW E36, VW Golf MK1, NISSAN SILVIA S14, ODTÜ mezunu sporcu Mert Can Büyüksan;a ait VOLKSWAGEN BEETLE historik ralli otomobili ve Honda'nın CBR1000RR-R, HORNET, MONKEY 125, GOLDWING motorsikletleri gibi araçların dahil olduğu otomobil sergisine olumsuz hava koşullarına rağmen etkinliğe dışarıdan ve ODTÜ öğrencisi/personeli olarak katılan 750 civarı seyircinin yoğun bir ilgisi vardı.

Petros Mobil Uygulaması, Nuh'un Ankara Makarnası, Honda Tansoy, Çankaya Belediyesi ve Atomx Karıncanın sponsorluğuyla bu etkinliği düzenleyen ODTÜ Motor Sporları ve Trafik Topluğunun emeği geçen her üyesine teşekkür eder ve bu çabalarını devam ettirmelerini temenni ederiz.

Konukların konuşmalarından bazı önemli kesitler ise şu şekilde;

Berfu Tutumlu;

Otomobil sporlarının yeri cadde değil pisttir, hız tutkusunun tatmini için pistlerde sporcu mentalitesiyle limitleri zorlamaktan başka bir yol yoktur.

Hakan Girginer;

Otomobil icat edilmiş en gizemli üründür, kendi içerisinde kapalı bir dünya gibi ve onun gizemlerini anlamak bende heyecan yaratıyor.

Fatih Yalçınkaya;

Görüntü yakalamak güvenlik konusunda problem yaratacaksa, veya önlemler yeterli değilse o görüntüyü yakalamayız işi almış olmamız bu noktada canımızdan daha önemli değil.

Özden Yılmaz;

Kimse kaşıma gözüme para ödemez, yol notunu herkes okur. Fark yaratmak için kurallar kitabını tamamen bilmeli, zor ralli koşullarında problem yaşandığında aracın mekanik sorunlarını geçici de olsa giderebilmeliyim.

Ümit Can Özdemir;

Her yarışa çıktığımda ilk kez yarışıyormuş gibi heyecanlanıyorum, beni finişe içgüdülerim ve tutkum götürüyor.

Mustafa Yıldırım;

Bazı sporcuların katılamadığı bir yarış olabilir, ama bütün gözetmenler yerlerine geçip güvenliği sağlamadan yarış başlayamaz veya devam edemez.

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Motosiklet, Spor, Son Dakika

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