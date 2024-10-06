Okan Buruk: Galatasaray Gibi Kazandık

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Okan Buruk: Galatasaray gibi başladık, oynadık, kazandık

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Galatasaray gibi başladık, oynadık, kazandık. 1-0'ı yakaladık. İkiyi bulabilirdik. Rakibimize çok fazla pozisyon vermedik" dedi.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Milli ara öncesinde 3 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Galatasaray gibi başladıklarını ve kazandıklarını belirten Okan Buruk, "Gündemimiz futboldan çok şiddet olayları. Bunu kınayarak başlamak istiyorum. Bununla ilgili tepkileri vermek zorundayız. Futbolda da çok fazla şiddet var. Galatasaray gibi başladık, oynadık, kazandık. 1-0'ı yakaladık. İkiyi bulabilirdik. Rakibimize çok fazla pozisyon vermedik. Rakibimize çok faul verildi. Belli bir yere kadar hakem iyi yönetti. Belli bir yerden sonra verdiği kararlar iki takımı da şaşırttı. Son pozisyon bana göre fauldü. Beşiktaş maçındaki penaltıyı da gördük. İki maçta hangisi dersen bizimki penaltı derim. İkisi de verilmeyebilir. 22 günde 7 maç, ağır bir tempoda oynadık. İkinci yarıda yorgunluklar çıktı. Amacımız kazanarak milli araya girmekti. Lideriz, ligde son 26 maçın 24'ünü kazanmış bir Galatasaray var. Oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. Mili araya en güçlü şekilde giriyoruz. Milli takıma gidenler dinlenemeyecek. Avrupa'da en çok yaşanan oyuncuların sakatlıkları. Gerçekten zor bir fikstür. Oyuncuları dinlendirmemiz gerekiyor. Biz de sezon içinde bu dinlenmeleri oyuncularımıza vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'BARIŞ ALPER, BİR İNSAN, BU ÇOCUK ROBOT DEĞİL'

Barış Alper Yılmaz'ın performansını değerlendiren Buruk, "Barış bir insan. Bu çocuk robot değil. 22 günde 7 maç oynadık. Barış bunların birinde sonradan oyuna girdi, diğerlerinin hepsinde oynadı. Geçirdiği 1 sezonun ve şampiyonanın üstüne tekrar geldiler. Bu oyuncuların bu kadar maç oynaması bile mucize. 3 günde bir maç oynuyoruz. Oyuncunun çalışacağı bir süre yok. Barış'ı bugün beğendim. Oyunundan mutluyum. Bu oyuncular lige adapte olacak. Bazen mental olarak da zorluk çekiyorlar. Bir sürü sakatlık yaşayan oyuncu var. Oyuncuları gerçekten insan olduklarını görmek gerekiyor. Kötü oynadıkları, formsuz oldukları maçlar da olacak. Benim özellikle kanat alternatiflerimiz olmadığı için Barış'ın, Yunus'un süreleri uzadı. Yusuf'u da kullanacağımız yerler olacak. Genç oyunculara daha çok süre vermemiz gerektiğini biliyoruz. Süre veremediğimiz oyuncular var. İlerleyen zamanlarda daha çok forma vereceğiz" diye konuştu.

'İLK YARI DAHA YÜKSEK TEMPODA OYNAYAN BİR TAKIMIZ'

Galatasaray'ın karşılaşmanın ikinci yarılarında daha çok gol yediğinin hatırlatılması üzerine Okan Buruk, "Oyunu okursanız ilk yarı daha yüksek tempoda oynayan, skoru almaya çalışan bir takım. Baskılı, dominant bir takımız. Tabii ki bazı yerlerde oyuncuların yoruldukları anlar olabilir. Rakibin ihtiyacı olduğu, sizin üstüne geldiği dakikalar olabilir. Şansızlıklar da yaşadık bazı maçlarda. Genel olarak baktığımızda ilk yarı oyunumuz daha iyi. Giren oyuncunun da her zaman etki edeceğini biliyorsunuz. Geç girip zorlanan oyuncular da olabiliyor" dedi.

'ELEŞTİRİLER UMRUMDA DEĞİL'

Kendisi hakkında yapılan eleştirilerin umrunda olmadığını söyleyen Okan Buruk, şöyle konuştu:

"Bugün ben kurtuldum. Giovanni van Bronckhorst konuşulur. Biz yendiğimizde Mourinho eleştirildi. 2 hafta ben eleştirildim. Bugün de Bronckhorst eleştirilir herhalde. Haklı veya haksız eleştiri olacak, olması gerekiyor. Bir şey var, hiç umrumda değil. O yüzden çok fazla kafaya takmıyorsunuz. Benim o şekilde kaybedecek vaktim yok. Eleştiri olacak tabii ki. Ama bu beni hiçbir şekilde etkilemiyor. Sizin için önemli şeyler söylendiğinde de umrumda olmuyor. Bir maç kazanıyorsunuz çok yukarı çıkıyorsunuz. Bir maç kaybediyorsunuz gömüyorlar. Eleştiriye açığım. Herkesin kendi fikirlerini beyan etmesi çok güzel. Futbol bu yüzden seviliyor. Futbol herkesin yorumlayabileceği bir spor. Sokakta nasıl yorumlanıyorsa bu, sosyal medya ve basında da yorumlanacak. Bunlara saygı duymak gerekiyor. Ondan etkilenip, farklı şeyler yaşamış insanlar olabiliyor. Önemli olan tuttuğunuz takıma destek olmak. İyi günde, kötü günde takımın yanında olursanız gerçek taraftar olursunuz. Bazen kızacaklar, kızılacak şeyler de yapıyoruz. Sevindirecek şeyleri daha çok yaptık. Sevindirmeye alıştıran da biziz. Ben geldiğim sene takım 13'üncü bitirdi. Küme düşme hattında gezdiğimiz haftalar oldu. 2 sene başarı, bu sene başlangıç iyi… Oyuncuları getiren, oynatmaya çalışan biziz. Hedefler büyüyor. Biz kendi işimize odaklanacağız. 2 sene kaybettiğim her maçtan sonra eleştirildim. Bundan sonra maç kaybetmeyelim ama kaybedersek tabii ki eleştirileceğiz. Saygı çerçevesinde olsun demiyorum. Öyle bir ülkede yaşamıyoruz. İnsanı nasıl linç ederiz denilen bir ülkedeyiz. Her şey normal geliyor."

'ICARDİ'NİN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM'

Icardi'nin performansından memnun olduğunu söyleyen Okan Buruk, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yüzde 100'ünü vermeye çalışıyor. Bu oyuncu sakatlıktan geldi. Bu kadar takımın içine girmesi, değer vermesi, oynamak istemesi önemli bir şey. Icardi bizim yıldızımız. O yüzden sahada durması bile hem rakip hem takım arkadaşları için çok önemli şeyler sağlayabiliyor. Takıma verdikleri, attığı goller, takımı şampiyon yaptı. Milli ara ona da yarayacak. Icardi'nin performansından memnunum. Yoruldu bir yerden sonra, o yüzden değişiklik yaptım. Bütün oyuncularımın performansından memnunum."