Okan Buruk, Icardi gerçeğini açık açık anlattı: İmza atması bekleniyordu, eşinin sağlık problemi çıktı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Icardi'nin transfer süreci ve taraftarın merak ettiği birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, Arjantinli yıldızla anlaşmanın imzalanmasının beklenildiğini ancak eşi Wanda Nara'nın sağlık problemi çıkması sonrası sürecin biraz uzadığını belirtti.

"TAM OLARAK SÜRE VEREMİYORUZ"

Okan Buruk, Mauro Icardi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mauro Icardi ile imza atılması bekleniyordu, eşinin sağlık problemi çıktı. Sonuçların ardından ne olacağını göreceğiz. Tam olarak süre veremiyoruz. Belki kontrollerin ardından durum bu hafta belli olur." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'un açıklamalarının tamamı şöyle:

"STAT ATMOSFERİNDE HAZIRLIK MAÇLARI OYNADIK"

Kamp süreci iyi geçti, memnunuz. Havalar biraz sıcaktı, bu durum zaman zaman oyuncuları etkiledi. Stat atmosferinde hazırlık maçları oynadık. Maçlara daha iyi adaptasyon için bu tip maçlar yapmayı planladık. Geçen sene oynadığımız oyunu, bu senenin ilk maçından itibaren göstermeye çalıştık. Çok kısa bir aradan sonra sezona, maça ve yarışa hazır durumda olduklarını oyuncularımız gösterdi.

"BİRÇOK OYUNCUMUZU BAŞKA TAKIMLARA KİRALAYABİLİRİZ"

Çok fazla genç oyuncumuza süre verdik. Hazırlık maçlarında sonucu düşünmüyoruz. Tüm oyuncuları oynatmaya çalışıyoruz. Bazı oyuncuların olumlu ve olumsuz performanslarını gördük. Olimpiu Morutan daha iyi geldi. Emre Kılınç'ı oynattık, sol bekte denedik. Önde performansını gördük. Kampta olumlu izler bıraktı. Döndükten sonra kadro yapımızı oluşturacağız. Gidecekler, kalacaklar olacak. Birçok oyuncumuzu maç tecrübesi kazanması için başka takımlara kiralayabiliriz.

"BARIŞ'IN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

Barış Alper Yılmaz formayı kazanmak için üstüne koyarak gidiyor. Performansından memnunum. Hücum bölgesinde çok az oyuncumuz var. Halil Dervişoğlu yeni katıldı. İdmanlarda Barış üzerinden çalışmalar yaptık. Bize çok iyi cevap verdi.

"İNŞALLAH ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE TAM KADRO ÇIKARIZ"

Angelino ve Halil Dervişoğlu hazır geldi. Çünkü takımlarıyla da bir dönem geçirdiler. Çabuk aramıza girdiler. Sergio Oliveira'nın sakatlığı oldu, toparladı. İstanbul'a döndüğümüzde takımla olacak. Lucas Torreira'yı dönükten sonra yavaş yavaş test edeceğiz, durumunu göreceğiz. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne tam kadro çıkarız. Orta sahada iki oyuncunun eksilmesi kötü oldu. İkisinin de dönebileceğini düşünüyorum.

"RASHICA'NIN KULÜBÜ İLE DÜŞÜNCELERİMİZ ARASINDA FARK VAR"

Milot Rashica transferi için isteğimiz, görüşmelerimiz sürüyor. Kulübü ile düşüncelerimiz arasında fark var. Çözüm olursa, kadroya katmak istiyoruz. 1-2 bölge için çalışmalarımız sürüyor. 25 Temmuz'da ön eleme maçımız var. Ancak transferin daha başı. Pazarda fiyatlar yüksek. Suudi Arabistan durumu var. Türkiye'de yayın gelirleri düştü, eridi. Başkan, yönetim ve Erden Bey muhteşem şekilde çalışıyor. Bütçe oluşturmaya çalışıyorlar. Transfer yapmak kolay değil.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILMAK İSTİYORUZ"

Analiz ekibinden Yılmaz Hoca, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimizi izliyor. Rövanş maçını da izleyecek. Zalgris daha güçlü takım ama ilk maçı sahasında kazanamadı. Struga şimdi evinde oynayacak. Kim gelirse gelsin, biz öndeyiz. Galatasaray favori çıkacak. Şampiyonlar Ligi'ne katılmada da Galatasaray favori. Hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz.

"TARAFTARA KARŞI BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ VAR"

Fenerbahçe'ye karşı son maç 3-0'lık galibiyet, taraftarın katılımı... Muhteşem bir şekilde ligi bitirdik, inşallah aynı şekilde başlayacağız. Taraftara karşı çok büyük sorumluluğumuz var. Onlara yakışır şekilde Galatasaray sahada olacak, merak etmesinler.